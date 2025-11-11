Τραγωδία στα Ιωάννινα: Νεκρός εντοπίστηκε 43χρονος υπάλληλος του δήμου Αμφιλοχίας 

Θλίψη έχει σκορπίσει στην Αμφιλοχία η είδηση του θανάτου ενός 43χρονου, ο οποίος αγνοούνταν από το απόγευμα της Δευτέρας και τελικά βρέθηκε νεκρός τις πρωινές ώρες της Τρίτης, στο Τέροβο Ιωαννίνων, έχοντας βάλει τέλος στη ζωή του.

Η εξαφάνισή του δηλώθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αμφιλοχίας λίγες ώρες αφού χάθηκαν τα ίχνη του, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις Αρχές και τους οικείους του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του e-maistros.gr, ο 43χρονος είχε πάρει ταξί από την Αμφιλοχία με προορισμό την Άρτα, όπου νοίκιασε αυτοκίνητο και στη συνέχεια αναχώρησε προς το σημείο όπου βρέθηκε νεκρός. Το αυτοκίνητο βρέθηκε κοντά στο ποτάμι και εντοπίστηκε από κτηνοτρόφο της περιοχής, ο οποίος στην κατάθεσή του δήλωσε ότι είχε δει το αυτοκίνητο από το βράδυ, αλλά δεν έδωσε σημασία και σήμερα το πρωί πήγε στο σημείο και είδε τον 43χρονο νεκρό.

Ο 43χρονος, ήταν εργαζόμενος στον Δήμο Αμφιλοχίας και ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία. Ο ίδιος ήταν χαμηλών τόνων, ευγενικός, δραστήριος και αθλητικός, άνθρωπος που κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πως θα προχωρούσε σε μια τέτοια πράξη.

Η είδηση του θανάτου του έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους του στον Δήμο.