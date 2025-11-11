Τηλεθέαση (10/11): Ανατροπή στην prime time – Τα νούμερα για τις σειρές και τις εκπομπές

Η τηλεοπτική βραδιά γέμισε με ένταση και ανατροπές, καθώς οι αγαπημένες σειρές και τα ψυχαγωγικά προγράμματα διεκδίκησαν την προτίμηση του κοινού.

Δείτε αναλυτικά πώς διαμορφώθηκαν τα ποσοστά τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό και στο γενικό σύνολο σύμφωνα με τις πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις.

Δυναμικό Κοινό

Εκπομπή / Σειρά Ποσοστό Μια νύχτα μόνο 18,3% Άγιος Έρωτας 16,5% Porto Leone 15,9% Γη της Ελιάς 13,6% Grand Hotel 9,7% Ο Δικαστής 9,4% Φάρμα 8,6% The Wall 6,5% Το παιδί 2,9% Real View 2,7% Καλά θα πάει κι αυτό 1,6%

Γενικό Σύνολο