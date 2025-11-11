Πύργος: Νεκρός 66χρονος που έμενε σε λυόμενο – Ο γείτονας ενημέρωσε τις αρχές

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο

Ένας 66χρονος βρέθηκε νεκρός το πρωί της Τρίτης (11/11) μέσα στο λυόμενο όπου διέμενε επί χρόνια στον Πύργο, στον χώρο του πρώην 1ου ΓΕΛ. Η σορός του βρέθηκε σε ακαμψία, υποδεικνύοντας ότι ο θάνατος επήλθε αρκετές ώρες πριν.

Συγκεκριμένα, ο 66χρονος είχε φτιάξει το σπιτικό του με ένα κρεβάτι και κάποια ρούχα σε έναν από αυτούς τους παλιούς μεταλλικούς οικίσκους.

Γείτονας είδε τον 66χρονο από το παράθυρο

Ο 66χρονος αυτό το διάστημα δύσκολα τα έβγαζε πέρα, όμως έμενε εκεί υπό το καθεστώς μιας άτυπης παραχώρησης του χώρου, σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.

Το πρωί της Τρίτης, ένας γείτονας που μένει στον ίδιο χώρο, τον είδε από το παράθυρο χωρίς τις αισθήσεις του. Του φώναξε και δεν ανταποκρίθηκε και κάλεσε τις Αρχές.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου και του Α.Τ. Πύργου μετέβησαν στο σημείο. Η πόρτα του λυόμενου ήταν κλειδωμένη από μέσα.

Παραβιάστηκε η κλειδαριά για να μπουν και κλήθηκε το ΕΚΑΒ. Οι διασώστες διαπίστωσαν το θάνατό του 66χρονου καθώς η σορός του ήταν σε ακαμψία, στοιχείο που έδειχνε πως ο θάνατος του επήλθε αρκετές ώρες πριν, πιθανότατα από τη νύχτα.

Η εγκληματική ενέργεια αποκλείστηκε και διατάχθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής για να διευκρινιστεί η αιτία θανάτου του.

ΠΥΡΓΟΣ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Καινοτόμα βακτηριακή θεραπεία εξαλείφει τον καρκίνο χωρίς τη συμμετοχή του ανοσοποιητικού

Σοκαριστικά στοιχεία: Ένα στα επτά παιδιά στην Ευρώπη αντιμετωπίζει ψυχική διαταραχή

Επίδομα ασθενείας για τους ελεύθερους επαγγελματίες – Τι ισχύει σήμερα και τι αλλάζει

ΔΥΠΑ: Ρεκόρ συμμετοχής στην «Ημέρα Καριέρας» στα Ιωάννινα

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε τον αριθμό που λείπει σε 13 δευτερόλεπτα;

AI: Πώς να αναγνωρίζετε αν ένα βίντεο είναι δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης
περισσότερα
18:36 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Γαύδος: Τραγωδία με 3 νεκρούς μετανάστες από ανατροπή λέμβου – Διασώθηκαν 56, συνεχίζονται οι έρευνες

Τραγωδία με τρεις νεκρούς μετανάστες έλαβε χώρα το απόγευμα της Τρίτης, όταν η λέμβος στην οπο...
17:53 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Βοιωτία: Απειλές δεχόταν ο 27χρονος που εντοπίστηκε απανθρακωμένος σε αυτοκίνητο – «Του είχαν πει ότι θα τον κάψουν»

Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τον άνδρα που εντοπίστηκε απανθρακωμένος ...
17:38 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Θήβα: Μαθητής βρήκε σφαίρα έξω απο δημοτικό σχολείο

Σφαίρα από 45αρι όπλο βρήκε σήμερα ένας μαθητής έξω από το 4ο Δημοτικό Σχολείο στη Θήβα, με το...
16:45 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Εθνική Οδός Σχηματαρίου – Χαλκίδας: Ταυτοποιήθηκαν 4 άτομα για τις επικίνδυνες κόντρες

Ταυτοποιήθηκαν 4 άτομα που συμμετείχαν στις κόντρες που «στήθηκαν» στη Νέα Εθνική Οδό Σχηματαρ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα