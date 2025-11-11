Ενοίκια 1 έτους χρωστά ο ρασοφόρος youtuber: Οι νέες αποκαλύψεις για τη δράση του – Την Τετάρτη απολογείται η αρχηγός του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή την Τρίτη 11 Νοεμβρίου, ο αυτοαποκαλούμενος ως αρχιεπίσκοπος των παλαιοημερολογιτών, γνωστός από τις τηλεοπτικές του εμφανίσεις, μοντέλο αλλά και YouTuber κι ακόμη ένας παλαιοημερολογίτης ιερέας για τη συμμετοχή τους στο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών και μεταναστών, τη στιγμή, μάλιστα, που νέες αποκαλύψεις για τη δράση τους βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν επίσης, μετά τις απολογίες τους μία 43χρονη για τη συμμετοχή της στο κύκλωμα κι ένας 38χρονος που συνελήφθη στη Ρόδο. Η 52χρονη φερόμενη ως αρχηγός και άλλοι δύο κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη (12/11).

Όπως έγραψε το enikos.gr, την Τρίτη απολογήθηκε και ο γιος της 52χρονης κατηγορούμενης ως αρχηγός του κυκλώματος στον οποίο δεν αποδίδεται συμμετοχή στην Οργάνωση αλλά κατηγορείται για το πλημμέλημα της βίας κατά υπαλλήλων καθώς φαίνεται να διαπληκτίστηκε με τους αστυνομικούς. Μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος.

Έξι από τους οκτώ συλληφθέντες αντιμετωπίζουν δίωξη σε βαθμό κακουργήματος με βασικό αδίκημα αυτό της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Κατά περίπτωση, έχει ασκηθεί εναντίον τους και ποινική δίωξη για διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών, ενώ κάποιοι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν και το αδίκημα της βίας κατά υπαλλήλων.

Ο πρώτος που απολογήθηκε ήταν ο 46χρονος γνωστός ως ιερέας YouTuber, ενώ δίπλα του παρέμεινε ο δεύτερος κατηγορούμενος ιερέας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Star και οι δύο φάνηκαν ψύχραιμοι καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, παρέχοντας λεπτομερείς εξηγήσεις για τις πράξεις τους. Μάλιστα, έδωσαν εξηγήσεις και για τους διαλόγους που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Δεν πλήρωνε τα ενοίκια της εκκλησίας ο ρασοφόρος youtuber

Σε έξωση του ρασοφόρου youtuber από το κτίριο το οποίο είχε μετατρέψει σε εκκλησία, προχώρησαν οι διαχειριστές του ακινήτου.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, δικαστικός επιμελητής μαζί με κλειδαρά έφτασε το απόγευμα της Δευτέρας στο σημείο, καθώς όπως αποδείχθηκε, ο ρασοφόρος ιερέας δεν πλήρωνε τα ενοίκια για μεγάλο χρονικό διάστημα που ξεπερνούσε το ένα έτος.

Η ΓΑΙΑΟΣΕ αρχικά είχε νοικιάσει σε κάποια επιχείρηση το συγκεκριμένο κτίριο, το οποίο είχε επινοικιάσει ο ιερέας και το μετέτρεψε σε εκκλησία.

Όπως προέκυψε, ο 46χρονος αυτοαποκαλούμενος αρχιεπίσκοπος, για περίπου έναν χρόνο δεν είχε πληρώσει τα μισθώματα με αποτέλεσμα ο δικαστικός επιμελητής μαζί με κλειδαρά να φτάσουν στο σημείο το απόγευμα της Δευτέρας, προκειμένου να προχωρήσουν σε έξωση.

Μέσα στην εκκλησία βρισκόταν η κατάκοιτη μητέρα του 46χρονου, η οποία μεταφέρθηκε με το πλήρωμα του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο για εξετάσεις.

«Είναι ανύπαρκτος από το σώμα της εκκλησίας»

Ο 46χρονος ήταν διάκονος αλλά καθαιρέθηκε λόγω του βίου του. Τα τελευταία χρόνια δήλωνε αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος των γνήσιων ορθόδοξων χριστιανών, αλλά η Γ.Ο.Χ. εκκλησία δεν τον αναγνώρισε ποτέ.

Ο Μητροπολίτης Γερόντιος, εκπρόσωπος Τύπου της εκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ελλάδος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Αποκαλύψεις» είπε: «Και πριν από δέκα χρόνια, όταν ο αυτοαποκαλούμενος αρχιεπίσκοπος είχε δημοσιεύσει την εκλογή του και την ενθρόνισή του, είχε εκδοθεί πάλι προς τις Αρχές, προς τους δημοσιογράφους, προς το ποίμνιο της εκκλησίας Δελτίο Τύπου και διευκρίνιζε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ανύπαρκτος από το σώμα της εκκλησίας».

Οι δήθεν εξορκισμοί

Ακόμη και εξορκισμούς προσποιούνταν πως πραγματοποιούσε ο δήθεν ιερέας – YouTuber στην προσπάθειά του να εξαπατήσει τους πιστούς.

Όπως αναφέρει μαρτυρία πιστού που επισκεπτόταν συχνά την εκκλησία στην εκπομπή Live News του MEGA, την περίοδο της Μεγάλης Εβδομάδας, αντίκρυσε με τα μάτια του, τον δήθεν ιερέα να πραγματοποιεί μέχρι και εξορκισμό.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Νίκος στην κάμερα της εκπομπής: «Είχαμε πάει στη Λειτουργία τη Μεγάλη Εβδομάδα. Πήγαινα όλες τις ημέρες εγώ και στη διάρκεια του χρόνου. Όλον το χρόνο πήγαινα, τέσσερις πέντε φορές τον μήνα, γιατί έκανε και παρακλήσεις, κάθε Τετάρτη. Κάποιες φορές είχε εξορκισμούς. Τη Μεγάλη Εβδομάδα, είχε κάνει, δεν θυμάμαι. Πηγαίναμε δηλαδή στη Λειτουργία για να κάτσουμε και αυτός είχε μέσα εξορκισμούς. Το έλεγε βέβαια οτι έκανε, γιατί υποτίθεται οτι ο Άγιος Παρθένιος ήταν και για τα μάγια, εκτός από τους καρκινοπαθείς, προστάτης.

Δύο, τρεις φορές είχε τύχει, όπου πήγαινα σε Λειτουργία και έλεγε μέσα κάνουμε εξορκισμούς, διαβάζει. Άμα θέλετε βγείτε έξω αν δεν το αντέχετε. Είχα μπει μέσα να δω πώς είναι. Τους έβαζε κάτω και έβαζε από πάνω το πετραχήλι του και τους διάβαζε μέσα στον κόσμο. Φωνάζανε αυτοί, έκαναν σα να φωνάζουν, ξέρετε, σαν να είναι ο διάολος υποτίθεται μέσα τους. Βγάζανε διάφορες κραυγές και εκείνος συνέχιζε να διαβάζει».

Μάλιστα, δεύτερος πιστός ανέφερε πως σαν να μην έφταναν όλα τα παραπάνω, είχε παρατηρήσει πως ο δήθεν ιερέας λιβάνιζε τον ναό με κάνναβη. Συγκεκριμένα, ο πιστός σχολιάζει πως είχε επισκεφθεί τον ναό με φιλικό του πρόσωπο, όταν παρατήρησαν πως η μυρωδιά που ένιωθαν στη μύτη τους δεν θύμιζε λιβάνι, αλλά κάνναβη.

«Εμείς το σχολιάζαμε σε όλη τη διάρκεια της Λειτουργίας. Δεν μας φάνηκε δηλαδή οτι κάτι μου μύριζε εκείνη τη στιγμή και γέλασα. Δηλαδή και στη διάρκεια της Λειτουργίας μου ξαναερχόταν η μυρωδιά και το συζητάγαμε και γελάγαμε, αλλά δεν πέρναγε από το μυαλό μας γιατί δεν φανταζόμασταν ποτέ οτι θα μπορούσε ένας παπάς να έχει κάτι τέτοιο. Πήγαμε τη Μεγάλη Πέμπτη ή τη Μεγάλη Παρασκευή, δεν θυμάμαι και με το που μπήκαμε και λιβάνιζε αυτός, μύριζε χασίς και βάλαμε εμείς τα γέλια. Και μου αρχίζει η μάνα μου και μου λέει ναι, αυτό μυρίζει σαν χασίς, κάτι έχει ρίξει. Το πήραμε για αστείο εμείς. Την ώρα που λιβάνιζε, σε όλη τη διάρκεια της Λειτουργίας. Και να συνεχίζει να λιβανίζει και να μη φεύγει η μυρωδιά με τίποτα, ερχόταν», είπε.

Πουλούσαν τα τάματα των πιστών σε ενεχυροδανειστήρια

Υπενθυμίζεται ότι οι εμπλεκόμενοι προτιμούσαν να συνομιλούν μέσω διαδικτυακών εφαρμογών. Όταν αυτό όμως δεν ήταν εφικτό, χρησιμοποιούσαν κωδικές ονομασίες στις συνομιλίες τους. «Πακέτο μακαρόνια» αποκαλούσαν το 1 κιλό κάνναβης, «κερί» το τσιγαριλίκι και «φανουρόπιτα» την ποσότητα κοκαΐνης.

Εδώ και τουλάχιστον 3 μήνες, όπως αναφέρουν τα στελέχη της Δίωξης Ναρκωτικών, ο ρασοφόρος, εκτός από τις συνταγές που παρουσίαζε στο διαδίκτυο, αποθήκευε ουσίες μέσα στην εκκλησία και εκεί περίμενε τους τοξικοεξαρτημένους. Πάντοτε, φαίνεται να τον καθοδηγούσε η 52χρονη που κατηγορείται ότι είναι και η «αρχηγός» της σπείρας. Μαζί με τον 46χρονο, κατηγορούνται άλλοι 2 ιερείς της εκκλησίας των γνήσιων ορθοδόξων χριστιανών.

Όπως ανέφεραν αστυνομικές πηγές, «ο 46χρονος ιερέας ήταν εκείνος που μιλούσε με την κατηγορούμενη ως αρχηγό. Ήταν εκείνος που έδινε οδηγίες στους υπόλοιπους ιερείς για την διακίνηση των ναρκωτικών».

Οι αστυνομικοί λένε ότι άρπαζαν τάματα πιστών, τα οποία πωλούσαν σε ενεχυροδανειστήρια για να παίρνουν και από εκεί λεφτά. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχουν δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες πιστοί, που παρακολουθούσαν το κήρυγμα του 46χρονου και βρίσκονται σε σοκ. Τον παρακολουθούσαν στο youtube και αντέγραφαν τις συνταγές που εκείνος παρουσίαζε.

Σημειώνεται ότι ο 46χρονος ζητούσε οικονομική βοήθεια και από επώνυμα άτομα.