Βοιωτία: Ταυτοποιήθηκε η απανθρακωμένη σορός – Ανήκει στον 27χρονο Αλβανό που είχε εξαφανιστεί από τη Χαλκίδα

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Σκούρτα δολοφονία Βοιωτία

Ταυτοποιήθηκε ο άνδρας που εντοπίστηκε απανθρακωμένος μέσα σε καμένο αυτοκίνητο στη Βοιωτία, το απόγευμα της Παρασκευής 7 Νοεμβρίου 2025.

Όπως είχε γράψει το enikos.gr, οι άνδρες της ΕΛΑΣ που χειρίζονται την υπόθεση είχαν βάλει από την πρώτη στιγμή στο μικροσκόπιο τους φακέλους με 14 εξαφανίσεις που δηλώθηκαν τις τελευταίες μέρες.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η απανθρακωμένη ανήκει σε έναν 27χρονο άνδρα, αλβανικής υπηκοότητας, που διέμενε στη Χαλκίδα και είχε δηλωθεί ως αγνοούμενος από τις 4 Νοεμβρίου.

Το αυτοκίνητό του εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο στα Βίλια Αττικής. Από την έρευνα προέκυψε ότι θα πήγαινε να παραλάβει ένα δεύτερο άτομο για να πάνε μαζί στη Θήβα. Οι αστυνομικοί εντόπισαν αυτό το άτομο και το εξέτασαν. Μάλιστα, φέρεται να του είπε ότι «σε αφήνω εδώ θα επιστρέψω να σε πάρω», κάτι που όμως δεν συνέβη ποτέ. Γι’ αυτό τον λόγο έγινε και η δήλωση εξαφάνισης του, και στη συνέχεια εκδόθηκε και και silver alert.

Σκούρτα δολοφονία Βοιωτία

Δημογλίδου: «Δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν την ΕΛΑΣ»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε ότι το θύμα δεν ήταν γνώριμο στην αστυνομία.

«Δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν την ελληνική αστυνομία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για έναν νεαρό αλλοδαπό», δήλωσε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ

Την ίδια ώρα, οι έρευνες της αστυνομίας για την εξιχνίαση του εγκλήματος βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Λίπος στο συκώτι: Πότε μπορεί να γίνει επικίνδυνη η λιπώδης νόσος του ήπατος

Έγκριση για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων γιατρών του ΕΣΥ

Εφορία: Ανατροπή με τα πρόστιμα – Τι ισχύει για τις καταγγελίες

Μητσοτάκης για την αύξηση των ορίων επιστροφής του ΕΦΚ του Αγροτικού Πετρελαίου: «Θα στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα»

Τεστ προσωπικότητας: Το χειμερινό αντικείμενο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει τον εσωτερικό σας εαυτό

Τι σημαίνει η φράση «εν αδαμιαία περιβολή» και από πού προέρχεται
περισσότερα
13:35 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Μιλώντας ανοιχτά για την παιδική κακοποίηση

Η ανάγκη για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από την παιδική κακοποίηση βρίσκεται στο επίκε...
13:19 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Βουλιαγμένη: Kαθίζηση του οδοστρώματος λόγω βλάβης σε αγωγό

Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην οδό Άρεως, στη Βουλιαγμένη, καθώς το πρ...
13:02 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Πάτρα: Ελεύθερος με όρους ο 40χρονος καθηγητής που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 40χρονος καθηγητής σε ειδικό σχολείο στην Πάτρα, π...
12:40 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 21χρονος υπάλληλος εταιρείας που βιντεοσκοπούσε παράνομα πελάτισσα στην τουαλέτα

Μία ανατριχιαστική υπόθεση αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη με πρωταγωνιστή έναν 21χρονο υπάλληλο ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα