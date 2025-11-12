Αυστρία: Διαδηλώσεις στη Βιέννη κατά εκδήλωσης που τιμά ναζιστή πολιτικό

Περίπου 200 άτομα συγκεντρώθηκαν χθες στη Βιέννη για να εκφράσουν την αντίθεσή τους σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο ακροδεξιός πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου, της κάτω Βουλής της Αυστρίας, Βάλτερ Ρόζενκραντς, η οποία αποτίει φόρο τιμής σε ένα ναζιστή πολιτικό.

Παρά τις εκκλήσεις ιστορικών και πολιτών να μην πραγματοποιηθεί, ο Ρόζενκραντς προχώρησε στη διοργάνωση του λεγόμενου «συμποσίου Ντίνγκχοφερ», το οποίο παρουσιάστηκε ως αφιερωμένο στην «ελευθερία», την οποία υποτίθεται ότι απειλεί η «λογοκρισία του δογματισμού». Στην εκδήλωση απονεμήθηκαν μετάλλια και βραβείο δημοσιογραφίας που φέρει το όνομα του Φραντς Ντίνγκχοφερ.

Πρώην δήμαρχος της Λιντς, αντικαγκελάριος και υπουργός Δικαιοσύνης τα χρόνια του 1920, ο πολιτικός αυτός ήταν «παθιασμένος αντισημίτης», τόνισαν ωστόσο ιστορικοί που εναντιώθηκαν με πρόσφατη ανοικτή επιστολή τους στη διοργάνωση της συγκεκριμένης εκδήλωσης.

«Ήταν ο ιδρυτής της παγγερμανικής ένωσης» και «το 1940 έγινε μέλος του NSDAP», του ναζιστικού κόμματος του Αδόλφου Χίτλερ, θύμισαν οι ιστορικοί, που υποστηρίχτηκαν από την εβραϊκή κοινότητα και τα άλλα κόμματα που αντιπροσωπεύονται στο αυστριακό κοινοβούλιο.

Μολονότι έγινε το ισχυρότερο κόμμα στις πιο πρόσφατες βουλευτικές εκλογές, το κόμμα της άκρας δεξιάς FPÖ, το οποίο ίδρυσαν πρώην ναζί, δεν μπόρεσε να βρει συμμάχους για να σχηματίσει κυβέρνηση. Εξέλεξε ωστόσο πρόεδρο της Βουλής τον Βάλτερ Ρόζενκραντς, παρά τις διαμαρτυρίες της εβραϊκής κοινότητας.

Το FPÖ έχει οργανώσει επανειλημμένα εκδηλώσεις αφιερωμένες στον Ντίνγκχοφερ τα τελευταία 15 χρόνια, υποστηρίζοντας ότι ήταν «θύμα του ναζιστικού καθεστώτος», επειδή καθαιρέθηκε κι η περιουσία του δημεύτηκε. Φέτος όμως, ο κ. Ρόζενκραντς αποφάσισε να οργανώσει επίσημη εκδήλωση στο κοινοβούλιο.

Περίπου 200 πολίτες συγκεντρώθηκαν χθες μπροστά στο Εθνικό Συμβούλιο για να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Ο Ντίνγκχοφερ ήταν αντισημίτης και μέλος του ναζιστικού κόμματος κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου», τόνισε η Λία Γκούτμαν, συμπρόεδρος της ένωσης αυστριακών εβραίων φοιτητών.

Για την ίδια, η διαδήλωση ήταν «αντισυμπόσιο», εναντίον αυτής που χαρακτήρισε «ιστορική αμνησία».

Ορισμένοι από τους διαδηλωτές κράταγαν πλακάτ με συνθήματα όπως «καμιά θέση στον αντισημιτισμό», ή απλά «ντροπή».

Η εκδήλωση διεξήχθη αξιοσημείωτα αμέσως μετά τις εκδηλώσεις για την 87η επέτειο του πογκρόμ της «Νύχτας των Κρυστάλλων», την 9η και τη 10η Νοεμβρίου 1938, οκτώ μήνες μετά την προσάρτηση της Αυστρίας στη ναζιστική Γερμανία.

Το FPÖ απορρίπτει τις επικρίσεις και διατείνεται ότι υφίσταται «εκστρατεία δυσφήμισης».

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP