Εργκίν Άταμαν: «Ο Κένεθ Φαρίντ είχε τρομερή συνεισφορά στα λεπτά που έπαιξε»

Ο Έργκιν Άταμαν εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την επιθετική λειτουργία του Παναθηναϊκού απέναντι στην Παρί, τονίζοντας πως η ομάδα του έδειξε καλό ρυθμό και σωστή κυκλοφορία της μπάλας.

Ο προπονητής του «τριφυλλιού» στάθηκε ιδιαίτερα στη συμβολή του Κένεθ Φαρίντ, ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις.

Αναφερόμενος στην εικόνα του αγώνα, ο Άταμαν δήλωσε: «Ήταν επιθετικά ένα aggressive παιχνίδι. Πιστεύω μοιράσαμε καλά την μπάλα στην επίθεση, βρήκαμε καλές λύσεις. Έχουμε 27 ασίστ. Αμυντικά κάναμε κάποια λάθη. Έκαναν επιθέσεις νωρίς και έπαιρναν σουτ που είναι δύσκολο να αμυνθείς. Βρήκαμε τρόπο να κερδίσουμε το ματς. Ένα από τα καλύτερα πράγματα για εμάς είναι ότι ο νέος μας παίκτης, ο Φαρίντ, είχε τρομερή συνεισφορά στα λεπτά που έπαιξε».