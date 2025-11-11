Μητσοτάκης: Με μεθοδικό σχεδιασμό έχουμε σταθερή μείωση των θυμάτων από τροχαία

«Η Ελλάδα έχει πληρώσει βαρύ φόρο αίματος στην άσφαλτο, αν και τα τελευταία χρόνια τα πράγματα δείχνουν να αλλάζουν. Ύστερα από καιρό έχουμε σταθερή μείωση των θυμάτων από τροχαία. Κι αυτό μόνο τυχαία δεν προέκυψε, καθώς είναι το αποτέλεσμα ενός μεθοδικού σχεδιασμού και πολλών προσπαθειών» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε χαιρετισμό που απηύθυνε στο 1ο συνέδριο Newsauto Talks.

Όπως υπογράμμισε ο πρωθυπουργός στο μήνυμά του «μιλάω για βελτιωμένους δρόμους και υποδομές. Για αυστηρότερη αστυνόμευση, με χρήση νέων τεχνολογιών ελέγχου και παρακολούθησης της κυκλοφορίας. Και ακόμη, για προγράμματα οδικής αγωγής. Κυρίως, όμως, μιλώ για τη σταδιακή μεταβολή νοοτροπίας που αρχίζει να διαμορφώνεται στις Ελληνίδες και στους Έλληνες οδηγούς».

Σημείωσε ότι «επί δεκαετίες ακούγαμε ότι για τα θανατηφόρα δυστυχήματα έφταιγε η “κακιά η ώρα”. Τώρα συνειδητοποιούμε, νομίζω, ότι αυτό δεν είναι αλήθεια. Τα τροχαία δεν είναι μοίρα. Είναι τραγικά γεγονότα, που μάλιστα μπορούν να προληφθούν αν μαζί μας στο τιμόνι καθίσει και η ατομική ευθύνη» είπε και συμπλήρωσε ότι η ευθύνη αυτή «ξεκινά με μικρές καθημερινές επιλογές: να φοράμε ζώνη και κράνος, να μην περνάμε με κόκκινο, να τηρούμε τα όρια ταχύτητας, να μην μιλάμε στο κινητό την ώρα που οδηγούμε, να μην οδηγούμε ποτέ υπό την επήρεια αλκοόλ».

Απ’ την πλευρά της, η κυβέρνηση έχει θέσει την οδική ασφάλεια ως βασική κοινωνική προτεραιότητα, με πρώτη απόδειξη τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε: «σκεφτείτε ότι τον πρώτο μήνα εφαρμογής των νέων, αυστηρών ρυθμίσεων, οι θάνατοι στον δρόμο μειώθηκαν κατά 34%. Εύχομαι, πραγματικά, να συνεχιστεί αυτή η τάση».

Υπογράμμισε επίσης την ανάγκη για στοχευμένη αστυνόμευση. «Πολύ περισσότερο όταν θα υπάρχει και η συνδρομή της τεχνολογίας: οι κάμερες που ήδη τοποθετούνται, μαζί με το λογισμικό της τεχνητής νοημοσύνης και το ψηφιακό σύστημα κλήσεων, θα καθιστούν πια εφικτό τον μαζικό έλεγχο και τον αυτόματο εντοπισμό των παραβάσεων».

Καταλήγοντας στον χαιρετισμό του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε: «Κλείνω με κάτι αισιόδοξο: πιστεύω ότι όλο και περισσότερο οι Έλληνες αισθάνονται, πλέον, ότι η οδική ασφάλεια δεν είναι μόνο νόμοι και πρόστιμα. Είναι να νοιαζόμαστε και να προστατεύουμε ο ένας τον άλλον. Κάτι στο οποίο εύχομαι να συμβάλει και το συνέδριό σας».