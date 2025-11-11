Μητσοτάκης: Η Θράκη μετατρέπεται σε διεθνές ενεργειακό κέντρο – Αποδείξαμε ότι ασκούμε αποτελεσματική ενεργειακή διπλωματία

Enikos Newsroom

πολιτική

Μητσοτάκης: Η Θράκη μετατρέπεται σε διεθνές ενεργειακό κέντρο – Αποδείξαμε ότι ασκούμε αποτελεσματική ενεργειακή διπλωματία

«Η Ελλάδα και η Θράκη, συγκεκριμένα, μετατρέπεται σε ένα διεθνές ενεργειακό κέντρο. Και η πατρίδα μας απέδειξε έμπρακτα ότι μπορεί να ασκεί πολύ αποτελεσματική ενεργειακή διπλωματία προς όφελος πάντα των εθνικών συμφερόντων», επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την επίσκεψη στον νέο Σταθμό Συμπίεσης Φυσικού Αερίου στη Βιομηχανική Περιοχή της Κομοτηνής.

Αναλυτικά, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «ο Σταθμός Συμπίεσης, ο οποίος τέθηκε σε λειτουργία πριν από λίγες μέρες, αυξάνει ουσιαστικά τη δυνατότητα τροφοδοσίας όχι μόνο του εγχώριου συστήματος, αλλά, κυρίως, εξαγωγής περισσότερου φυσικού αερίου προς τους βόρειους γείτονες μας.

Η Ελλάδα και η Θράκη, συγκεκριμένα, μετατρέπεται σε ένα διεθνές ενεργειακό κέντρο. Και η πατρίδα μας απέδειξε έμπρακτα ότι μπορεί να ασκεί πολύ αποτελεσματική ενεργειακή διπλωματία προς όφελος πάντα των εθνικών συμφερόντων».

«Η παρουσία μιας τόσο μεγάλης αμερικανικής αντιπροσωπείας στην πατρίδα μας την προηγούμενη εβδομάδα κατέδειξε ακριβώς την κομβική σημασία της Ελλάδας, ως την αφετηρία του κάθετου άξονα, της δυνατότητας, δηλαδή τροφοδοσίας από την Ελλάδα με αέριο, το οποίο θα έρχεται με διάφορες μορφές, συμπεριλαμβανομένου και του υγροποιημένου Φυσικού Αερίου που θα λέγεται από τις ΗΠΑ, έτσι ώστε να μπορούμε να τροφοδοτούμε χώρες όπως η από την Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να τροφοδοτούμε forest η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Μολδαβία, η Ουκρανία, η Σλοβακία, η Ουγγαρία. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, πόσο σημαντική αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης της Ελλάδας συγκροτούν αυτές οι πολύ σημαντικές επενδύσεις οι οποίες γίνονται και από τον ΔΕΣΦΑ και προσβλέπω σε ακόμα περισσότερες εθνικές επιτυχίες στο μέτωπο της ενεργειακής διπλωματίας», συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.

Τον Κυριάκο Μητσοτάκη ξενάγησε στις εγκαταστάσεις του Σταθμού η CEO του ΔΕΣΦΑ, Maria Rita Galli, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Τον πρωθυπουργό συνόδευαν ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υφυπουργός παρά των πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας, ο βουλευτής Ευριπίδης Στυλιανής, ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Σκρέκας, και ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Λίπος στο συκώτι: Πότε μπορεί να γίνει επικίνδυνη η λιπώδης νόσος του ήπατος

Έγκριση για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων γιατρών του ΕΣΥ

Εφορία: Ανατροπή με τα πρόστιμα – Τι ισχύει για τις καταγγελίες

Μητσοτάκης για την αύξηση των ορίων επιστροφής του ΕΦΚ του Αγροτικού Πετρελαίου: «Θα στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα»

Τεστ προσωπικότητας: Το χειμερινό αντικείμενο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει τον εσωτερικό σας εαυτό

Τι σημαίνει η φράση «εν αδαμιαία περιβολή» και από πού προέρχεται
περισσότερα
14:05 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Κουτσούμπας: Στηρίζουμε τους βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφους που κινητοποιούνται ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης και της ΕΕ

«Στηρίζουμε τους βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφους που κινητοποιούνται ενάντια στην πολιτι...
13:09 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

8ο Athens Investment Forum – Κυρανάκης: «Το 2026 ο σιδηρόδρομος σε πλήρη τηλεδιοίκηση – Η Ελλάδα αποκτά στρατηγικό ρόλο στο ευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών»

Στην πορεία ανασυγκρότησης του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου και στη νέα εποχή που διαμορφώ...
13:08 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Βουλή – Παππάς: Γονείς και μαθητές δεν είναι ταραξίες – Λαμπρόπουλος: Πάγια θέση του υπουργείου η απαρέγκλιτη τήρηση της θεμελιώδους αρχής της νομιμότητας

«Γονείς και μαθητές δεν είναι ταραξίες», τονίζει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκ...
12:46 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Μητσοτάκης: Με μεθοδικό σχεδιασμό έχουμε σταθερή μείωση των θυμάτων από τροχαία

«Η Ελλάδα έχει πληρώσει βαρύ φόρο αίματος στην άσφαλτο, αν και τα τελευταία χρόνια τα πράγματα...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα