8ο Athens Investment Forum – Παπασταύρου: «Η πράσινη μετάβαση δεν είναι αυτοσκοπός – Θέλουμε έναν καθαρότερο πλανήτη, αλλά με ενεργειακό ρεαλισμό»

οικονομία

Παπασταύρου

Στην ανάγκη να διαμορφωθεί μια ρεαλιστική ενεργειακή πολιτική, που θα υπηρετεί τον στόχο της πράσινης μετάβασης χωρίς να παραγνωρίζει τις κοινωνικές και οικονομικές ισορροπίες, αναφέρθηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, σε συνέντευξή του στον εκδότη και διευθυντή της RealNews, Νίκο Χατζηνικολάου, στο πλαίσιο του 8ου Athens Investment Forum.

του Θάνου Μωριάτη

Ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι «το φυσικό αέριο θα παραμείνει κρίσιμο μέρος του ενεργειακού μείγματος στη φάση της μετάβασης προς μια πιο πράσινη οικονομία», υπογραμμίζοντας πως «κάθε χώρα οφείλει να αξιοποιεί τους φυσικούς της πόρους». Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «το 2005 το 65% της ηλεκτροπαραγωγής προερχόταν από τον λιγνίτη· σήμερα βρισκόμαστε κάτω από το 9%, και σε λίγα χρόνια το ποσοστό αυτό θα φτάσει στο μηδέν, ενώ οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ξεπερνούν ήδη το 50%».

«Δεν υπάρχουν πολλές χώρες που να έχουν μετασχηματίσει το ενεργειακό τους μείγμα τόσο ριζικά μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα — και μάλιστα δέκα χρόνια μετά τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση», σημείωσε. Αναφερόμενος στο πρόσφατο άρθρο του Πρωθυπουργού στους Financial Times, ο Υπουργός υπογράμμισε πως «η πράσινη μετάβαση δεν είναι αυτοσκοπός. Θέλουμε έναν καθαρότερο πλανήτη, αλλά δεν μπορούμε να βάζουμε τον στόχο μπροστά από τον άνθρωπο».

Ο κ. Παπασταύρου έκανε λόγο για μια πολιτική ενεργειακού ρεαλισμού, η οποία, όπως είπε, «δεν αποτελεί αναστροφή της πορείας, αλλά μια ώριμη και ισορροπημένη στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη».

Αναφερόμενος στις ευρωπαϊκές διαβουλεύσεις για την ενέργεια, ο Υπουργός αποκάλυψε ότι «την Τετάρτη το πρωί ολοκληρώσαμε μια ιδιαίτερα κρίσιμη διαπραγμάτευση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο», όπου επτά χώρες έθεσαν το ερώτημα αν «έχουν ελεγχθεί οι πραγματικές συνέπειες της μείωσης των εκπομπών κατά 90%».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις νέες συνεργασίες ελληνικών επιχειρήσεων με διεθνείς ενεργειακούς κολοσσούς, και εξήρε μάλιστα τη στάση των ελληνικών εταιρειών «που στάθηκαν ισότιμα απέναντι στις διεθνείς, αποδεικνύοντας ότι μπορούν να μιλούν την ίδια γλώσσα».

Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός αναφέρθηκε στη συμφωνία της ExxonMobil, επισημαίνοντας ότι «η πρώτη ελληνική γεώτρηση τοποθετείται για το 2027 και η εξόρυξη για το 2030». «Αυτό από μόνο του», τόνισε, «ανεβάζει τη χώρα μας σε άλλη πίστα». Εφόσον το μπλοκ 2 αποδειχθεί εμπορικά εκμεταλλεύσιμο, «τότε είναι πιθανό να υπάρξουν σημαντικά κοιτάσματα και σε άλλα οικόπεδα».

«Η Ελλάδα μπορεί να αποκτήσει σημαντικούς πόρους και ποιοτικές θέσεις εργασίας, ενώ η ανάπτυξη του κάθετου ενεργειακού διαδρόμου —ή όπως εγώ τον αποκαλώ, της “κεντρικής αρτηρίας ανάπτυξης” που συνδέει επτά χώρες— μετατρέπει τη χώρα μας σε γεωπολιτική οντότητα 100 εκατομμυρίων ανθρώπων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε και στη συνάντηση των Υπουργών Ενέργειας Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία, όπως είπε, «δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στο παρελθόν και αναδεικνύει τον ρόλο της Ελλάδας ως αξιόπιστου ενεργειακού εταίρου στην Ανατολική Μεσόγειο».

Αναφερόμενος στους στόχους για το 2040, ο Υπουργός περιέγραψε τη δύσκολη 25ωρη διαπραγμάτευση στο ευρωπαϊκό συμβούλιο με την ενεργή συμμετοχή της Ελλάδας, υπογραμμίζοντας ότι «η ελληνική θέση βασίστηκε στην ανάγκη να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή».

«Επιμείναμε να υπάρχει ρητή ρήτρα αναθεώρησης του στόχου και να μη μπαίνουμε σε διμερείς συζητήσεις που αποδυναμώνουν το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο», ανέφερε. «Για πρώτη φορά, η Ευρώπη κατάλαβε τον ενεργειακό ρεαλισμό — δεν νερώνουμε το κρασί μας· θέλουμε πράσινη μετάβαση, αλλά με όρους που να λαμβάνουν υπόψη την πραγματικότητα των κοινωνιών μας».

Ο κ. Παπασταύρου τόνισε, τέλος, ότι είναι αναγκαίο να διαμορφωθεί μια ενιαία αγορά ενέργειας στην Ευρώπη, που θα εξασφαλίσει χαμηλότερες τιμές και σταθερότητα για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. «Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να ενισχύσει αυτό το πλαίσιο. Ο στόχος είναι να παρουσιαστεί μέχρι το 2025 ένα συνολικό πακέτο μέτρων για μια πραγματικά λειτουργική ενεργειακή αγορά — και η Ελλάδα θα είναι από τις χώρες που θα πιέσουν να γίνει πράξη», κατέληξε.

