8ο Athens Investment Forum – Δήμας: «Ο Κηφισός είναι προτεραιότητα, όπως και το κυκλοφοριακό της Αττικής»

Οι υποδομές, η επόμενη γενιά των κατασκευών, με έμφαση στην καινοτομία και στην αειφορία, και η βιώσιμη ανάπτυξη αποτέλεσαν την αιχμή της συζήτησης του δεύτερου πάνελ του 8ου Athens Investment Forum: Ευκαιρίες και Προκλήσεις στο νέο διεθνές περιβάλλον.

Τις προτεραιότητες που έχει θέσει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανέδειξε ο αρμόδιος υπουργός Χρίστος Δήμας, λέγοντας πως «προτεραιότητα είναι η έγκαιρη ολοκλήρωση των έργων που ήδη “τρέχουν”».

Των Εύας Δ. Οικονομάκη, Κωνσταντίνας Χελιδώνη

«Ο Κηφισός είναι προτεραιότητα, όπως και το κυκλοφοριακό της Αττικής. Το μετρό είναι η πρώτη προτεραιότητα. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να επιλύσουμε προβλήματα. Προχωρούν τα έργα, θα θέλαμε όλοι μας να προχωρούν με πιο γρήγορους ρυθμούς. Οι επενδύσεις στις υποδομές σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς είναι μονόδρομος, γιατί αν δεν επενδύσουμε η κατάσταση θα χειροτερέψει», ανέφερε, μεταξύ άλλων. Σε ό,τι αφορά στο κυκλοφοριακό της Αττικής, ο Χρ. Δήμας υπογράμμισε ότι «η λύση είναι η ανάπτυξη των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς», επισημαίνοντας πως «μέχρι το 2027 θα έχει αντικατασταθεί το σύνολο του στόλου λεωφορείων της Αθήνας».

Ο Χρ. Δήμας αναφέρθηκε, επίσης, στην ολοκλήρωση της παραχώρησης της Εγνατίας Οδού εντός του 2025 και στην ενεργοποίηση της προαίρεσης εντός του έτους για το τμήμα Χανιά – Κίσσαμος.

Αναφερόμενος στον ΒΟΑΚ, ο υπουργός Μεταφορών και υποδομών είπε πως μέσα στις επόμενες εβδομάδες, «θα λειτουργήσουν εργοτάξια σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο». Ιδιαίτερη μνεία έκανε και στην επόμενη ημέρα που αφορά την συντήρηση των υποδομών που είναι γηρασμένες.

Κλείνοντας, έκανε λόγο για τη νέα φιλοσοφία έργων αποκατάστασης, φέρνοντας ως παράδειγμα εκείνα του «Daniel», που «δεν στοχεύουν μόνο στην επαναφορά, αλλά στη δημιουργία πιο ανθεκτικών και σύγχρονων υποδομών».

Σημειωτέον ότι χθες ανακοινώθηκε η προκήρυξη του διαγωνισμού για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά, ένα έργο 70 εκατ. ευρώ. Στην κατεύθυνση αυτή, ο Χρ. Δήμας τόνισε πως η δημοπράτηση του έργου θα γίνει τον Δεκέμβριο και η συμβασιοποίησή τους εντός του 2026, με ορίζοντα ολοκλήρωσης 36 μήνες.

Ορατή η λειψυδρία

Τον κώδωνα του κινδύνου για τα αποθέματα νερού στην Αττική έκρουσε ο Αναστάσιος Αρανίτης, Γενικός Διευθυντής, AKTOR όμιλος εταιρειών, λέγοντας ότι «είναι πλέον πολύ μικρά» και πως η ανομβρία και η αύξηση του πληθυσμού έχουν οξύνει τις πιέσεις στο δίκτυο υδροδότησης.

«Η σωστότερη λύση είναι η υλοποίηση ενός πλέγματος μέτρων που περιλαμβάνει την παροχή νερού με φυσική ροή από τρεις ποταμούς. Αν ξεκινήσουμε άμεσα, μπορούμε μέσα στα επόμενα τρία χρόνια να εξασφαλίσουμε ομαλή υδροδότηση της Αττικής για τα επόμενα 100 χρόνια», σημείωσε.

Για τα νησιά, όπου το πρόβλημα είναι εποχικό, πρότεινε «πιο πρωτοποριακές λύσεις, όπως η αφαλάτωση», υπογραμμίζοντας ότι «η λειψυδρία είναι υπαρκτή και δεν πρέπει να εθελοτυφλούμε».

Ο Αν. Αρανίτης αναφέρθηκε και στη νέα γενιά δημοσίων έργων, υπογραμμίζοντας: «Τα έργα σίγουρα σχεδιάζονται σωστά και για την επόμενη γενιά. Πιστεύω ότι έχουμε αναπτύξει σύγχρονα συστήματα και πλέον μπορούμε να καυχηθούμε τα έργα που παραδίδουμε μπορούν να αντιμετωπίσουν κινδύνους και προβλήματα που θα προκύψουν στο μέλλον. Η νέα γενιά έργων θα είναι κατασκευασμένα σε ένα άλλο επίπεδο».

Η σημασία των Μέσων σταθερής τροχιάς

Στα μεγάλα έργα σταθερής τροχιάς αναφέρθηκε από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικό Μετρό Α.Ε., Νίκος Κουρέτας, υπογραμμίζοντας ότι το μετρό της Θεσσαλονίκης «έχει το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας διεθνώς».

«Τους πρώτους 11 μήνες λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης καταγράψαμε 27,1 εκατομμύρια μετεπιβιβάσεις και η ζήτηση αυξάνεται διαρκώς», είπε. Εξήγησε, μάλιστα, ότι η βασική γραμμή του μετρό στη βορειοελλαδίτικη πόλη θα παραμείνει προσωρινά κλειστή για έναν μήνα, στο πλαίσιο της επέκτασης του δικτύου προς την Καλαμαριά, ώστε να ολοκληρωθούν «δοκιμές στα αυτόματα συστήματα επιτήρησης των συρμών» και να εξασφαλιστεί «η πλήρης πιστοποίηση ασφάλειας».

Αναφορικά με τα έργα στην Αθήνα, ανέφερε ότι η Γραμμή 4 προχωρά με σταθερούς ρυθμούς, παρά τις προσφυγές που έχουν γίνει και τις τεχνικές δυσκολίες που έχουν καταγραφεί, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2029. Βέβαια, όπως είπε, θα υπάρξουν μικρές καθυστερήσεις τις οποίες ο ανάδοχος προσπαθεί να περιορίσει.

Σύμφωνα με τον Ν. Κουρέτα, δρομολογούνται επεκτάσεις της Γραμμής 2 προς Ίλιον και Άγιο Νικόλαο, καθώς και επέκταση της Γραμμής 4 προς Κηφισίας και Πετρούπολη, ενώ εξετάζεται επέκταση προς Ελληνικό. «Θα ανακοινωθούν σύντομα επεκτάσεις που θα καλύψουν αυτές τις περιοχές», είπε.

Πυλώνας οι υποδομές

Τη σύνδεση των υποδομών με τη βιώσιμη και κυκλική οικονομία, εστιάζοντας, μεταξύ άλλων, στη διαχείριση του νερού ανέδειξε ο Ιωάννης Μπίτζης, Εταίρος, ΕΥ-Parthenon, Τμήμα Χρηματοοικονομικών Συμβούλων, Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών της ΕΥ Ελλάδος.

«Όταν μιλάμε για κυκλική και βιώσιμη οικονομία, το θέμα του νερού είναι από τα πιο σημαντικά και μας αφορά όλους. Έχουμε δρόμο να διανύσουμε γιατί έχουν γίνει αρκετά σε επίπεδο υποδομών και πρέπει να γίνουν περισσότερα», σημείωσε, μεταξύ άλλων.

Ο Ι. Μπίτζης αναφέρθηκε επίσης στις μεγάλες επενδύσεις που υλοποιούνται στο κομμάτι των εμπορευματικών κέντρων (logistics) που είναι επί της ουσίας ως φυσική συνέχεια των λιμανιών και των οδικών αξόνων, «κάτι που βέβαια στην Ελλάδα δεν υ0πάρχει». «Έπειτα από 20 χρόνια βλέπουμε όντως τα πράγματα να προχωρούν. Οι ρυθμοί είναι αργοί και πρόκειται για σύνθετα έργα. Και στο Θριάσιο και στο πρώην στρατόπεδο Γκόνου θα αρχίσουμε να εφαρμόζουμε νέους νόμους για τα σύγχρονα εμπορευματικά κέντρα. Δεν είναι απλώς αποθήκες, αυτή είναι η παλιά εποχή. Για να μπορέσει η Ελλάδα να πάει στην επόμενη φάση και να γίνει η Ελλάδα σημείο σύνδεσης της νοτιοανατολικής Ευρώπης με την Κεντρική χρειάζεται να υπάρχουν αυτοί οι χώροι, να υπάρχει το οδικό δίκτυο και να αναβαθμιστεί. Μιλάμε για επενδύσεις ύψους 250–300 εκατ. ευρώ και χώρους χαοτικούς. Αυτό δίνει την πρόσβαση σε παίκτες που δεν υπάρχουν στην Ελλάδα».

Η χρυσή» δεκαετία των υποδομών

Για μια «εξαιρετική δεκαετία για τον κλάδο των υποδομών» έκανε λόγο ο διευθύνων σύμβουλος Ευρώπης της Hill International, Μανώλης Σιγάλας, τονίζοντας ότι «το ανεκτέλεστο έργων των μεγάλων κατασκευαστικών ομίλων ανέρχεται σε 17 δισ. ευρώ, από 5 δισ. το 2019».

«Μέχρι το 2030 θα καταγράφεται έντονη κατασκευαστική δραστηριότητα. Υπάρχουν σε εξέλιξη μεγάλα έργα, όπως η επέκταση του αεροδρομίου “Ελευθέριος Βενιζέλος”, οι επεκτάσεις του Ελληνικό Μετρό κ.λπ. Παρά τις προκλήσεις οι προοπτικές είναι θετικές. Δεν πρέπει ασφαλώς να εφησυχάσουμε», συμπλήρωσε.

Στο επίκεντρο η βιωσιμότητα

Στη βιωσιμότητα των κατασκευών αναφέρθηκε, τέλος, ο Πέτρος Σουρέτης, Εντεταλμένος Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, δίνοντας έμφαση και στον ρόλο της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Π. Σουρέτης αναφέρθηκε επίσης στο κυκλοφοριακό, ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει η εταιρεία και στα έργα που υλοποιεί. «Υπάρχουν παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν, πρέπει να “σκύψουμε” πάνω από τον Κηφισό. Πρέπει να γίνουν ήπιες παρεμβάσεις. Σημαντικό είναι και το πρόβλημα στον άξονα της Κύμης. «Το μετρό και οι υποδομές μαζικής μετακίνησης είναι μονόδρομος αν θέλουμε να αποφύγουμε την ασφυξία», είπε χαρακτηριστικά.

Το πάνελ συντόνισε ο δημοσιογράφος Νίκος Φιλιππίδης.

