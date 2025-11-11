Γεωργία: Συντριβή τουρκικού στρατιωτικού μεταγωγικού αεροσκάφους C-130 – Δείτε βίντεο

Γεωργία: Συντριβή τουρκικού στρατιωτικού μεταγωγικού αεροσκάφους C-130 – Δείτε βίντεο

Ένα τουρκικό μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 κατέπεσε την Τρίτη κοντά στα σύνορα ΓεωργίαςΑζερμπαϊτζάν ενώ στην Τουρκία, όπως ανακοίνωσε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας.

Το υπουργείο επιβεβαίωσε ότι ξεκίνησαν κοινές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε συνεργασία με τις αρχές της Γεωργίας και του Αζερμπαϊτζάν.

Σε δήλωση που κοινοποιήθηκε στον λογαριασμό του τουρκικού υπουργείου Άμυνας στο X αναφέρεται: «Ένα από τα στρατιωτικά μας αεροσκάφη C-130, το οποίο απογειώθηκε από το Αζερμπαϊτζάν για να επιστρέψει στη χώρα μας, συνετρίβη στα σύνορα Γεωργίας – Αζερμπαϊτζάν. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ξεκίνησαν σε συνεργασία με τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν και της Γεωργίας».


Το υπουργείο διευκρίνισε ότι το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το Αζερμπαϊτζάν και κατευθυνόταν προς την Τουρκία, χωρίς να είναι γνωστό πόσα μέλη πλήρωμα βρίσκονταν επί του σκάφους.

