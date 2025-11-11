Φον ντερ Λάιεν: Σχέδιο για νέα υπηρεσία πληροφοριών με αξιωματούχους από όλη την ΕΕ

Enikos Newsroom

διεθνή

Φον ντερ Λάιεν: Σχέδιο για νέα υπηρεσία πληροφοριών με αξιωματούχους από όλη την ΕΕ
Φωτογραφία: Reuters

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αρχίσει να οργανώνει μια νέα υπηρεσία πληροφοριών υπό την πρόεδρό της, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε μια προσπάθεια να βελτιώσει τη χρήση των πληροφοριών που συγκεντρώνονται από τις εθνικές υπηρεσίες κατασκοπείας, αναφέρεται σε σημερινό δημοσίευμα των Financial Times.

Η εν λόγω μονάδα, η οποία θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο της γενικής γραμματείας της Κομισιόν, σχεδιάζει να προσλάβει αξιωματούχους απ’ όλη την κοινότητα των υπηρεσιών πληροφοριών της ΕΕ και να αντιπαραβάλλει πληροφορίες για κοινούς σκοπούς, σύμφωνα με την εφημερίδα, η οποία επικαλείται τέσσερα πρόσωπα που έχουν ενημερωθεί για τα σχέδια αυτά.

Το Reuters σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει άμεσα την πληροφορία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι θα πάθει η καρδιά σας αν τρώτε συχνά ξηρούς καρπούς;

33χρονη έγραψε το κινητό της σε πλακάτ στον Μαραθώνιο της Νέας Υόρκης για να βρει ταίρι – Είχε αποτελέσματα;

Ρύθμιση για σύνταξη με οφειλές προς τον ΕΦΚΑ: Ανατροπή με το όριο άνω των 30.000 ευρώ

Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι αγρότες της Ελλάδας – Ποια είναι τα αιτήματά τους

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ «από τι φτιάχνονται τα hot dog»; – Ήρθε η ώρα να το μάθετε – ΒΙΝΤΕΟ

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με μία κοπέλα που ψαρεύει σε 11 δευτερόλεπτα
περισσότερα
09:25 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Μόσχα: Κατάσκοποι από Ουκρανία και Βρετανία φέρονται να σχεδίαζαν την κλοπή μαχητικού MiG-31 – Πρότειναν 3 εκατ. δολάρια σε Ρώσο πιλότο

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB) ανακοίνωσε ότι απέτρεψε σχέδιο Ουκρανών και...
09:10 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Βίντεο: Προσποιήθηκε ότι κουτσαίνει για να ληστέψει τράπεζα – Πήρε τα λεφτά και το έβαλε στα πόδια… τρέχοντας

Ένα περιστατικό που θα μπορούσε να θυμίζει σκηνή από κινηματογραφική κωμωδία δράσης σημειώθηκε...
08:45 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Πούτιν: Φουντώνουν οι φήμες για την κατάσταση της υγείας του – Οι φωτογραφίες που πυροδότησαν νέο κύμα εικασιών

Οι φήμες γύρω από την υγεία του Βλαντιμίρ Πούτιν αναζωπυρώθηκαν εκ νέου, έπειτα από την εμφάνι...
07:52 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Η Γερουσία βάζει τέλος στο μακροβιότερο shutdown – Η οργή των Δημοκρατικών και η αρχή μιας νέας πολιτικής κόντρας για την υγεία

Η Γερουσία των ΗΠΑ ενέκρινε το βράδυ της Δευτέρας ένα νομοσχέδιο που ανοίγει εκ νέου την ομοσπ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα