Πύργος: Νεκρός 66χρονος που έμενε σε λυόμενο – Ο γείτονας ενημέρωσε τις αρχές

Ένας 66χρονος βρέθηκε νεκρός το πρωί της Τρίτης (11/11) μέσα στο λυόμενο όπου διέμενε επί χρόνια στον Πύργο, στον χώρο του πρώην 1ου ΓΕΛ. Η σορός του βρέθηκε σε ακαμψία, υποδεικνύοντας ότι ο θάνατος επήλθε αρκετές ώρες πριν.

Συγκεκριμένα, ο 66χρονος είχε φτιάξει το σπιτικό του με ένα κρεβάτι και κάποια ρούχα σε έναν από αυτούς τους παλιούς μεταλλικούς οικίσκους.

Γείτονας είδε τον 66χρονο από το παράθυρο

Ο 66χρονος αυτό το διάστημα δύσκολα τα έβγαζε πέρα, όμως έμενε εκεί υπό το καθεστώς μιας άτυπης παραχώρησης του χώρου, σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.

Το πρωί της Τρίτης, ένας γείτονας που μένει στον ίδιο χώρο, τον είδε από το παράθυρο χωρίς τις αισθήσεις του. Του φώναξε και δεν ανταποκρίθηκε και κάλεσε τις Αρχές.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου και του Α.Τ. Πύργου μετέβησαν στο σημείο. Η πόρτα του λυόμενου ήταν κλειδωμένη από μέσα.

Παραβιάστηκε η κλειδαριά για να μπουν και κλήθηκε το ΕΚΑΒ. Οι διασώστες διαπίστωσαν το θάνατό του 66χρονου καθώς η σορός του ήταν σε ακαμψία, στοιχείο που έδειχνε πως ο θάνατος του επήλθε αρκετές ώρες πριν, πιθανότατα από τη νύχτα.

Η εγκληματική ενέργεια αποκλείστηκε και διατάχθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής για να διευκρινιστεί η αιτία θανάτου του.