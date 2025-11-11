Στο αγροτικό συλλαλητήριο ο Νίκος Ανδρουλάκης – «Χωρίς τον πρωτογενή τομέα, η ελληνική περιφέρεια θα “σβήσει”»

Στο πλευρό των αγροτών και των κτηνοτρόφων που πραγματοποιούν συλλαλητήριο στην Αθήνα βρέθηκαν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, και στελέχη του κόμματος.

Ο ​Νίκος Ανδρουλάκης, σε δήλωσή του, κατηγόρησε την κυβέρνηση για ανικανότητα και έκανε λόγο για ζήτημα επιβίωσης της ελληνικής περιφέρειας.

«Χωρίς τον πρωτογενή τομέα, η ελληνική περιφέρεια θα “σβήσει”. Αντί λοιπόν η κυβέρνηση να στηρίξει αγρότες και κτηνοτρόφους, τους έχει φέρει στα όριά τους. Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, ενώ όλες οι χώρες πλήρωσαν τις βασικές ενισχύσεις, οι αγρότες μας δεν πήραν μισό δισεκατομμύριο ευρώ. Μαζί με τα περσινά οφειλόμενα, έφθασαν στο ένα δισ. Και δεν φθάνει μόνο αυτό. Το κόστος παραγωγής έχει αυξηθεί σε πολλούς συντελεστές περίπου 40%. Έκαναν τον ΟΠΕΚΕΠΕ ένα ρουσφετομάγαζο, το οποίο παράγει διαφθορά. Και αυτά όλα είναι με ευθύνη του πρωθυπουργού. Ο ΕΛΓΑ δεν αναθεωρήθηκε, ο πρωτογενής τομέας κινδυνεύει. Γι’ αυτό είμαστε εδώ σήμερα. Για να στηρίξουμε αγρότες και κτηνοτρόφους, απέναντι στη διαφθορά και την ανικανότητα της Νέας Δημοκρατίας. Γι’ αυτό ο τόπος χρειάζεται πολιτική αλλαγή και ένα σχέδιο ολοκληρωμένο γιατί ο πρωτογενής τομέας είναι για το ΠΑΣΟΚ προτεραιότητα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

