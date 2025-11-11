ΗΠΑ: Ασκούν πίεση στην Τουρκία για να μειώσει την αγορά ρωσικής ενέργειας – Το μήνυμα Βανς – Ρούμπιο στον Φιντάν

Φωτογραφία: Reuters

Οι ΗΠΑ αυξάνουν την πίεση στις χώρες του ΝΑΤΟ, ζητώντας από τους συμμάχους τους να σταματήσουν την αγορά ενέργειας από τη Ρωσία, με στόχο να ενισχύσουν τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Το μήνυμα απευθύνεται κυρίως προς χώρες όπως η Τουρκία, η οποία εξακολουθεί να στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις ρωσικές προμήθειες, αναφέρει το Bloomberg.

Αυτό μεταφέρθηκε από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, και τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, σε συνάντηση με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, τη Δευτέρα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η Τουρκία αποτελεί τον τρίτο μεγαλύτερο αγοραστή ρωσικού πετρελαίου μετά την Κίνα και την Ινδία.

Τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της Τουρκίας αυξάνουν τις αγορές πετρελαίου από μη ρωσικές πηγές, σε απάντηση στις νέες δυτικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας, όπως δήλωσαν στο Reuters δύο πρόσωπα με άμεση γνώση του θέματος καθώς και αρκετές πηγές της βιομηχανίας

Ωστόσο, η Άγκυρα δεν σκοπεύει να σταματήσει εντελώς να αγοράζει ρωσική ενέργεια, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg την περασμένη εβδομάδα.

Η Ρωσία είναι επίσης ο μεγαλύτερος προμηθευτής φυσικού αερίου της Τουρκίας και οι δύο πλευρές βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε διαπραγματεύσεις για μακροπρόθεσμα συμβόλαια, καθώς οι υφιστάμενες συμφωνίες λήγουν στο τέλος του έτους.

Η αμερικανική πίεση «θα μπορούσε να προκαλέσει έναν πιθανό πονοκέφαλο για την Τουρκία», ανέφεραν οι αναλυτές του Bloomberg Economics την Τρίτη.

«Όμως, χάρη στη διαφοροποίηση, η Άγκυρα φαίνεται να βρίσκεται σε καλή θέση για να απορροφήσει τον αντίκτυπο και να διατηρήσει οποιαδήποτε αύξηση στο κόστος των εισαγωγών της σε διαχειρίσιμα επίπεδα», πρόσθεσαν.

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε στην Ουγγαρία, σύμμαχο του ΝΑΤΟ, εξαίρεση από τις κυρώσεις στις αγορές ρωσικού πετρελαίου, προσφέροντας μια σημαντική νίκη στον πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν.

