Κινητοποιήσεις αγροτών και στη Θεσσαλονίκη – 20 τρακτέρ στη γέφυρα Θέρμης – ΒΙΝΤΕΟ

Σε κινητοποιήσεις προχωρούν σήμερα και οι αγρότες της Θεσσαλονίκης.

Εκτός από τους αγρότες της Χαλκιδικής, που θα συγκεντρωθούν σήμερα στις 12:00 στον κόμβο Γαλάτιστας, σε αντίστοιχη κοινοποίηση προχώρησαν και οι αγρότες της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Παραγωγοί από Επανομή, Τρίλοφο, Βασιλικά συγκεντρώθηκαν το πρωί στην Επανομή και, σε συνεννόηση με την ΕΛΑΣ, βγήκαν με περίπου 20 τρακτέρ λίγο μετά τις 10:00 στην ΕΟ Θεσσαλονίκης-Μουδανιών με κατεύθυνση προς την πόλη.

Σύμφωνα με το voria.gr, αυτήν την ώρα βρίσκονται στο ύψος της γέφυρας Θέρμης και πρόθεσή τους είναι να μπουν στην πόλη και να φτάσουν έως το υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης για να διαμαρτυρηθούν για τα προβλήματα του κλάδου τους.