Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στον 21χρονο που βιντεοσκοπούσε 68χρονη στην τουαλέτα – Άλλες 10 φορές έχει προβεί στην ίδια πράξη

κοινωνία

Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η εισαγγελέας στον 21χρονο υπάλληλος εταιρείας, ο οποίος συνελήφθη επειδή βιντεοσκοπούσε παράνομα, με το κινητό του τηλέφωνο, μία 68χρονη πελάτισσα στις τουαλέτες της επιχείρησης, στη Θεσσαλονίκη.

Η εισαγγελέας παρέπεμψε τον κατηγορούμενο να απολογηθεί στην 6η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης. Μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε, χθες το μεσημέρι, στη Θέρμη, όταν η 68χρονη αντιλήφθηκε την πράξη του νεαρού υπαλλήλου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο 21χρονος απασχολεί τις αρχές γι’ αυτό το αδίκημα, αφού έχει προβεί άλλες 10 φορές κατά το παρελθόν σε ανάλογες πράξεις.

 

