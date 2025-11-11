Μητσοτάκης: Συνάντηση με Χριστοδουλίδη πριν από την 3η Διακυβερνητική Σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου – Τα θέματα που θα συζητηθούν

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, θα έχει στις 11 το πρωί της Τετάρτης ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο των εργασιών της 3ης Διακυβερνητικής Συνόδου Κύπρου-Ελλάδας, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Θα ακολουθήσει η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Διακυβερνητικής Συνόδου και στη συνέχεια οι δύο ηγέτες θα κάνουν δηλώσεις στον Τύπο.

Η ατζέντα της 3ης Διακυβερνητικής Συνόδου Ελλάδας-Κύπρου

Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι η τρίτη Διακυβερνητική Σύνοδος Ελλάδας-Κύπρου λαμβάνει χώρα την Τετάρτη στην Αθήνα, δύο χρόνια μετά την επίσημη θεσμοθέτησή της από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Χριστοδουλίδη το 2023 με στόχο την εντατικοποίηση της συνεργασίας των δύο χωρών και τη διεύρυνσή της σε μια σειρά από τομείς, πέρα από την εξωτερική πολιτική, όπου η συνεργασία και ο συντονισμός Αθήνας-Λευκωσίας είναι διαρκής.

Περιβάλλον, Υγεία, Παιδεία, Μεταφορές, Ψηφιακή Πολιτική, Στεγαστική Πολιτική, Πολιτική Προστασία, Δικαιοσύνη, Πολιτισμός και Εξωτερική Πολιτική είναι μεταξύ των τομέων συνεργασίας που θα συζητηθούν από τους αρμόδιους υπουργούς Ελλάδας και Κύπρου με στόχο την ανάληψη συντονισμένων δράσεων στους αντίστοιχους τομείς, την εντατικοποίηση της συνεργασίας και την ανταλλαγή καλών πρακτικών, τονίζουν οι ίδιες πηγές.

Τι θα συζητήσουν Μητσοτάκης-Χριστοδουλίδης

Οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή, το Κυπριακό μετά και την εκλογή Τουφάν Ερχιουρμάν στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας, αλλά και η ανάληψη καθηκόντων από την Κυπριακή Δημοκρατία Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της συνάντησης που θα έχει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, όπως επισημαίνουν οι ίδιες κυβερνητικές πηγές.

Αναμένεται ακόμη να συζητηθούν τα ενεργειακά, υπό το φως και των εξελίξεων των τελευταίων ημερών. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ενημερώσει τον κ. Χριστοδουλίδη για τις συναντήσεις με Αμερικανούς αξιωματούχους και τις συμφωνίες που υπογράφηκαν στην Αθήνα και αναβαθμίζουν τον ρόλο της Ελλάδας γεωπολιτικά και ενεργειακά στην ευρύτερη περιοχή και μέχρι την Ουκρανία, καταλήγουν οι ίδιες πηγές.

