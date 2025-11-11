Πάτρα: Ελεύθερος με όρους ο 40χρονος καθηγητής που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 40χρονος καθηγητής σε ειδικό σχολείο στην Πάτρα, που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία.

Συγκεκριμένα, του επιβλήθηκαν οι όροι της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα, της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα και της απαγόρευσης να πλησιάζει την μαθήτρια στα 100 μέτρα.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης, το πρωί της ίδιας ημέρας ο 40χρονος καθηγητής ενώ ήταν στην τάξη με ανήλικη μαθήτρια, φέρεται να την πήρε αγκαλιά, να της χάιδεψε τα μαλλιά, ενώ ταυτόχρονα της έδειχνε γυμνές φωτογραφίες των ανήλικων παιδιών του ηλικίας 5 και 7 ετών.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι κατά λάθος είδε η νεαρή μαθήτρια τις φωτογραφίες αυτές, καθώς τους έδειχνε άλλο φωτογραφικό υλικό.

Αστυνομικές πηγές σημειώνουν ότι έγινε έρευνα και στο σπίτι του σε κωμόπολη της Κορινθίας, όπου ζούσε με την οικογένειά του. Εκεί οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών κατάσχεσαν δυο σκληρούς δίσκους και έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, τα οποία μεταφέρθηκαν για ανάλυση στα εργαστήρια της αστυνομίας, όπως και το κινητό του τηλέφωνο.

