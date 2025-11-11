Πακιστάν: Τουλάχιστον 12 νεκροί σε επίθεση αυτοκτονίας στο Ισλαμαμπάντ

Enikos Newsroom

διεθνή

Πακιστάν: Τουλάχιστον 12 νεκροί σε επίθεση αυτοκτονίας στο Ισλαμαμπάντ
Φωτογραφία: Reuters

Δώδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε επίθεση αυτοκτονίας έξω από δικαστήριο στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών.

«Στις 12:39 (τοπική ώρα, 09:39 ώρα Ελλάδας) έγινε επίθεση αυτοκτονίας στο Καχέρι» όπου βρίσκεται το δικαστήριο, δήλωσε ο υπουργός Μοχσίν Νακβί σε δημοσιογράφους στο σημείο, κάνοντας λόγο για 12 νεκρούς και 27 τραυματίες.

Κάποιοι από τους τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, δήλωσε στο Reuters πηγή από νοσοκομείο.

Ο βομβιστής προσπάθησε να εισέλθει πεζός στο δικαστήριο αλλά πυροδότησε τον μηχανισμό έξω από αυτό, κοντά σε όχημα της αστυνομίας, αφότου περίμενε εκεί για 10-15 λεπτά, δήλωσε ο Νακβί.


«Ερευνούμε το περιστατικό από διάφορες πλευρές. Δεν ήταν μια ακόμα βόμβα. Έγινε μέσα στο Ισλαμαμπάντ», δήλωσε ο υπουργός.


Σε αυτή την περιοχή όπου βρίσκονται κατοικίες, μάρτυρες ανέφεραν νωρίτερα ότι άκουσαν μια ισχυρή έκρηξη.

«Καθώς στάθμευσα το αυτοκίνητό μου και μπήκα στο συγκρότημα…άκουσα μια ισχυρή έκρηξη στην είσοδο», δήλωσε ο δικηγόρος Ρουστάμ Μαλίκ.

«Ήταν το απόλυτο χάος, δικηγόροι και πολίτες έτρεχαν προς το εσωτερικό του συγκροτήματος. Είδα δύο πτώματα να κείτονται κοντά στην πόρτα και πολλά αυτοκίνητα να καίγονται», πρόσθεσε ο δικηγόρος, ένας από τους μάρτυρες που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι δυνάμεις ασφαλείας απέκλεισαν την περιοχή, όπου βρίσκονται επίσης πολλές κυβερνητικές υπηρεσίες.

Αυξάνεται η ένταση με τους Ταλιμπάν

Μια νυχτερινή επίθεση σε στρατιωτική σχολή στο βορειοδυτικό Πακιστάν προκάλεσε συναγερμό στις αρχές, καθώς οι στρατιωτικές δυνάμεις κατάφεραν να αποτρέψουν την προσπάθεια εξτρεμιστών να πάρουν ομήρους μαθητές της σχολής.

Οι αρχές κατηγορούν την εξτρεμιστική οργάνωση Τεχρίκ ε Ταλιμπάν Πακιστάν (TTP), που αν και διαχωρίζεται από τους Ταλιμπάν του Αφγανιστάν συνεργάζεται μαζί τους, ωστόσο η ομάδα αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στην επίθεση της Δευτέρας το βράδυ.

Η επίθεση ξεκίνησε όταν ένας βομβιστής αυτοκτονίας επιχείρησε να εισβάλει στη σχολή στην πόλη Wana, στην επαρχία Khyber Pakhtunkhwa, κοντά στα σύνορα με το Αφγανιστάν, περιοχή που μέχρι πρόσφατα χρησιμοποιούνταν ως βάση για την TTP, την Αλ Κάιντα και άλλες ξένες εξτρεμιστικές ομάδες.


Σύμφωνα με τον Alamgir Mahsud, αρχηγό της τοπικής αστυνομίας, «δύο από τους εξτρεμιστές σκοτώθηκαν γρήγορα από τα στρατεύματα, ενώ τρεις κατάφεραν να εισέλθουν στον χώρο πριν εγκλωβιστούν σε ένα διοικητικό κτίριο».

Πρόσθεσε ότι «οι κομάντος του στρατού συμμετείχαν στις επιχειρήσεις εκκαθάρισης και η ανταλλαγή πυρών συνεχίστηκε κατά διαστήματα μέχρι την Τρίτη». Το διοικητικό κτίριο βρίσκεται μακριά από το κτίριο όπου στεγάζονται εκατοντάδες μαθητές και προσωπικό.

Η TTP «έχει γίνει πιο τολμηρή από τότε που οι Ταλιμπάν κατέλαβαν την Καμπούλ το 2021, και πιστεύεται ότι πολλοί από τους ηγέτες και μαχητές της έχουν καταφύγει στο Αφγανιστάν».


Το Πακιστάν έχει σημειώσει αύξηση επιθέσεων από εξτρεμιστές τα τελευταία χρόνια. Η πιο φονική επίθεση σε σχολείο σημειώθηκε το 2014, όταν ένοπλοι Ταλιμπάν σκότωσαν 154 άτομα, κυρίως παιδιά, σε στρατιωτική σχολή στο Peshawar, και σύμφωνα με τον στρατό «οι δράστες της Δευτέρας επιδίωκαν να επαναλάβουν ό,τι συνέβη το 2014 στο Peshawar».

Οι εντάσεις μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν έχουν αυξηθεί τους τελευταίους μήνες. Η Καμπούλ κατηγόρησε το Ισλαμαμπάντ για επιδρομές με drones στις 9 Οκτωβρίου που σκότωσαν αρκετούς ανθρώπους στην αφγανική πρωτεύουσα και υποσχέθηκε αντίποινα.

Οι συγκρούσεις που ακολούθησαν στοίχισαν τη ζωή δεκάδων στρατιωτών, πολιτών και μαχητών, πριν το Κατάρ διαμεσολαβήσει για κατάπαυση του πυρός στις 19 Οκτωβρίου, η οποία παραμένει σε ισχύ.

Από τότε πραγματοποιήθηκαν δύο γύροι ειρηνευτικών συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη -ο τελευταίος την Πέμπτη- οι οποίες όμως ολοκληρώθηκαν χωρίς συμφωνία, αφού η Καμπούλ αρνήθηκε να δώσει γραπτές διαβεβαιώσεις ότι η TTP και άλλες εξτρεμιστικές ομάδες δεν θα χρησιμοποιήσουν αφγανικό έδαφος κατά του Πακιστάν.

Μια προηγούμενη, σύντομη κατάπαυση του πυρός μεταξύ Πακιστάν και TTP, που μεσολάβησε από την Καμπούλ το 2022, κατέρρευσε αργότερα, όταν η ομάδα κατηγόρησε το Ισλαμαμπάντ για παραβίασή της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Associated Press

