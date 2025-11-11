8ο Athens Investment Forum – Η Ελλάδα στον νέο Ενεργειακό Χάρτη

Στην ενότητα «Η Ελλάδα στον νέο ενεργειακό χάρτη. Υποδομές, διασυνδέσεις και γεωστρατηγική θέση» του 8ου Athens Investment Forum, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος τόνισε τα άλματα που έχουν γίνει στον ενεργειακό τομέα στη χώρα μας, λέγοντας ότι «μέσα σε πέντε χρόνια η Ελλάδα έχει αποκτήσει αναβαθμισμένο ρόλο, καθώς έχει μετατραπεί από έναν απλό προορισμό σε διακομιστή φυσικού αερίου σε άλλες χώρες».

Της Μαίρης Ι. Παπακωνσταντίνου

Μετά και τις πρόσφατες εξελίξεις που σχετίζονται με τον αποκλεισμό του φυσικού αερίου από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το προσεχές διάστημα, οι συγκυρίες για τον ρόλο της χώρας γίνονται ακόμη πιο ευνοϊκές, τόνισε. Στη συνέχεια ο υπουργός είπε ότι «παρόμοιο ρόλο έχουμε και στα πετρελαιοειδή», συμπληρώνοντας ότι «έχουμε πολύ ακόμα δρόμο να διανύσουμε στις γεωτρήσεις». Γεγονός είναι ότι, η Ελλάδα έχει αυξήσει σημαντικά τα επίπεδα των εξαγωγών της και έχει αναβαθμίσει σημαντικά τις επενδύσεις της, παράγοντες που συμβάλλουν στη μείωση του κόστους ενέργειας, ένα σημαντικό βήμα με κοινωνικές προεκτάσεις.

Στη συνέχεια οι ομιλητές του πάνελ «Η Ελλάδα στον νέο ενεργειακό χάρτη. Υποδομές, διασυνδέσεις και γεωστρατηγική θέση» ανέπτυξαν θέματα όπως: η γεωπολιτική ενέργεια, οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις και η εθνική εξαγωγική ικανότητα, καθώς και η καινοτομία και τεχνολογική πρόοδος.

Ο κ. Γιάννης Γιαρέντης, Energy Expert, πρώην CEO, ΔΑΠΕΕΠ και ΑΔΜΗΕ κάνοντας αναδρομή στην ενέργεια του παρελθόντος και αναλύοντας την εξέλιξη μέχρι σήμερα μίλησε για φυσική εξέλιξη από το λιγνίτη στο φυσικό αέριο και στις ΑΠΕ. Όπως εξήγησε «Είναι λάθος να κατηγορούμε κάθε ένα από τα ενεργειακά προϊόντα, καθώς το ένα λειτουργεί συμπληρωματικά με το άλλο, συνθέτοντας ένα πλούσιο ενεργειακό μίγμα, απαραίτητο για την κοινωνία».

Ο κ. Μιχάλης Θωμαδάκης, Ανώτατος Διευθυντής Στρατηγικής και Ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ συμφώνησε κι αυτός ότι το φυσικό αέριο και οι ΑΠΕ είναι συμπληρωματικά μεταξύ τους. Ωστόσο, σε βάθος χρόνου οι ΑΠΕ θα κυριαρχήσουν στο ενεργειακό μίγμα και αυτή η μετάβαση δεν μπορεί να γίνει σε μια νύχτα. Όπως εξήγησε η ΔΕΣΦΑ επενδύσει εδώ και πέντε χρόνια προς αυτή την κατεύθυνση δημιουργώντας τις απαραίτητες υποδομές, οι οποίες πλέον είναι τόσο αναβαθμισμένες που μπορούν να εξυπηρετήσουν και τις εξαγωγές της χώρας. Ως παράδειγμα έφερε το φυσικό αέριο το οποίο μπορεί να καλύψει εξαγωγές 8 δισεκατομμυρίων κυβικών προς το βορά και το LNG Terminal, ικανό να τροφοδοτήσει τα Βαλκάνια. Μεγάλες προοπτικές μπορούν επίσης, να δημιουργηθούν και στον τομέα του υδρογόνου και η χώρα μας να αποτελέσει από τους καλύτερους και φθηνότερους παραγωγούς της Ευρώπης. Οι επενδύσεις του ΔΕΣΦΑ σε συστήματα έχουν κυμανθεί από 1,5 έως 2 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται 3 projects, εκ των οποίων ένα στη Γερμανία μέσω Βαλκανίων και ένα στη Γερμανία μέσω Αδριατικής και Ιταλίας.

Ο κ. Αναστάσιος Μάνος, Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΔΔΗΕ μίλησε για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ο οποίος επιτρέπει ταχύτερη και πιο άμεση εξυπηρέτηση. Προς αυτή την κατεύθυνση μέχρι τέλος του χρόνου προανήγγειλε ότι θα υλοποιηθούν επενδύσεις που θα καλύψουν το 90% σε ψηφιακές υποδομές. Τα έργα ψηφιοποίησης με στόχο τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, εντάσσονται στο πλαίσιο ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού που αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό του ΔΕΔΔΗΕ. Μιλώντας για το επενδυτικό πλάνο ο κ. Μάνος είπε ότι, για την περίοδο 2026-2030 εστιάζει, εκτός από την ψηφιοποίηση του δικτύου, στους έξυπνους μετρητές και τη τηλεμέτρηση, καθώς και την υπογειοποίηση των εναέριων δικτύων, ειδικά σε περιοχές με υψηλό κίνδυνο πυρκαγιών. Άλλες προτεραιότητες περιλαμβάνουν τον εκσυγχρονισμό των κύριων δικτύων, την τηλε-εποπτεία των νησιών και την επέκταση των έξυπνων δικτύων.

Ο κ. Νάσος Πλαϊνός, Γενικός Διευθυντής Ελλάδας & Κύπρου, LONGi Solar μιλώντας για τις επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά πάνελς, τις χαρακτήρισε ως το πιο φθηνό μέσο ηλεκτροδότησης και μίλησε για τις πολύ μεγάλες ανάγκες που υπάρχουν, προς την κατεύθυνση των επενδύσεων, προτάσσοντας την ανάγκη σε μπαταρίες αποθήκευσης, καθώς έτσι θα λυθεί και το τεράστιο πρόβλημα των περικοπών που πλήττει τις παραγωγικές εταιρείες. Φέρνοντας ως παράδειγμα την Κίνα, η οποία βρίσκεται πολύ μπροστά σε επενδύσεις μπαταριών αποθήκευσης, ο κ. Πλαϊνός τόνισε την ανάγκη να αναπτύξουμε γρήγορα τις απαραίτητες τεχνολογίες για να «σώσουμε» τον πλανήτη.

Ο κ. Κωνσταντίνος Σιφναίος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, GASTRADE ΑΕ μίλησε μεταξύ άλλων για την ανάγκη να χρησιμοποιηθεί τεχνολογία που θα αντιμετωπίσει τους ρύπους από την παραγωγή υδρογονάθρακα. Αναφέρθηκε επίσης, στον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας, η οποία έχει εξελιχθεί σε ένα γεωστρατηγικό παίκτη στο φυσικό αέριο και την ενέργεια. Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα της Αλεξανδρούπολης και το τερματικό σταθμό LNG, ο οποίος λειτουργεί πλέον με απόλυτη επιτυχία, τόνισε ακόμη την ανάγκη για δημιουργία νέων επενδύσεων και προανήγγειλε εμμέσως τη δημιουργία νέων επενδύσεων στην Θράκη για την κάλυψη της αυξημένης ζήτησης LNG.

Τέλος, ο κ. Στέργιος Σταθάρας Co Founder of Hyperion X μίλησε για τη σημασία και το ρόλο των τεχνολογικών εργαλείων και της τεχνητής νοημοσύνης προς την κατεύθυνση της εύρυθμης μετάβασης στην πράσινη ενέργεια.

Το 8ο Athens Investment Forum διοργανώνεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) σε συνεργασία με τη Vertical Solutions SA. Το AIF έχει πλέον εδραιωθεί ως ένα από τα κορυφαία φόρουμ συνάντησης της επιχειρηματικής κοινότητας με την πολιτεία, αποτελώντας πλατφόρμα ουσιαστικής συνεργασίας και ανταλλαγής θέσεων για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Το κορυφαίο επενδυτικό και οικονομικό συνέδριο της χώρας επιστρέφει φέτος με θέμα: «Η Ελλάδα στην Εποχή της Παγκόσμιας Ανακατάταξης – Ευκαιρίες και Προκλήσεις στο Νέο περιβάλλον». Στόχος του AIF είναι να αναδείξει τις προοπτικές και τις στρατηγικές που θα καθορίσουν τον ρόλο της Ελλάδας σε μια περίοδο έντονων διεθνών αλλαγών, προσφέροντας ένα σημείο συνάντησης για ηγετικά στελέχη, επενδυτές και φορείς λήψης αποφάσεων.

