Βατικανό: Έρευνα για αντισημιτική συμπεριφορά μέλους της Ελβετικής Φρουράς – Φέρεται να έφτυσε δύο Εβραίες γυναίκες

Το Βατικανό διερευνά καταγγελία για πιθανό αντισημιτικό περιστατικό, το οποίο φέρεται να συνέβη κατά τη διάρκεια ακρόασης του πάπα Λέοντα στις 29 Οκτωβρίου, όταν ένας φρουρός της Ελβετικής Φρουράς φέρεται να έφτυσε προς δύο Εβραίες γυναίκες.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στην είσοδο της Πλατείας του Αγίου Πέτρου, κατά τη διάρκεια ακρόασης αφιερωμένης στην επέτειο της Διακήρυξης του 1965 σχετικά με τις σχέσεις της Καθολικής Εκκλησίας με τους Εβραίους και άλλες θρησκείες.

Τα φερόμενα θύματα ήταν μέλη μιας διεθνούς εβραϊκής αντιπροσωπείας που συμμετείχε στην ακρόαση, κατά την οποία ο πάπας Λέων ΙΔ΄ επιβεβαίωσε τη σημασία των σχέσεων μεταξύ Καθολικών και Εβραίων και δεσμεύτηκε να καταπολεμήσει τον αντισημιτισμό.

Μία από τις γυναίκες, η Ισραηλινή συγγραφέας και σκηνοθέτιδα Michal Govrin, δήλωσε στο Associated Press ότι το περιστατικό συνέβη ενώ περπατούσε με μια συνάδελφό της από μια πλαϊνή είσοδο της Πλατείας του Αγίου Πέτρου, ως μέρος της διεθνούς αντιπροσωπείας Εβραίων.

Σύμφωνα με τη δήλωσή της, «ένας από τους Ελβετούς Φρουρούς ψιθύρισε τη φράση “Les Juifs”, δηλαδή “οι Εβραίοι” στα γαλλικά, καθώς περνούσαμε».

Η ίδια πρόσθεσε: «Πάθαμε σοκ. Ένα τέτοιο περιστατικό μίσους προς τους Εβραίους μέσα στο Βατικανό; Σε αντίθεση με τα σημαντικά λόγια του Πάπα που καταδίκασαν σθεναρά τον αντισημιτισμό και κάλεσαν σε συνεργασία και ειρήνη;»

Η Govrin είπε ότι η συνάδελφός της στράφηκε προς τον φρουρό και του είπε: «Είπες “Les Juifs”», με τον φρουρό να απαντά: «Όχι, δεν το είπα» και «Λες ψέματα».

Στη συνέχεια, όπως περιέγραψε, έκανε «έναν περιφρονητικό ήχο φτυσίματος προς το μέρος μας».

Ο εκπρόσωπος του Βατικανού, Matteo Bruni, επιβεβαίωσε ότι «η Ελβετική Φρουρά έλαβε αναφορά σχετικά με ένα περιστατικό σε μία από τις εισόδους του Κράτους της Πόλης του Βατικανού, στο οποίο εντοπίστηκαν στοιχεία που ερμηνεύθηκαν ως έχοντα αντισημιτικές συνδηλώσεις».

Ο Bruni πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με την προκαταρκτική αναφορά, το επεισόδιο φάνηκε να προέκυψε από διαφωνία σχετικά με αίτημα λήψης φωτογραφιών κοντά στη σκοπιά της Ελβετικής Φρουράς.

Την ίδια ημέρα, κατά τη διάρκεια της ακρόασης, ο πάπας Λέων δήλωσε: «Η Εκκλησία δεν ανέχεται τον αντισημιτισμό και τον πολεμά», προκαλώντας παρατεταμένο χειροκρότημα από το πλήθος.

Η Ελβετική Φρουρά, που ιδρύθηκε το 1506, είναι το αρχαιότερο στρατιωτικό σώμα στον κόσμο και έχει ως αποστολή την προστασία του Πάπα.

Ο Bruni κατέληξε λέγοντας: «Η Ποντιφική Ελβετική Φρουρά, σύμφωνα με την αιώνων παράδοσή της, επαναβεβαιώνει τη συνεχή της δέσμευση να διασφαλίζει ότι η αποστολή της θα εκτελείται πάντα με σεβασμό προς την αξιοπρέπεια κάθε ανθρώπου και τις θεμελιώδεις αρχές της ισότητας και της μη διάκρισης».