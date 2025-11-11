Σλοβακία: Από την 1η Ιανουαρίου απαγορεύεται να περπατάς πολύ γρήγορα – Χαμός στα social με το όριο ταχύτητας για τους πεζούς

Ένας νόμος που αποσκοπεί στη βελτίωση της ασφάλειας στα πεζοδρόμια της Σλοβακίας, ορίζοντας μέγιστη ταχύτητα για όλους όσοι χρησιμοποιούν τα πεζοδρόμια, συμπεριλαμβανομένων των πεζών, έχει προκαλέσει χλευασμό και οργή σε μέρος του πληθυσμού κατά της κυβέρνησης, η οποία κατηγορείται για περιορισμό των ελευθεριών.

«Με μέγιστο όριο ταχύτητας 6 χλμ/ώρα, είναι δύσκολο να διατηρήσει κανείς την ισορροπία του, ακόμη και παιδιά 3 και 4 ετών υπερβαίνουν τακτικά» αυτό το όριο ταχύτητας με τα ποδήλατά τους, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Νταν Κόλαρ, πρόεδρος της Cyklokoalicia, μιας οργάνωσης που στηρίζει την ήπια κινητικότητα.

Το νομοσχέδιο, που εγκρίθηκε από το σλοβακικό κοινοβούλιο στα τέλη Οκτωβρίου και αναμένεται να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2026, στοχεύει στον περιορισμό της ταχύτητας όσων χρησιμοποιούν τα πεζοδρόμια, από πεζούς μέχρι ποδηλάτες και οδηγούς σκούτερ. Οι παραβάτες θα αντιμετωπίζουν πρόστιμο ύψους 100 ευρώ.

Ωστόσο, το προτεινόμενο όριο ταχύτητας 6 χλμ./ώρα έχει προκαλέσει χλευασμό από μερίδα της κοινωνίας με πολλούς να προβαίνουν σε αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με παραποιημένες εικόνες που δείχνουν ένα ραντάρ να αναβοσβήνει προειδοποιώντας ένα πεζό που περπατά με 6,2 χλμ/ώρα και να του λέει να «επιβραδύνει» ή μια ψεύτικη «άδεια για περπάτημα».

 

Η κυβέρνηση δημιουργεί μια κατάσταση στην οποία «τα παιδιά θα παραβιάζουν τον νόμο κάθε μέρα και εμείς θα τους διδάσκουμε ότι αυτό είναι αποδεκτό», είπε ο Κόλαρ, χαρακτηρίζοντας τη νομοθεσία «παράλογη».

Μια άλλη οργάνωση πολιτών που ονομάζεται «Ανήσυχες Μητέρες» ζήτησε από τον πρόεδρο της χώρας Ρόμπερτ Φίτσο να μην υπογράψει και επικυρώσει τον νόμο.

Πέρυσι, 67 πεζοί και 22 ποδηλάτες ή οδηγοί σκούτερ έχασαν τη ζωή τους σε ατυχήματα στη Σλοβακία, σύμφωνα με στοιχεία της αστυνομίας, τα οποία, ωστόσο, δεν καταγράφουν αν αυτά τα δυστυχήματα συνέβησαν σε πεζοδρόμια ή δρόμους.

Από τότε που ο πρωθυπουργός Φίτσο επέστρεψε στην εξουσία, το 2023, στη χώρα της Κεντρικής Ευρώπης με πληθυσμό 5,4 εκατομμύρια κατοίκους, έχει προωθήσει μια σειρά νομοθετικών μέτρων για τον περιορισμό των ατομικών δικαιωμάτων.

Η Σλοβακία έχει το υψηλότερο ποσοστό ιδιοκτησίας αυτοκινήτων κατά κεφαλήν στον κόσμο.

