Θήβα: Μαθητής βρήκε σφαίρα έξω απο δημοτικό σχολείο

Σφαίρα από 45αρι όπλο βρήκε σήμερα ένας μαθητής έξω από το 4ο Δημοτικό Σχολείο στη Θήβα, με τους εκπαιδευτικούς να την παραδίδουν στις Αρχές.

Συγκεκριμένα, φόβο και ερωτήματα γεννάει ο εντοπισμός της σφαίρας από τον μαθητή την ώρα που πήγαινε στο σχολείο του, έξω από το 4ο Δημοτικό Σχολείο της Θήβας, σύμφωνα με το lamiareport.

Ο μικρός εντόπισε μια σφαίρα από 45αρι όπλο και ενημέρωσε τους εκπαιδευτικούς που με τη σειρά τους την παρέδωσαν στην αστυνομία.

Για το συμβάν προανάκριση διενεργεί το Τμήμα δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θήβας.