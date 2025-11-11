Ουκρανία: Ο στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε ρωσικό διυλιστήριο στην πόλη Όρσκ

Ο στρατός στην Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα, Τρίτη, ότι έπληξε ρωσικό διυλιστήριο στην πόλη Ορσκ στην περιοχή του Όρενμπουργκ.
«Εκρήξεις και πυρκαγιά παρατηρήθηκαν στις εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μία από τις βασικές μονάδες επεξεργασίας πετρελαίου επλήγη», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Meanwhile in Orsk, Russia ❗
🛸🧚♀️💥 Reportly, drones attacking the Orsknefteorgsintez refinery! Dark smoke rises over the area. pic.twitter.com/Zb1jBwDG5w
— LX (@LXSummer1) November 11, 2025
Ukrainian strikes with Lyutyi long-range OWA-UAVs hit Russia’s Orsk oil refinery, casuing fire at the facility.
The refinery is located approx. 1,400km from the border with Ukraine. pic.twitter.com/eNZpVeR0fh
— Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) November 11, 2025