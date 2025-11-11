Αλέξης Τσίπρας: Το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου «Ιθάκη» έχει αυτοβιογραφικό χαρακτήρα – Τι αναφέρει για την περίοδο του 2015

Enikos Newsroom

πολιτική

Αλέξης Τσίπρας

Νέες λεπτομέρειες για την συγγραφή του βιβλίου του, «Ιθάκη», αποκαλύπτει ο Αλέξης Τσίπρας μέσω νέας ανάρτησης που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το πρώτο κομμάτι, όπως εξηγεί, έχει έναν αυτοβιογραφικό χαρακτήρα, ενώ αναφέρεται και στις ενότητες που αφορούν το 2015. «Για αυτό το δεύτερο κομμάτι σταμάτησα, σταμάτησα ένα διάστημα, έξι μήνες», τονίζει.

Το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού και πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ θα βρίσκεται στις προθήκες των βιβλιοπωλείων από τη Δευτέρα 24 ενώ η παρουσίαση θα γίνει στις 3 Δεκεμβρίου.

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρει συγκεκριμένα: «Το πρώτο του κομμάτι, το μικρότερο κομμάτι από τα δώδεκα κεφάλαια, έχει έναν αυτοβιογραφικό χαρακτήρα, δηλαδή περιγράφω το πώς κατάλαβα την πολιτική από τότε που άρχισα να καταλαβαίνω τα πράγματα γύρω μου, μέχρι όταν άλλαξε η ζωή μου, έγινα υποψήφιος δήμαρχος Αθήνας και έτσι η αναγνωρισιμότητα αυτή άλλαξε τη ζωή μου. Αυτό είναι το πρώτο κεφάλαιο.

Αυτό το κεφάλαιο, καθώς και το κεφάλαιο από το 2006 μέχρι το ‘15 δουλεύτηκαν την προηγούμενη χρονιά, το 2024. Για αυτό το δεύτερο κομμάτι σταμάτησα, σταμάτησα ένα διάστημα, έξι μήνες. (….)φώναξα τους συνεργάτες μου και τους ζήτησα να μου κάνουν μια σειρά από συνεντεύξεις στο κασετόφωνο, ρωτώντας με για να τους διηγηθώ τα συναισθήματά μου, την αφήγησή μου, γι’ αυτό και έχει και ένα αφηγηματικό χαρακτήρα του βιβλίου, πως ένιωσα και πώς αισθάνθηκα και τι έκανα αυτές τις κρίσιμες στιγμές.

… Αφού κάναμε πέντε – έξι τρίωρες συνεντεύξεις, απομαγνητοφωνήθηκαν όλα όσα είπα και τα ξαναπήρα και τα δούλεψα και έτσι βγήκε η δεύτερη ενότητα και η τρίτη ενότητα του βιβλίου, που έχει αναφορά στο 2015…..

Μόλις τελείωσα το ‘15, κάποια στιγμή μόλις γύρισα από το Χάρβαρντ πέρυσι την άνοιξη, από τον Απρίλη μέχρι τον Ιούλη, βγήκε όλο το βιβλίο νεράκι».

Ολόκληρη η συζήτηση στo Bookvoice – The podcast, με τον Αιμίλιο Χειλάκη και τον Σπήλιο Λαμπρόπουλο, θα αναρτηθεί στις 17:00.

 

