Τρόμος στη θάλασσα: Βυθίστηκε καταμαράν με 55 επιβάτες – Βίντεο από τις επιχειρήσεις διάσωσης

Ένα περιστατικό που τρόμαξε δεκάδες επιβάτες κρουαζιερόπλοιου σημειώθηκε στην Καραϊβική, όταν ένα καταμαράν 12 μέτρων βυθίστηκε ξαφνικά κατά τη διάρκεια εκδρομής στη Δομινικανή Δημοκρατία.

Σύμφωνα με την Daily Mail, περίπου 55 άτομα συμμετείχαν σε μια ιστιοπλοϊκή δραστηριότητα το Σάββατο, όταν το καταμαράν στο οποίο βρίσκονταν, ονόματι «Boca de Yuma I», άρχισε να μπάζει νερό και βυθίστηκε γρήγορα στον κόλπο της Σαμάνα.

Το σκάφος γέμισε νερό και βίντεο από το περιστατικό δείχνουν δεκάδες τουρίστες να επιπλέουν στη θάλασσα φορώντας σωσίβια.



Το Πολεμικό Ναυτικό και οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας ξεκίνησαν επιχείρηση διάσωσης για να σώσουν τους 55 επιβάτες που είχαν μείνει στη μέση της θάλασσας. Οι διασώστες κατάφεραν τελικά να βγάλουν όλους τους επιβάτες από το νερό χωρίς να τραυματιστεί κανείς.

Εικόνες από τη διάσωση έδειξαν τμήμα του καταμαράν να προεξέχει από την επιφάνεια του νερού πριν εξαφανιστεί εντελώς.

Ο περιφερειακός διευθυντής Πολιτικής Προστασίας δήλωσε στην εφημερίδα Diario Libre ότι η αιτία της βύθισης παραμένει άγνωστη και εξετάζεται από ειδικούς. Προκαταρκτικά στοιχεία υποδεικνύουν «τεχνικό πρόβλημα» στο κύτος του καταμαράν.

La Armada Dominicana asistió con prontitud a un incidente marítimo ocurrido en la Bahía de Samaná, el cual involucró a una embarcación catamarán denominada “BOCA DE YUMA”, de 40 pies de eslora. La embarcación, que contaba con dos tripulantes dominicanos, incluyendo al capitán,… pic.twitter.com/KZCBpwKu5J — CDN 37 (@cdn37) November 10, 2025



Οι επιβάτες είχαν ξεκινήσει τις διακοπές τους από το γερμανικό κρουαζιερόπλοιο «Mein Schiff 1» πριν επιβιβαστούν στο καταμαράν, που ανήκει σε άλλη εταιρεία.

Un catamarán de transporte turístico con 55 pasajeros a bordo se hundió este domingo en aguas de la bahía de Samaná, sin que se registraran víctimas fatales. La embarcación, identificada como “Boca de Yuma 1”, se dirigía hacia la zona de Los Haitises cuando comenzó a hundirse… pic.twitter.com/NRO8T9R45s — Prensa Xtrema RD (@PrensaXtremard) November 10, 2025



Η εκπρόσωπος της TUI Cruises, Sabine Lüke, δήλωσε στη BILD: «Επιβεβαιώνουμε ότι ένα τουριστικό καταμαράν, που ανήκει σε εξωτερικό πάροχο, βυθίστηκε κατά τη διάρκεια εκδρομής στην ακτή. Υπήρχαν λίγο πάνω από 50 επισκέπτες από το Mein Schiff 1 στο πλοίο, οι οποίοι είναι όλοι ασφαλείς και έχουν επιστρέψει με ασφάλεια στο πλοίο».

Το κρουαζιερόπλοιο κατευθύνεται πλέον προς το Montego Bay στη Τζαμάικα, σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης CruiseMapper.