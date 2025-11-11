Κίνα: Γέφυρα κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος, λίγους μήνες μετά τα εγκαίνιά της – Βίντεο

Μέρος μιας γέφυρας που εγκαινιάστηκε πρόσφατα, κατέρρευσε σήμερα, 11/11/, στην νοτιοδυτική επαρχία Σετσουάν της Κίνας κατά μήκος της εθνικής οδού 317 που συνδέει την ενδοχώρα με το Θιβέτ, ανέφεραν οι τοπικές αρχές, αλλά δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα.

Η αστυνομία στην πόλη Maerkang είχε προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας στη γέφυρα Hongqi μήκους 758 μέτρων, από το απόγευμα της Δευτέρας, αφού εμφανίστηκαν ρωγμές σε κοντινές πλαγιές και δρόμους, και παρατηρήθηκαν μετατοπίσεις στο έδαφος του βουνού, ανέφερε η τοπική κυβέρνηση.

Το απόγευμα της Τρίτης, οι συνθήκες στο βουνό επιδεινώθηκαν, προκαλώντας κατολισθήσεις, οι οποίες οδήγησαν στην κατάρρευση του τμήματος της γέφυρας και του οδοστρώματος.

Η κατασκευή της γέφυρας είχε ολοκληρωθεί νωρίτερα μέσα στη χρονιά, σύμφωνα με βίντεο που είχε αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η κατασκευαστική εταιρεία Sichuan Road & Bridge Group.

The Hongqi Bridge in Shuangjiangkou, Sichuan Province, China, partially collapsed today. Authorities believe that cracks in the nearby mountainside — likely caused by water accumulation from a nearby reservoir — played a major role in the incident. pic.twitter.com/v1bdbj5KLJ — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 11, 2025