Τηλεθέαση (10/11): Ανατροπή στην prime time – Τα νούμερα για τις σειρές και τις εκπομπές

Enikos Newsroom

Media

Μια νύχτα μόνo: Η Αρετή παλεύει να κρατήσει κρυφό το μυστικό της

Η τηλεοπτική βραδιά γέμισε με ένταση και ανατροπές, καθώς οι αγαπημένες σειρές και τα ψυχαγωγικά προγράμματα διεκδίκησαν την προτίμηση του κοινού.

Δείτε αναλυτικά πώς διαμορφώθηκαν τα ποσοστά τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό και στο γενικό σύνολο σύμφωνα με τις πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις.

Δυναμικό Κοινό

Εκπομπή / Σειρά Ποσοστό
Μια νύχτα μόνο 18,3%
Άγιος Έρωτας 16,5%
Porto Leone 15,9%
Γη της Ελιάς 13,6%
Grand Hotel 9,7%
Ο Δικαστής 9,4%
Φάρμα 8,6%
The Wall 6,5%
Το παιδί 2,9%
Real View 2,7%
Καλά θα πάει κι αυτό 1,6%

Γενικό Σύνολο

Εκπομπή / Σειρά Ποσοστό
Γη της Ελιάς 20,8%
Μια νύχτα μόνο 19,1%
Άγιος Έρωτας 19%
Porto Leone 16,3%
Grand Hotel 14%
Ο Δικαστής 10%
Φάρμα 8,3%
The Wall 6%
Το παιδί 2,8%
Real View 2,2%
Καλά θα πάει κι αυτό 2,1%

09:31 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

