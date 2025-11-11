Εκρέμ Ιμάμογλου: Διώκεται για 142 αδικήματα, κινδυνεύει με φυλάκιση ακόμη και 2.340 ετών

Ο αντιπολιτευόμενος δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, ο κύριος αντίπαλος του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, διώκεται επίσημα για 142 αδικήματα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο που δημοσιοποίησε σήμερα η εισαγγελία της πόλης.

Όπως μεταδίδει το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, ο Ιμάμογλου, που συνελήφθη τον Μάρτιο για «διαφθορά» -και η δικαιοσύνη θεωρεί πως ήταν επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης- κινδυνεύει να καταδικαστεί σε φυλάκιση που μπορεί να φθάνει τα 2.340 χρόνια.

Ο φυλακισμένος δήμαρχος της μεγαλύτερης τουρκικής πόλης, υποψήφιος του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης στις προσεχείς προεδρικές εκλογές, διώκεται κυρίως για απάτη, ξέπλυμα και στήσιμο διαγωνισμών, σύμφωνα με το κατηγορητήριο που αριθμεί περισσότερες από 3.700 σελίδες.

Ο Ιμάμογλου, που ανήκει στο σοσιαλδημοκρατικό Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης, αρνείται όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Συνολικά 402 ύποπτοι που κατηγορούνται ότι συνέστησαν εγκληματική οργάνωση τίθενται στο στόχαστρο. Ανάμεσά τους, στενοί συνεργάτες του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, που συνελήφθησαν επίσης στις 19 Μαρτίου.

Ο γενικός εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης, που χαρακτηρίζει το δίκτυο αυτό «χταπόδι», δήλωσε σήμερα ότι προκάλεσε ζημία 160 δισεκ. λιρών (3,3 δισεκ. ευρώ) στο τουρκικό κράτος σε μία περίοδο 10 ετών.

Η σύλληψη του Ιμάμογλου, την οποία χαρακτήρισε «πραξικόπημα» το CHP, οδήγησε στο μεγαλύτερο κύμα αμφισβήτησης στην Τουρκία από το 2013, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στο πλαίσιο των ίδιων ερευνών, η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης δήλωσε σήμερα ότι θέλει να ασκήσει δίωξη σε βάρος του CHP για «παραβίαση του Συντάγματος», υποστηρίζοντας ότι εκλογικοί κατάλογοί του διέρρευσαν παράνομα από μέλη του δικτύου το οποίο υποτίθεται ότι διηύθυνε ο Ιμάμογλου.

