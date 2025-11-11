Βοιωτία: Ταυτοποιήθηκε η απανθρακωμένη σορός – Ανήκει στον 27χρονο Αλβανό που είχε εξαφανιστεί από τη Χαλκίδα

Ταυτοποιήθηκε ο άνδρας που εντοπίστηκε απανθρακωμένος μέσα σε καμένο αυτοκίνητο στη Βοιωτία, το απόγευμα της Παρασκευής 7 Νοεμβρίου 2025.

Όπως είχε γράψει το enikos.gr, οι άνδρες της ΕΛΑΣ που χειρίζονται την υπόθεση είχαν βάλει από την πρώτη στιγμή στο μικροσκόπιο τους φακέλους με 14 εξαφανίσεις που δηλώθηκαν τις τελευταίες μέρες.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η απανθρακωμένη ανήκει σε έναν 27χρονο άνδρα, αλβανικής υπηκοότητας, που διέμενε στη Χαλκίδα και είχε δηλωθεί ως αγνοούμενος από τις 4 Νοεμβρίου.

Το αυτοκίνητό του εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο στα Βίλια Αττικής. Από την έρευνα προέκυψε ότι θα πήγαινε να παραλάβει ένα δεύτερο άτομο για να πάνε μαζί στη Θήβα. Οι αστυνομικοί εντόπισαν αυτό το άτομο και το εξέτασαν. Μάλιστα, φέρεται να του είπε ότι «σε αφήνω εδώ θα επιστρέψω να σε πάρω», κάτι που όμως δεν συνέβη ποτέ. Γι’ αυτό τον λόγο έγινε και η δήλωση εξαφάνισης του, και στη συνέχεια εκδόθηκε και και silver alert.

Δημογλίδου: «Δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν την ΕΛΑΣ»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε ότι το θύμα δεν ήταν γνώριμο στην αστυνομία.

«Δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν την ελληνική αστυνομία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για έναν νεαρό αλλοδαπό», δήλωσε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ

Την ίδια ώρα, οι έρευνες της αστυνομίας για την εξιχνίαση του εγκλήματος βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.