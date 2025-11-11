Βορίζια: «Είδα όπλα να σηκώνονται…» – Η κρίσιμη κατάθεση 65χρονου μάρτυρα για το πώς έγινε το αιματοκύλισμα

Το πώς έγινε το αιματοκύλισμα με τους δύο νεκρούς και τους τέσσερις τραυματίες το Σάββατο 1 Νοεμβρίου στα Βορίζια περιγράφει ένας αυτόπτης μάρτυρας, η συγκλονιστική κατάθεση του οποίου θεωρείται από τις πιο κρίσιμες στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για το μακελειό.

Ο μάρτυρας δεν ανήκει ούτε στην οικογένεια Καργάκη αλλά ούτε στην οικογένεια Φραγκιαδάκη. Δεν είναι καν από τα Βορίζια. Βρέθηκε τυχαία στον τόπο των πυρών και παρ’ ολίγον να ήταν και ο ίδιος μακαρίτης, αφού οι βολίδες έπληξαν και το δικό του αυτοκίνητο, ένα γκρι τζιπ που καταγράφεται στις κάμερες ασφαλείας με το λάστιχο σκασμένο.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για έναν Κρητικό που διαμένει εκτός του νησιού αλλά είχε πάει στην περιοχή για έναν γάμο και την μοιραία ημέρα, έκανε εκδρομή με την γυναίκα του στον Ζαρό για να πιούν έναν καφέ. Σε καμία περίπτωση δεν περίμεναν ότι θα γίνονταν αυτόπτες μάρτυρες της φονικής συμπλοκής, που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Τι αναφέρει στην κατάθεσή του ο 65χρονος μάρτυρας

«Αν ήταν δέκα πόντους πιο πάνω, θα με είχε βρει στην κοιλιά και τώρα δεν θα μιλούσαμε εδώ» φέρεται να είπε στους αστυνομικούς.

Η μαρτυρία του είναι εξαιρετικά σημαντική καθώς περιγράφει πρόσωπα και καταστάσεις στον «πυρήνα» του αιματοκυλίσματος. Η κατάθεση δόθηκε το απόγευμα της ίδιας ημέρας, δηλαδή της 1ης Νοεμβρίου, ενώ ακόμα δεν είχαν γίνει ευρέως γνωστές κρίσιμες πτυχές. Κατά συνέπεια έχουν ενδιαφέρον όσα εξιστορεί στους αστυνομικούς, σύμφωνα με όσα μετέφεραν στο Cretalive.gr αξιόπιστες πηγές. Θεωρείται βέβαιο ότι θα αποτελέσει έναν από τους μάρτυρες που θα απασχολήσουν ιδιαιτέρως τους συνηγόρους των δύο πλευρών στο ακροατήριο.

Ο 65χρονος μάρτυρας περιγράφει ότι διασχίζοντας τον κεντρικό δρόμο των Βοριζίων, ερχόμενος από Λοχριά, είδε μαζεμένα περίπου 15 άτομα, στη δεξιά μεριά του δρόμου κοντά στην έξοδο του χωριού προς Ζαρό, στα 100-200 μέτρα από το Μνημείο. Ταυτόχρονα είδε ένα αυτοκίνητο μαύρο γυαλιστερό αγροτικό, όπως περιγράφει, με σκούρα φιμέ τζάμια, να κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση με μεγάλη ταχύτητα. Αναπόφευκτα ο ίδιος «έκοψε» ταχύτητα για να περάσει ο οδηγός του μαύρου αγροτικού, αλλά η εξέλιξη ήταν σοκαριστική.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της ιστοσελίδας, ο μάρτυρας περιγράφει ότι κατά την στιγμή που το μαύρο αγροτικό έφθανε στο ύψος των συγκεντρωμένων, είδε όπλα να σηκώνονται προς το αυτοκίνητο από το πλήθος και άρχισαν να πυροβολούν προς το μέρους του οχήματος. «Σίγουρα διέκρινα ένα καλάσνικοφ, κυρίως από τον ήχο, το χαρακτηριστικό “κακάρισμα” που έκανε, ενώ συνολικά πρέπει να εμφανίστηκαν τέσσερα-πέντε όπλα, όπως πρόλαβα να δω, το ένα απ’ αυτά ήταν μακρύ, σαν καραμπίνα “χράπα-χρούπα”. Τα άλλα πρέπει να ήταν πιστόλια γιατί έπεφταν ριπές με λίγους πυροβολισμούς» φέρεται να είπε χαρακτηριστικά. Όμως, περιγράφει επίσης, ότι στο αγροτικό μέσα δεν φαινόταν πόσα άτομα υπήρχαν γιατί ήταν σηκωμένα τα φιμέ τζάμια.

Στην κατάθεσή του, ο 65χρονος περιγράφει ότι με το που αντιλήφθηκε τους πυροβολισμούς, έγειρε το σώμα του στο ύψος του τιμονιού και ανέπτυξε ταχύτητα για να φύγει. Είναι κομβική η περιγραφή του στο σημείο που αναφέρεται στην 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, η οποία έπεσε νεκρή από πυρά. Περιγράφει ότι πριν σκύψει, είδε μια γυναίκα που φορούσε ένα πολύχρωμο καφέ φόρεμα, να πέφτει κάτω, ενώ δίπλα της ήταν ένας άνδρας γονυπετής που φαινόταν τραυματισμένος. Καταθέτει ακόμα ότι πριν η γυναίκα πέσει στο έδαφος, είχε υψώσει το χέρι της και έδειχνε κάτι στα απέναντι μπαλκόνια.

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, οι πυροβολισμοί συνεχίζονταν για 2-3 λεπτά, σταμάτησαν για λίγο και μετά ακούστηκαν και πάλι πυροβολισμοί, σαν να συνεχιζόταν, όπως εκτιμά, το επεισόδιο.

Ο μάρτυρας δεν είδε, αναφέρει, αν πυροβολούσαν μέσα από το μαύρο αγροτικό, αλλά εικάζει ότι σίγουρα έτσι έγινε. Αστυνομικοί πάντως ερωτούν ξανά τον μάρτυρα αν αντιλήφθηκε να ρίπτονται πυροβολισμοί μέσα από το μαύρο αγροτικό αυτοκίνητο, δηλαδή του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, με τον 65χρονο να απαντά επί λέξει, όπως μετέφεραν έγκυρες πηγές ενημέρωσης: «Δεν διαπίστωσα κάτι τέτοιο. Υποθέτω ότι κάτι τέτοιο έγινε καθώς προφανώς υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών και τα άτομα της ομάδας που ήταν πεζοί, ανάμεσα στους οποίους ήταν η γυναίκα και ο άνδρας που τραυματίστηκαν, θεωρώ ότι δεν πυροβολιόντουσαν μεταξύ τους. Αυτοί όλοι πυροβολούσαν το μαύρο αμάξι και βάση λογικής θεωρώ ότι και όποιος επέβαινε στο αμάξι αυτό, θα πυροβόλησε και αυτός εναντίον τους. Δεν αντιλήφθηκα εξάλλου άλλους εμπλεκόμενους. Είχε βέβαια κόσμο στα μπαλκόνια, από την αριστερή πλευρά όπως πήγαινα εγώ, αλλά δεν μπορώ να πω αν αυτοί συμμετείχαν».

Σε διαφορετικές φυλακές εκτός Κρήτης και οι 7 προφυλακισμένοι

Για την υπόθεση του αιματοκυλίσματος στα Βορίζια έχουν προφυλακιστεί μέχρι τώρα συνολικά επτά άτομα, με τις Αρχές να αποφασίζουν τη μεταγωγή όλων σε διαφορετικά σωφρονιστικά καταστήματα εκτός Κρήτης, για λόγους ασφαλείας και αποφυγής νέων εντάσεων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ιστοσελίδας, τα τρία αδέλφια Φραγκιαδάκη, που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους την περασμένη Κυριακή έχουν ήδη μεταφερθεί σε φυλακές της Ηπειρωτικής Ελλάδας. Πρόκειται για τον 27χρονο που είχε το σπίτι, στο οποίο εξερράγη η βόμβα, τον 29χρονο αδελφό του και τον «Βενιαμίν» της οικογένειας, ο οποίος είναι φαντάρος.

Από την περασμένη εβδομάδα είχαν μεταχθεί εκτός Κρήτης, στις φυλακές Κορυδαλλού και Λάρισας, ο 25χρονος αδελφός Φραγκιαδάκη και ο 30χρονος ξάδερφός τους, που είχαν τραυματιστεί κατά το αιματηρό περιστατικό και ήταν οι πρώτοι που κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Σε διαφορετικές φυλακές, πάντα εκτός Κρήτης αναμένεται να μεταχθούν και οι δύο προφυλακισμένοι από την οικογένεια Καργάκη — ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη και ένας 48χρονος συγγενής του. Η διαδικασία των απολογιών τους έγινε με συνοπτικές διαδικασίες. Ο 43χρονος φέρεται να έκανε χρήση του δικαιώματος σιωπής, ενώ ο 48χρονος υπέβαλε απολογητικό υπόμνημα με τον ισχυρισμό ότι, ούτε κρατούσε όπλο, ούτε πυροβολούσε κατά συνέπεια και ούτε καμία εμπλοκή είχε στο συμβάν.