Η στιγμή που ο «ανεμοστρόβιλος» χτυπάει την περιοχή της Πάτρας – Βίντεο από κάμερα ασφαλείας εστιατορίου

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Δεν έχει προηγούμενο αυτό που συνέβη το πρωί της Δευτέρας (10/11) στην Πάτρα.

Ένας ξαφνικός «ανεμοστρόβιλος» λίγων δευτερολέπτων ήταν αρκετός, για να καταρρεύσουν για να σπάσουν δέντρα στη μέση και τεράστια κλαδιά να πέσουν πάνω σταθμευμένα αυτοκίνητα. Από θαύμα γλίτωσαν οι περαστικοί από το σημείο.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύει η ΕΡΤ, οι θυελλώδεις άνεμοι παρέσυραν ομπρέλες και τραπεζοκαθίσματα από εξωτερικό χώρο εστιατορίου, ενώ έπεσαν και μερικά αντικείμενα που βρίσκονταν εντός του μαγαζιού, με τους πελάτες να σηκώνονται και να τρέχουν πανικόβλητοι.

Δείτε το βίντεο:

