Βοιωτία: Απειλές δεχόταν ο 27χρονος που εντοπίστηκε απανθρακωμένος σε αυτοκίνητο – «Του είχαν πει ότι θα τον κάψουν»

Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τον άνδρα που εντοπίστηκε απανθρακωμένος σε αυτοκίνητο στη Βοιωτία, ενώ στη συνέχεια αποδείχθηκε από την εξέταση DNA πως πρόκειται για τον 27χρονο από τη Χαλκίδα, για τον οποίο είχε δηλωθεί εξαφάνιση από την οικογένειά του από τις 4 Νοεμβρίου.

Στην απανθρακωμένη σορό εντοπίστηκε θραύσμα από σφαίρα με τους αστυνομικούς να θεωρούν πως οι δράστες τον σκότωσαν και στη συνέχεια έβαλαν φωτιά στη σορό του.

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο 27χρονος είχε βρεθεί απανθρακωμένος στο πίσω κάθισμα αυτοκινήτου, το οποίο είχε καεί ολοσχερώς, και δεμένος πισθάγκωνα με χειροπέδες. Το αυτοκίνητο είχε κλαπεί από την περιοχή της Αττικής και συγκεκριμένα από την Γλυφάδα και έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας από την Κατερίνη.

Σημειώνεται ότι ο 27χρονος ήταν παντρεμένος και ζούσε στη Χαλκίδα με την οικογένεια του.

H μυστηριώδης εξαφάνιση

Την ημέρα της εξαφάνισής του θα πήγαινε από την Εύβοια στα Βίλια Αττικής. Ξεκίνησε με το αυτοκίνητό του μαζί με έναν γνωστό του, στη συνέχεια τον άφησε σε κάποιο σημείο και συνέχισε μόνος του την πορεία του.

Το αυτοκίνητό του βρέθηκε εγκαταλελειμμένο έξω από ένα γήπεδο στα Βίλια Αττικής. Μέσα εντοπίστηκε η ζακέτα του και φορτιστής κινητού. Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα», ενδεχομένως σε εκείνο το σημείο να είχε δοθεί κάποιο ραντεβού, το οποίο φαίνεται να εξελίχθηκε σε «ραντεβού θανάτου». Ίσως, δηλαδή, κάποιοι να του είχαν ετοιμάσει μια καλοστημένη παγίδα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 27χρονος πιθανόν να είχε κανονίσει κάποια συνάντηση με πρόσωπο με το οποίο συνομιλούσε στο TikTok και το οποίο φαίνεται να λειτούργησε σαν «δόλωμα» για να πάει στο συγκεκριμένο σημείο ο άτυχος άνδρας. Από το σημείο αυτό και μετά φέρεται να ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τον 27χρονο.

Τον πυροβόλησαν και τον έκαψαν

Ο 27χρονος οικοδόμος βρέθηκε απανθρακωμένος μέσα στο κλεμμένο αυτοκίνητο πολύ μακριά από τα Βίλια, σε ερημική περιοχή κοντά στα Σκούρτα Βοιωτίας. Το μακάβριο εύρημα εντόπισε τυχαία ένας κυνηγός την περασμένη Παρασκευή.

Μέσα στη σορό του, είχε βρεθεί ένα σιδερένιο αντικείμενο, το οποίο σύμφωνα με τα εγκληματολογικά εργαστήρια, αποδείχθηκε ότι ήταν βολίδα από πιστόλι. Είναι πολύ πιθανό ο δολοφόνος ή οι δολοφόνοι, αφού πέρασαν στον 27χρονο χειροπέδες να τον πυροβόλησαν και στη συνέχεια να έβαλαν φωτιά στο κλεμμένο όχημα για να καλύψουν τα ίχνη τους.

Τι λέει ο ξάδελφος του 27χρονου

Σύμφωνα με μαρτυρία συγγενικού προσώπου στην ίδια εκπομπή, ο 27χρονος φαίνεται πως δεχόταν απειλές. Συγκεκριμένα, ξάδελφος του 27χρονου, αποκάλυψε πως το θύμα δεχόταν απειλές από το περιβάλλον του πρώην της συζύγου του, γιατί «την είχε πάρει από εκείνον».

Αναλυτικά, ο ξάδελφος ανέφερε μιλώντας στην εκπομπή πως: «Όταν άφησε το παιδί στη Θήβα και του λέει ”πού πας”, του λεει ”πάω για μια δουλειά, σε 2 ώρες θα είμαι πίσω”. Και αυτός δεν έχει εμφανιστεί από τότε και είναι όλα κλειστά. Τον πήρε τηλέφωνο μια φορά, του απάντησε και τον ρώτησε εάν έφτασε. Αυτός απάντησε πως σε 2 λεπτά φτάνω και του φώναζε ”κλείσε κλείσε”, χωρίς να του πει πού ήταν».

«Δεν είμαστε σίγουροι τώρα το τι παίζει γιατί αυτός έλεγε ότι πάει για δίπλωμα, τα Βίλια πού κολλάνε με το δίπλωμα…», πρόσθεσε.

Για το εάν ο ξάδελφος είχε υποψιαστεί ότι μπορεί να συμβαίνει κάτι τον τελευταίο καιρό, είπε πως: «Δεν μου είχε πει και πολλά, μου έδειχνε φωτογραφίες με κοπέλες και τέτοια και μου έλεγε θα βγω με αυτή, θα κάνω. Μερικοί φίλοι μου λένε ότι θα έκανε καμιά βρομοδουλειά. Εγώ που τον ξέρω δεν νομίζω να έκανε τέτοια πράγματα. Και απλά μου έδειχνε κάτι φωτογραφίες με πιστόλια και τέτοια».

«Του έλεγαν ”θα σε κάψουμε”»

Ωστόσο, όπως συμπλήρωσε: «Το μόνο πράγμα που υποψιαζόμαστε είναι μήπως έχει γίνει τίποτα μέσα σε αυτό με τη γυναίκα του. Την γυναίκα του την είχε πάρει από έναν πρώην της. Και απλά τον είχαν πάρει τηλέφωνο και του έλεγαν ”θα σε κάψουμε”. Αυτός έλεγε ”δεν θα μου κάνετε τίποτα, ελάτε αν σας βαστάει” και τέτοια και αυτοί του έλεγαν ”θα σε κάψουμε εσένα”».

Για το εγκαταλελειμμένο αμάξι του 27χρονου, ο ξάδελφός του είπε ότι: «Πήγε όλο μου το σόι εκεί πάνω και απλά βρήκαν εγκαταλελειμμένο το αμάξι σε ένα γήπεδο. Μας είπαν ότι το αμάξι εκεί ήταν άλλη μια φορά, την Κυριακή το βράδυ. Ακριβώς στο ίδιο σημείο, είπαν. Στο αμάξι βρέθηκαν τσιγάρα, ζακέτα, κάτι καφέδες, φορτιστής».