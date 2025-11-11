Έχετε συναντήσει ποτέ κάποιον που ζητάει συγγνώμη για κυριολεκτικά τα πάντα; Χτυπούν σε μια καρέκλα και λένε συγγνώμη. Ξεκινούν μια πρόταση με «Συγγνώμη, αλλά…» ακόμα και όταν δεν έχουν κάνει τίποτα κακό.

Ζητούν συγγνώμη που υπάρχουν, που καταλαμβάνουν χώρο, που έχουν ανάγκες. Αν αναγνωρίζετε αυτή τη συμπεριφορά στον εαυτό σας, δεν είστε μόνοι. Το να ζητάτε υπερβολικά συγγνώμη δεν είναι απλώς μια κακή συνήθεια.

Είναι συχνά ένας μηχανισμός επιβίωσης που έχει διαμορφωθεί από το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώσαμε. Όταν είμαστε νέοι, απορροφούμε μηνύματα από το περιβάλλον μας σαν σφουγγάρια.

Μαθαίνουμε τι μας κερδίζει αγάπη, τι προκαλεί σύγκρουση και τι μας κρατά ασφαλείς. Για μερικούς από εμάς, η «συγγνώμη» έγινε ασπίδα.

Ένας τρόπος να μένουμε μακριά από μπελάδες ή να αποφεύγουμε την απόρριψη. Ας δούμε επτά πρώιμες εμπειρίες που συχνά οδηγούν σε χρόνια ζητήματα συγγνώμης αργότερα στη ζωή.

Άνθρωποι που απολογούνται για τα πάντα συνήθως είχαν αυτές τις 7 εμπειρίες στην παιδική τους ηλικία

Όταν ζείτε με κάποιον του οποίου η διάθεση μπορεί να αλλάξει απ’ την μια στιγμή στην άλλη, μαθαίνετε να περπατάτε στις μύτες των ποδιών. Παρακολουθείτε κάθε λέξη, κάθε κίνηση, κάθε αναστεναγμό.

Αρχίζετε να ζητάτε συγγνώμη προληπτικά, όχι επειδή έχετε κάνει κάτι λάθος, αλλά επειδή προσπαθείτε να αποτρέψετε να συμβεί κάτι κακό. Αυτή είναι μια από τις πιο κοινές ρίζες της υπερβολικής ζήτησης συγγνώμης.

Αν είχατε έναν γονέα ή φροντιστή που ήταν υπερβολικά επικριτικός ή συναισθηματικά ασταθής, η «συγγνώμη» μπορεί να έγινε ο τρόπος σας να παραμείνετε ασφαλείς. Ήταν ο τρόπος με τον οποίο προσπαθούσατε να ελέγξετε το ανεξέλεγκτο, εξομαλύνοντας πιθανές συγκρούσεις πριν εκραγούν.

Το πρόβλημα είναι ότι αυτό το ένστικτο δεν εξαφανίζεται απλώς όταν μεγαλώνετε. Το μεταφέρετε στην ενήλικη ζωή, ζητώντας συγγνώμη ακόμα και όταν δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Είναι ένα είδος συναισθηματικής μνήμης.

Έμαθαν να δίνουν προτεραιότητα στα συναισθήματα των άλλων

Σε ορισμένες οικογένειες, το να είσαι «καλός» σημαίνει να είσαι ευχάριστος και να κρατάς όλους τους άλλους ευτυχισμένους, ό,τι κι αν σας κοστίσει. Μπορεί να έχετε ακούσει πράγματα όπως, «Μην αναστατώνεις τον πατέρα σου», ή «Να είσαι ευγενικός, μην προκαλείς αναστάτωση». Ίσως ακόμη και, «Σταμάτα να είσαι εγωιστής».

Όταν μεγαλώνετε με αυτά τα μηνύματα, μαθαίνετε ότι η αξία σας συνδέεται με το πόσο άνετα νιώθουν όλοι οι άλλοι. Η συγγνώμη γίνεται ένας τρόπος διαχείρισης αυτής της άνεσης.

Καταλήγετε να λέτε συγγνώμη για να αποφύγετε να θεωρηθείτε δύσκολοι ή απαιτητικοί. Ακόμα και όταν βάζετε όρια ή θέλετε να εκφράσετε μια ανάγκη – όπως έχετε δικαίωμα – το μαλακώνετε με μία «συγγνώμη», ελπίζοντας ότι η επιθυμία σας θα γίνει πιο αποδεκτή.

Η ειρωνεία είναι ότι συχνά συμβαίνει το αντίθετο. Οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται την έλλειψη αυτοπεποίθησής σας και αυτό μπορεί να σας κάνει πιο εύκολο θύματα εκμετάλλευσης.

Βιώσαν συναισθηματική παραμέληση

Μερικές φορές, το πρόβλημα δεν είναι αυτό που ακούσατε μεγαλώνοντας. Είναι αυτό που δεν ακούσατε. Αν τα συναισθήματά σας απορρίφθηκαν ή αγνοήθηκαν, πιθανότατα εσωτερικεύσατε την ιδέα ότι τα συναισθήματά σας δεν έχουν σημασία.

Όταν ένα παιδί δεν λαμβάνει συναισθηματική επικύρωση, αρχίζει να υποτιμά τις ίδιες του τις εμπειρίες. Σκέφτεται, «Ίσως αντιδρώ υπερβολικά», ή «Δεν θα έπρεπε να νιώθω έτσι».

Ως ενήλικες, αυτό μπορεί να μεταφραστεί σε συνεχείς συγγνώμες επειδή έχουμε συναισθήματα. «Συγγνώμη, είμαι ανόητος». «Συγγνώμη, είμαι απλώς κουρασμένος». «Συγγνώμη, δεν έπρεπε να το αναφέρω».

Η συναισθηματική παραμέληση συχνά αφήνει αόρατες ουλές. Μπορεί να είχατε φαγητό, στέγη, ακόμα και στοργή, αλλά αν κανείς δεν σας έκανε να νιώσετε ότι σας ακούνε, μαθαίνετε να φιμώνετε τον εαυτό σας. Και η συγγνώμη γίνεται ο τρόπος σας να το καταφέρετε.

Έμαθαν ν’ αποφεύγουν τις συγκρούσεις

Δεν είναι όλες οι οικογένειες φανερά επικριτικές ή χαοτικές. Κάποιες είναι το αντίθετο — ήσυχες, ευγενικές και αλλεργικές στη σύγκρουση και τους καβγάδες. Ακούγεται ειρηνικό. Αλλά όταν η σύγκρουση αποφεύγεται με κάθε κόστος, τα παιδιά δεν μαθαίνουν ποτέ πώς να χειρίζονται τη διαφωνία με υγιείς τρόπους.

Αντ’ αυτού, μαθαίνουν ότι οποιαδήποτε ένταση είναι κακή, και ο καλύτερος τρόπος για να εξαφανιστεί είναι να ζητήσουν συγγνώμη. Έτσι, ακόμη και μικρές παρεξηγήσεις μοιάζουν ανυπόφορες. Κάποιος συνοφρυώνεται, και η ενστικτώδης αντίδρασή σας είναι, «Ωχ όχι, έκανα κάτι λάθος».

Σπεύδετε να το διορθώσετε με μια συγγνώμη, απλώς για να αποκαταστήσετε την αρμονία. Στον Βουδισμό, υπάρχει η έννοια της αταραξίας — η διατήρηση της ηρεμίας απέναντι στα σκαμπανεβάσματα της ζωής.

Αλλά όταν μεγαλώνετε σε ένα σπίτι που αποφεύγει τη σύγκρουση, δεν έχετε ποτέ την ευκαιρία να αναπτύξετε αυτήν την εσωτερική ηρεμία. Μαθαίνετε μόνο πώς να αποφεύγετε τη δυσφορία, όχι να την αφομοιώνετε.

Δέχονταν τιμωρία όταν εκφράζονταν με ειλικρίνεια

Για μερικά παιδιά, η υπεράσπιση του εαυτού τους ήταν επικίνδυνη. Αν ποτέ τιμωρηθήκατε επειδή εκφράσατε τη γνώμη σας, βάλατε όρια ή είπατε «όχι», το νευρικό σας σύστημα το θυμάται αυτό.

Μάθατε ότι η αυτοέκφραση οδηγεί σε τιμωρία, ή τουλάχιστον σε αποδοκιμασία. Έτσι, «συρρικνώνετε» τον εαυτό σας. Λέτε συγγνώμη για να κάνετε την παρουσία σας μικρότερη, για να καταλαμβάνετε λιγότερο χώρο.

Ζητάτε συγγνώμη πριν καν πείτε κάτι αμφιλεγόμενο, σαν να ζητάτε προληπτικά άδεια για να υπάρχετε. Αυτό είναι ιδιαίτερα συνηθισμένο σε οικογένειες όπου η υπακοή εκτιμήθηκε περισσότερο από την ατομικότητα.

Αν αναμενόταν από εσάς να «κάνετε ό,τι σας λένε» ή να «μην απαντάτε», πιθανότατα μάθατε ότι η ασφάλεια βρίσκεται στη συμμόρφωση, και το «συγγνώμη» έγινε ο τρόπος σας για να ανήκετε.

Ως ενήλικες, μερικές φορές μπερδεύουμε τη συμμόρφωση με την καλοσύνη.

Αλλά η πραγματική καλοσύνη δεν σημαίνει συνεχή παραμέληση του εαυτού σας. Σημαίνει να ενεργείτε με ενσυναίσθηση, όχι με φόβο.

Έμαθαν πως είναι υπεύθυνοι για τα συναισθήματα των άλλων

Νιώσατε ποτέ ότι έπρεπε να διαχειριστείτε τη διάθεση ενός γονέα; Ίσως η μητέρα σας ήταν αγχώδης ή ο πατέρας σας ήταν καταθλιπτικός, και βρήκατε τον εαυτό σας να τους παρηγορεί, ακόμα και ως παιδί. Ή ίσως επαινεθήκατε επειδή ήσασταν «τόσο ώριμοι» ή «τόσο καλά παιδιά».

Αυτό ακούγεται ωραίο, αλλά συχνά σημαίνει ότι υπήρξατε συναισθηματικά γονεοποιημένοι (αναλάβατε γονικό ρόλο). Όταν μεγαλώνετε έτσι, αναπτύσσετε μια υπερβολική αίσθηση ευθύνης για το πώς νιώθουν οι άλλοι.

Κάποιος είναι αναστατωμένος; Νιώθετε ότι φταίτε εσείς. Κάποιος είναι απόμακρος; Αναρωτιέστε τι κάνατε λάθος.

Έτσι ζητάτε συγγνώμη ξανά και ξανά, προσπαθώντας να καταπραΰνετε συναισθηματικές καταιγίδες που ποτέ δεν ήταν δικές σας για να τις ελέγξετε. Αυτή είναι μια από εκείνες τις συνήθειες που μπορεί να είναι απίστευτα δύσκολο να ξεχαστούν. Μπορεί να νιώθετε ενοχές ακόμα και που δεν ζητάτε συγγνώμη, σαν να αποτυγχάνετε στο καθήκον σας να κρατάτε τους πάντες καλά.

Δεν είστε υπεύθυνοι για τα συναισθήματα των άλλων ανθρώπων. Μπορείτε να νοιάζεστε. Μπορείτε να συμπάσχετε. Αλλά δεν μπορείτε να κουβαλάτε τα συναισθήματά τους γι’ αυτούς. Αυτό είναι ένα βαρύ φορτίο που κανένας δεν αξίζει να κουβαλάει μια ζωή.

Έμαθαν ότι η αγάπη κερδίζεται με προϋποθέσεις

Τέλος, και ίσως το πιο οδυνηρό, η τάση να ζητάτε συγγνώμη πηγάζει από την ανατροφή σε περιβάλλον όπου η αγάπη είχε όρους.\ Σας αγαπούσαν όταν συμπεριφερόσασταν σωστά. Σας επαινούσαν όταν αποδίδατε. Σας αποδέχονταν όταν ταιριάζατε στο καλούπι.

Τα παιδιά το εσωτερικεύουν αυτό ως, «Αν είμαι τέλειος, θα με αγαπούν». Και επειδή η τελειότητα είναι αδύνατη, η συγγνώμη γίνεται ένα υποκατάστατο. Κάθε «συγγνώμη» είναι σαν να λέτε, «Σας παρακαλώ, μην σταματήσετε να με αγαπάτε».

Είναι σπαρακτικό αλλά αληθινό. Για πολλούς ανθρώπους, η συγγνώμη αφορά πραγματικά την προσπάθεια εξασφάλισης μιας σύνδεσης. Μάθατε από νωρίς ότι τα λάθη απειλούν το αίσθημα του ανήκειν, οπότε διορθώνετε υπερβολικά, αναζητώντας συνεχώς συγχώρεση, ακόμη και για πράγματα που δεν είναι δικό σας λάθος.

Η απεξάρτηση από αυτό απαιτεί χρόνο. Δεν αφορά το να αναγκάσετε τον εαυτό σας να σταματήσει να λέει συγγνώμη. Αφορά την αναδόμηση της αίσθησης της αξίας σας από μέσα προς τα έξω.

Tip

Αν αναγνωρίζετε τον εαυτό σας σε κάποιο από τα παραπάνω, αξίζει να ξέρετε το εξής. Η τάση να ζητάτε συνέχεια συγγνώμη, δεν είναι ελάττωμα χαρακτήρα. Είναι μια συμπεριφορά που έχετε μάθει και κάποτε εξυπηρετούσε έναν σκοπό.

Σας κρατούσε ασφαλείς. Σας κρατούσε συνδεδεμένους. Σας βοήθησε να πλοηγηθείτε σε απρόβλεπτα περιβάλλοντα. Αλλά τώρα, ίσως σας εμποδίζει να ζείτε αυθεντικά.

Η δουλειά δεν είναι να κόψετε το «συγγνώμη» από το λεξιλόγιό σας εν μία νυκτί. Είναι να αποκτήσετε επίγνωση του πότε και γιατί το λέτε. Ζητάτε συγγνώμη επειδή πραγματικά πληγώσατε κάποιον, ή επειδή φοβάστε μήπως καταλαμβάνετε χώρο;

Μια μικρή πρακτική που με βοήθησε ήταν η αντικατάσταση της περιττής συγγνώμης με ευγνωμοσύνη. Αντί για «Συγγνώμη που άργησα», δοκιμάστε να πείτε «Ευχαριστώ που περιμένατε».

Αντί για «Συγγνώμη που μιλάω πολύ», πείτε «Ευχαριστώ που ακούτε».

Είναι μια ανεπαίσθητη αλλαγή, αλλά ανακτά δυναμικά την αυτοεκτίμησή σας. Σας υπενθυμίζει ότι έχετε δικαίωμα να υπάρχετε, χωρίς να απολογείστε.