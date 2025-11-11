Γεωργία: Με 20 επιβάτες το τουρκικό C-130 που συνετρίβη – Τα συλλυπητήρια Ερντογάν

Enikos Newsroom

διεθνή

Γεωργία: Με 20 επιβάτες το τουρκικό C-130 που συνετρίβη – Τα συλλυπητήρια Ερντογάν

Είκοσι άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων των μελών του πληρώματος, επέβαιναν στο τουρκικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 που συνετρίβη σήμερα στη Γεωργία, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, σε νεότερη ενημέρωση για το αεροπορικό δυστύχημα.

Το μεταγωγικό εκτελούσε πτήση από το Αζερμπαϊτζάν προς την Τουρκία. «Επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη» στην ανατολική Γεωργία, όπου το αεροσκάφος συνετρίβη κατά την επιστροφή του από το Αζερμπαϊτζάν στην Τουρκία, τόνισε το υπουργείο. Δεν παρείχε λεπτομέρειες σχετικά με επιβάτες άλλων εθνικοτήτων ενδεχομένως ή τα αιτία της συντριβής.

Το υπουργείο ζήτησε από τα MME  «να μην δημοσιεύσουν καμία εικόνα» από τη συντριβή.  Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε την ελπίδα τα θύματα από το αεροπορικό δυστύχημα να είναι όσο το δυνατόν λιγότερα και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τους «μάρτυρές μας» που επέβαιναν στο αεροσκάφος.

Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλικαγιά δήλωσε με ανάρτηση στο X ότι συνομίλησε με τον Γεωργιανό ομόλογό του, Γκέλα Γκελάντζε, ο οποίος βρίσκεται καθ’ οδόν προς το σημείο της συντριβής.

Το γεωργιανό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η συντριβή του αεροσκάφους σημειώθηκε στην περιοχή Σιγκνάχι της ανατολικής Γεωργίας, περίπου πέντε χιλιόμετρα από τα σύνορα.

«Έχει ξεκινήσει έρευνα», πρόσθεσε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του, υποσχόμενο ότι θα παράσχει αργότερα «λεπτομερείς πληροφορίες για το περιστατικό».

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο κανόνας 80/20 που ακολουθούν οι επιτυχημένοι αλλά αγνοούν όλοι οι υπόλοιποι

Καινοτόμα βακτηριακή θεραπεία εξαλείφει τον καρκίνο χωρίς τη συμμετοχή του ανοσοποιητικού

«Ταχεία Πρόσληψη»: Fast track διαδικασία με λίγα κλικ – Πώς θα λειτουργεί το νέο app

Bloomberg: Έως 8 δισ. ευρώ σχεδιάζει να αντλήσει η Ελλάδα το 2026 από τις αγορές

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τις 5 γάτες στην εικόνα σε 10 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε τον αριθμό που λείπει σε 13 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
20:10 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Τουρκία: Νεκροί και οι 20 επιβάτες του C-130 που συνετρίβη στη Γεωργία – Δείτε βίντεο

Όλο το προσωπικό των 20 στρατιωτικών που ταξίδευε με το τουρκικό αεροσκάφος C-130, το οποίο συ...
19:45 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Ρωσία: Καταδικάστηκε για 3 φορά η 18χρονη τραγουδίστρια «Ναόκο»

Καταδικάστηκε εκ νέου σήμερα, σε 13 ημέρες φυλάκισης, η 18χρονη Ρωσίδα μουσικός του δρόμου Ντι...
19:30 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Σλοβακία: Από την 1η Ιανουαρίου απαγορεύεται να περπατάς πολύ γρήγορα – Χαμός στα social με το όριο ταχύτητας για τους πεζούς

Ένας νόμος που αποσκοπεί στη βελτίωση της ασφάλειας στα πεζοδρόμια της Σλοβακίας, ορίζοντας μέ...
19:20 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Βρετανία: Ανέστειλε την ανταλλαγή πληροφοριών με τις ΗΠΑ στο πρόγραμμα επιθέσεων σε πλοία με ναρκωτικά – Τι φοβάται το Λονδίνο

Η Βρετανία δεν μοιράζεται πλέον πληροφορίες με τις ΗΠΑ σχετικά με ύποπτα σκάφη διακίνησης ναρκ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα