Σαν σήμερα 12 Νοεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Ημέρα Μνήμης Πεσόντων Πυροσβεστών

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Πνευμονίας

Γεγονότα

333 π.Χ. : Ο Μέγας Αλέξανδρος συντρίβει τους Πέρσες στην Ισσό. (Η Μάχη της Ισσού)

Δημοσιεύεται η πρώτη φωτογραφία του υποτιθέμενου τέρατος του Λοχ Νες. 1940: Μετά την αποτυχία της ιταλικής επιθέσεως στο Αλβανικό Μέτωπο, ο Αδόλφος Χίτλερ εκδίδει διαταγή προς το Γενικό Επιτελείο του να εκπονήσει σχέδιο και να προπαρασκευάσει επίθεση κατά της Ελλάδας.

Ο πρώτος νεκρός πυροσβέστης στην Ελλάδα. Ο δόκιμος πυροσβέστης Β’ τάξεως, Κωνσταντίνος Πούλιος, σκοτώνεται κατά την προσπάθεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διώροφο οίκημα στη Θεσσαλονίκη. Η 12η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί στη χώρα μας ως Ημέρα Μνήμης Πεσόντων Πυροσβεστών. 1980: Το διαστημικό σκάφος της NASA Βόγιατζερ 1 κάνει την πλησιέστερη προσέγγισή του στον Κρόνο και παίρνει τις πρώτες εικόνες των δακτυλίων του.

Ε.Σ.Σ.Δ.: Ο Γιούρι Αντρόπωφ γίνεται Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης, διαδεχόμενος τον Λεονίντ Μπρέζνιεφ. 1990: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμοθι Μπέρνερς – Λι (TBL για τους φίλους του) εφευρίσκει τον Παγκόσμιο Ευρύ Ιστό, γνωστότερο με τα αρχικά WWW, πάνω στον οποίο βασίζεται η λειτουργία του διαδικτύου.

Ένα Boeing 747 της Saudia κι ένα εμπορευματικό αεροσκάφος Ilyushin Il-76 συγκρούονται στον αέρα στην Ινδία, σκοτώνοντας 349 άτομα. Πρόκειται για την πιο θανατηφόρα εναέρια σύγκρουση μέχρι σήμερα. 1998: Συλλαμβάνεται στο αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο της Ρώμης ο ηγέτης του PKK, Αμπντουλάχ Οτσαλάν, ο οποίος έφτασε στην ιταλική πρωτεύουσα από τη Μόσχα με πτήση των ρωσικών αερογραμμών. Η αστυνομία δεν ανακοινώνει πού κρατείται ο συλληφθείς κούρδος ηγέτης, ενώ η Τουρκία σπεύδει να ζητήσει επισήμως την έκδοσή του από τις ιταλικές αρχές, χαρακτηρίζοντας τη σύλληψή του σημείο καμπής στην καταστολή του κουρδικού αυτονομιστικού κινήματος.

Σεισμός μεγέθους 7,2 βαθμών Ρίχτερ κλονίζει το Ντούζτζε στη βορειοδυτική Τουρκία. Τουλάχιστον 845 άνθρωποι σκοτώνονται και 4.948 τραυματίζονται. 2001: Αεροσκάφος Airbus A300, που εκτελεί την πτήση 587 της American Airlines προς τη Δομινικανή Δημοκρατία, συντρίβεται στη Νέα Υόρκη λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του από το Διεθνές Αεροδρόμιο Τζον Κένεντι, σκοτώνοντας τους 260 επιβαίνοντες και άλλους πέντε στο έδαφος.

Πόλεμος στο Αφγανιστάν: Οι δυνάμεις των Ταλιμπάν εγκαταλείπουν την Καμπούλ. 2003: Πόλεμος στο Ιράκ: Τουλάχιστον 23 άνθρωποι σκοτώνονται σε βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας σε ιταλική αστυνομική βάση στη Νασιρίγια του Ιράκ.

Γεννήσεις

1929: Γκρέις Κέλι, Αμερικανίδα ηθοποιός. Διακρίθηκε σε ταινίες του Χίτσκοκ κι έγινε πριγκίπισσα του Μονακό. (Θαν. 14/9/1982)

Νιλ Γιανγκ, Καναδός ρόκερ. 1953: Βασίλης Καρράς, (Βασίλης Κεσογλίδης το πραγματικό όνομά του), λαϊκός τραγουδιστής. (Θαν. 24/12/2023)

Ελένη Ράντου, Ελληνίδα ηθοποιός 1972: Βασίλης Τσιάρτας, Έλληνας ποδοσφαιριστής

Ράιαν Γκόσλινγκ, Καναδός ηθοποιός 1982: Αν Χάθαγουεϊ, Αμερικανίδα ηθοποιός

Θάνατοι