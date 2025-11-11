Ουκρανία: Ο στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε ρωσικό διυλιστήριο στην πόλη Όρσκ

Enikos Newsroom

διεθνή

Ο στρατός στην Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα, Τρίτη, ότι έπληξε ρωσικό διυλιστήριο στην πόλη Ορσκ στην περιοχή του Όρενμπουργκ.

«Εκρήξεις και πυρκαγιά παρατηρήθηκαν στις εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μία από τις βασικές μονάδες επεξεργασίας πετρελαίου επλήγη», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

 

16:34 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

