Ουκρανία: Σφοδρές μάχες στο Ποκρόφσκ – Ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν στην πόλη «φάντασμα» μέσα στην ομίχλη

Ο στρατός της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι περίπου 300 Ρώσοι στρατιώτες βρίσκονται μέσα στο υπό πολιορκία Ποκρόφσκ και ότι η Μόσχα ενέτεινε τις προσπάθειες να φέρει περισσότερους στρατιώτες μέσα στην πόλη τις τελευταίες ημέρες, εκμεταλλευόμενη ως κάλυμμα την πυκνή ομίχλη. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι κατέλαβε πλήρως το ανατολικό τμήμα της ουκρανικής πόλης Κουπιάνσκ.

«Ο σκοπός τους παραμένει αναλλοίωτος – να φθάσουν στα βόρεια όρια του Ποκρόφσκ και να επιχειρήσουν στη συνέχεια να περικυκλώσουν την πόλη», ανέφερε στο Facebook το 7ο Σώμα Αλεξιπτωτιστών της Ουκρανίας.

Σφοδρές μάχες γύρω από το Ποκρόφσκ, που ήταν άλλοτε σημαντικός ουκρανικός οδικός και σιδηροδρομικός κόμβος, αλλά είναι σήμερα μια κατεστραμμένη πόλη, μαίνονται επί μήνες καθώς η Μόσχα προωθείται αργά στην ανατολική Ουκρανία.

Tο ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέλαβε πλήρως το ανατολικό τμήμα της πόλης Κουπιάνσκ στην ουκρανική περιφέρεια του Χαρκόβου και προωθείται μέσα στην πόλη Ποκρόφσκ, της περιφέρειας Ντονέτσκ.

Το υπουργείο ανέφερε επίσης ότι στρατεύματά του πήραν τον έλεγχο του οικισμού Νοβουσπενίφσκε στη νοτιοανατολική περιφέρεια Ζαπορίζια.

Το Reuters σημειώνει ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα πληροφορίες που αφορούν το πεδίο της μάχης.

Προέλαση των ρωσικών δυνάμεων μέσα στην ομίχλη

Σκηνές που θυμίζουν μεταποκαλυπτική ταινία κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, καθώς πλάνα δείχνουν ρωσικές δυνάμεις να προελαύνουν μέσα σε πυκνή ομίχλη με φθαρμένα αυτοκίνητα, χωρίς πόρτες και παράθυρα, σε μια εικόνα που πολλοί παρομοιάζουν με το «Mad Max».

Russian troops on motorbikes and other light vehicles heading into Pokrovsk under the cover of fog. pic.twitter.com/meINWJOsFh — Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) November 10, 2025



Βίντεο δείχνουν στρατιώτες να κρέμονται από κατεστραμμένα οχήματα και μοτοσικλέτες, καθώς κινούνται σε δρόμο γεμάτο συντρίμμια, ενώ ένα σπασμένο drone φαίνεται πεσμένο στο πλάι του δρόμου πριν η φάλαγγα χαθεί μέσα στην ομίχλη.

Video of Russian soldiers taking advantage of the fog to drive into southern Pokrovsk in motorcycles, Bukhanka, and other modified vehicles.https://t.co/vuNp68mHfAhttps://t.co/GrFY1bOmss pic.twitter.com/R3BDwRvnml — Rob Lee (@RALee85) November 10, 2025



Το πρακτορείο Reuters ανέφερε πως δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει άμεσα την τοποθεσία ή το πότε τραβήχτηκαν τα βίντεο.

Πλήγματα από τον ουκρανικό στρατό

O ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε το διυλιστήριο πετρελαίου στην πόλη Σαράτοφ της Ρωσίας στη διάρκεια της νύχτας, προκαλώντας εκρήξεις και μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή γύρω από τις εγκαταστάσεις.

Έπληξε επίσης «Θαλάσσιο Τερματικό Σταθμό Πετρελαίου» στην υπό ρωσική κατοχή Κριμαία και αποθήκη στο κατεχόμενο Ντονέτσκ, σύμφωνα με ανάρτηση του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Daily Mail