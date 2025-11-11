Τρόμος στη θάλασσα: Βυθίστηκε καταμαράν με 55 επιβάτες – Βίντεο από τις επιχειρήσεις διάσωσης

Enikos Newsroom

διεθνή

Τρόμος στη θάλασσα: Βυθίστηκε καταμαράν με 55 επιβάτες – Βίντεο από τις επιχειρήσεις διάσωσης

Ένα περιστατικό που τρόμαξε δεκάδες επιβάτες κρουαζιερόπλοιου σημειώθηκε στην Καραϊβική, όταν ένα καταμαράν 12 μέτρων βυθίστηκε ξαφνικά κατά τη διάρκεια εκδρομής στη Δομινικανή Δημοκρατία.

Σύμφωνα με την Daily Mail, περίπου 55 άτομα συμμετείχαν σε μια ιστιοπλοϊκή δραστηριότητα το Σάββατο, όταν το καταμαράν στο οποίο βρίσκονταν, ονόματι «Boca de Yuma I», άρχισε να μπάζει νερό και βυθίστηκε γρήγορα στον κόλπο της Σαμάνα.

Το σκάφος γέμισε νερό και βίντεο από το περιστατικό δείχνουν δεκάδες τουρίστες να επιπλέουν στη θάλασσα φορώντας σωσίβια.


Το Πολεμικό Ναυτικό και οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας ξεκίνησαν επιχείρηση διάσωσης για να σώσουν τους 55 επιβάτες που είχαν μείνει στη μέση της θάλασσας. Οι διασώστες κατάφεραν τελικά να βγάλουν όλους τους επιβάτες από το νερό χωρίς να τραυματιστεί κανείς.

Εικόνες από τη διάσωση έδειξαν τμήμα του καταμαράν να προεξέχει από την επιφάνεια του νερού πριν εξαφανιστεί εντελώς.

Ο περιφερειακός διευθυντής Πολιτικής Προστασίας δήλωσε στην εφημερίδα Diario Libre ότι η αιτία της βύθισης παραμένει άγνωστη και εξετάζεται από ειδικούς. Προκαταρκτικά στοιχεία υποδεικνύουν «τεχνικό πρόβλημα» στο κύτος του καταμαράν.


Οι επιβάτες είχαν ξεκινήσει τις διακοπές τους από το γερμανικό κρουαζιερόπλοιο «Mein Schiff 1» πριν επιβιβαστούν στο καταμαράν, που ανήκει σε άλλη εταιρεία.


Η εκπρόσωπος της TUI Cruises, Sabine Lüke, δήλωσε στη BILD: «Επιβεβαιώνουμε ότι ένα τουριστικό καταμαράν, που ανήκει σε εξωτερικό πάροχο, βυθίστηκε κατά τη διάρκεια εκδρομής στην ακτή. Υπήρχαν λίγο πάνω από 50 επισκέπτες από το Mein Schiff 1 στο πλοίο, οι οποίοι είναι όλοι ασφαλείς και έχουν επιστρέψει με ασφάλεια στο πλοίο».

Το κρουαζιερόπλοιο κατευθύνεται πλέον προς το Montego Bay στη Τζαμάικα, σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης CruiseMapper.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Λίπος στο συκώτι: Πότε μπορεί να γίνει επικίνδυνη η λιπώδης νόσος του ήπατος

Έγκριση για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων γιατρών του ΕΣΥ

Εφορία: Ανατροπή με τα πρόστιμα – Τι ισχύει για τις καταγγελίες

Μητσοτάκης για την αύξηση των ορίων επιστροφής του ΕΦΚ του Αγροτικού Πετρελαίου: «Θα στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα»

Τεστ προσωπικότητας: Το χειμερινό αντικείμενο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει τον εσωτερικό σας εαυτό

Τι σημαίνει η φράση «εν αδαμιαία περιβολή» και από πού προέρχεται
περισσότερα
14:11 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Ουκρανία: Σφοδρές μάχες στο Ποκρόφσκ – Ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν στην πόλη «φάντασμα» μέσα στην ομίχλη

Ο στρατός της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι περίπου 300 Ρώσοι στρατιώτες βρίσκονται μέσα στο...
13:55 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Βατικανό: Έρευνα για αντισημιτική συμπεριφορά μέλους της Ελβετικής Φρουράς – Φέρεται να έφτυσε δύο Εβραίες γυναίκες

Το Βατικανό διερευνά καταγγελία για πιθανό αντισημιτικό περιστατικό, το οποίο φέρεται να συνέβ...
13:25 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Δύο εκατομμύρια χριστουγεννιάτικα φωτάκια άναψαν νωρίς για φιλανθρωπικό σκοπό – Το σπίτι που μαγεύει τους επισκέπτες

Κάθε χρόνο, το «πνεύμα» των Χριστουγέννων επισκέπτεται νωρίς το Σόχαμ της Βρετανίας, χάρη σε έ...
12:51 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Πακιστάν: Τουλάχιστον 12 νεκροί σε επίθεση αυτοκτονίας στο Ισλαμαμπάντ

Δώδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε επίθεση αυτοκτονίας έξω από δικαστήριο στην πρωτεύουσα το...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα