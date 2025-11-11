Γεωργία: Συντριβή τουρκικού στρατιωτικού μεταγωγικού αεροσκάφους C-130 – Δείτε βίντεο

Ένα τουρκικό μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 κατέπεσε την Τρίτη κοντά στα σύνορα Γεωργίας – Αζερμπαϊτζάν ενώ στην Τουρκία, όπως ανακοίνωσε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας.

Το υπουργείο επιβεβαίωσε ότι ξεκίνησαν κοινές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε συνεργασία με τις αρχές της Γεωργίας και του Αζερμπαϊτζάν.

🔴#UPDATE — Footage shows Turkish military cargo plane C-130 crashing on Georgia-Azerbaijan border pic.twitter.com/NB9WyR7ENz — Türkiye Today (@turkiyetodaycom) November 11, 2025

Σε δήλωση που κοινοποιήθηκε στον λογαριασμό του τουρκικού υπουργείου Άμυνας στο X αναφέρεται: «Ένα από τα στρατιωτικά μας αεροσκάφη C-130, το οποίο απογειώθηκε από το Αζερμπαϊτζάν για να επιστρέψει στη χώρα μας, συνετρίβη στα σύνορα Γεωργίας – Αζερμπαϊτζάν. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ξεκίνησαν σε συνεργασία με τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν και της Γεωργίας».

🔴🇹🇷Milli Savunma Bakanlığı: “Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 askerî kargo uçağımız Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır” pic.twitter.com/SERMlhAHMt — Defence Turk (@Defence_Turk) November 11, 2025



Το υπουργείο διευκρίνισε ότι το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το Αζερμπαϊτζάν και κατευθυνόταν προς την Τουρκία, χωρίς να είναι γνωστό πόσα μέλη πλήρωμα βρίσκονταν επί του σκάφους.