Ο τυφώνας Fung-wong σαρώνει την Ταϊβάν – Χιλιάδες κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους

Περισσότεροι από 8.300 κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους στην Ταϊβάν, καθώς ο τυφώνας Fung-wong, αν και είχε εξασθενήσει σημαντικά, προκάλεσε ισχυρές βροχοπτώσεις και σοβαρές πλημμύρες στην ορεινή ανατολική ακτή της χώρας.

Οι αρχές προχώρησαν στο κλείσιμο επιχειρήσεων και σχολείων στις περισσότερες νότιες περιοχές του νησιού, ενώ 51 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με τηλεοπτικά πλάνα, αγροτικές περιοχές της επαρχίας Yilan έχουν πληγεί ιδιαίτερα, με στρατιώτες να συμμετέχουν στις επιχειρήσεις διάσωσης των εγκλωβισμένων κατοίκων.

Ο ψαράς Hung Chun-yi από την παραθαλάσσια πόλη Suao περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησε, λέγοντας: «Το νερό ήρθε τόσο γρήγορα. Έβρεχε τόσο πολύ και τόσο γρήγορα που η αποχέτευση δεν μπορούσε να το αντέξει». Όπως ανέφερε, ο πρώτος όροφος του σπιτιού του καλύφθηκε από 60 εκατοστά νερού.

Η πυροσβεστική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι οι περισσότεροι από τους εκκενωθέντες προέρχονταν από τις περιοχές Yilan και Hualien, όπου το βόρειο μουσώνιο ενίσχυσε τις βροχοπτώσεις που προκάλεσε ο τυφώνας. Στην πόλη Dongshan της επαρχίας Yilan καταγράφηκαν 794 χιλιοστά βροχής την Τρίτη, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές αρχές.

Ο Fung-wong αναμένεται να διασχίσει το νότιο άκρο της Ταϊβάν αργότερα την Τετάρτη, πριν κατευθυνθεί προς τον Ειρηνικό Ωκεανό, έχοντας ήδη χάσει μεγάλο μέρος της έντασής του μετά τη διέλευσή του από τις Φιλιππίνες, όπου 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, ο τυφώνας δεν αναμένεται να επηρεάσει άμεσα τη βόρεια πόλη Hsinchu, όπου βρίσκεται η TSMC, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής τσιπ συμβολαίου στον κόσμο.

Πηγή: Reuters

