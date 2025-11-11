Πακιστάν: Ο πρωθυπουργός Σαρίφ κατηγορεί την Ινδία για τις πρόσφατες επιθέσεις – Κάνει λόγο για «κρατική τρομοκρατία»

Enikos Newsroom

διεθνή

Πακιστάν: Ο πρωθυπουργός Σαρίφ κατηγορεί την Ινδία για τις πρόσφατες επιθέσεις – Κάνει λόγο για «κρατική τρομοκρατία»
Φωτογραφία: Reuters

Η επίθεση αυτοκτονίας στο Ισλαμαμπάντ και η επίθεση σε στρατιωτική ακαδημία κοντά στα σύνορα με το Αφγανιστάν έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στο Πακιστάν, καθώς οι αρχές προσπαθούν να διαχειριστούν τα περιστατικά και να ενισχύσουν τα μέτρα ασφαλείας.

Ο Πακιστανός πρωθυπουργός Ναβάζ Σαρίφ κατηγόρησε την Ινδία για τις επιθέσεις, χωρίς να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία. Όπως δήλωσε, «Και οι δύο επιθέσεις αποτελούν τα χειρότερα παραδείγματα της κρατικής τρομοκρατίας της Ινδίας στην περιοχή».

Προσέθεσε ακόμη: «Ήρθε η ώρα ο κόσμος να καταδικάσει τέτοιες κακόβουλες συνωμοσίες της Ινδίας».

«Θα συνεχίσουμε τον πόλεμο εναντίον τους μέχρι την πλήρη εξάλειψη της μάστιγας της τρομοκρατίας».

Το Ινστιτούτο Ιατρικών Επιστημών του Πακιστάν (PIMS) επιβεβαίωσε ότι ο αριθμός των τραυματιών έχει ανέλθει στους 30. Ο εκπρόσωπος του PIMS, δήλωσε: «Μετά την επίθεση, κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο PIMS και η ιατρική βοήθεια προς τους τραυματίες βρίσκεται σε εξέλιξη».

Ο υπουργός Εσωτερικών της επαρχίας Σιντ, Ζιαουλ Χασάν Λάντζαρ, καταδίκασε τη βομβιστική επίθεση στο Ισλαμαμπάντ και εξέφρασε θλίψη για τις απώλειες ανθρώπινων ζωών. Όπως είπε: «Οι βομβιστές αυτοκτονίας και οι τρομοκράτες δεν έχουν θρησκεία. Είναι εχθροί της ανθρωπότητας».

Ο Λάντζαρ πρόσθεσε ότι η αστυνομία της Σιντ τέθηκε σε κατάσταση υψηλής ετοιμότητας «μέχρι νεωτέρας» με εντολές να ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας σε ολόκληρη την επαρχία.

Με πληροφορίες από: Al Jazeera

15:37 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

