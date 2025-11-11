Βελόπουλος: Θλιβερή η εικόνα του κυνηγημένου πρωθυπουργού από τους αγρότες

Βελόπουλος: Θλιβερή η εικόνα του κυνηγημένου πρωθυπουργού από τους αγρότες

«Η θλιβερή εικόνα του φοβισμένου και κυνηγημένου πρωθυπουργού από τους αγρότες που αγανακτούν με τις γαλάζιες ακρίδες και η προσπάθεια των πραιτοριανών της Αστυνομίας να τρομοκρατήσουν τους αγωνιστές του πρωτογενούς τομέα, επιβεβαιώνουν τον λόγο του Ομήρου διασταλτικά. Ευτυχισμένος ο ηγεμόνας που κάνει τους υπηκόους του όχι να τον φοβούνται, μα να φοβούνται μήπως πάθει αυτός κακό», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ανέφερε: «Ο πρωθυπουργός επιχείρησε με τον φόβο και τον τρόμο των ΜΑΤ να επιβληθεί. Αλλά έφυγε νικημένος, κυνηγημένος και διασυρμένος».

