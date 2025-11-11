Φον ντερ Λάιεν: Σχέδιο για νέα υπηρεσία πληροφοριών με αξιωματούχους από όλη την ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αρχίσει να οργανώνει μια νέα υπηρεσία πληροφοριών υπό την πρόεδρό της, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε μια προσπάθεια να βελτιώσει τη χρήση των πληροφοριών που συγκεντρώνονται από τις εθνικές υπηρεσίες κατασκοπείας, αναφέρεται σε σημερινό δημοσίευμα των Financial Times.

Η εν λόγω μονάδα, η οποία θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο της γενικής γραμματείας της Κομισιόν, σχεδιάζει να προσλάβει αξιωματούχους απ’ όλη την κοινότητα των υπηρεσιών πληροφοριών της ΕΕ και να αντιπαραβάλλει πληροφορίες για κοινούς σκοπούς, σύμφωνα με την εφημερίδα, η οποία επικαλείται τέσσερα πρόσωπα που έχουν ενημερωθεί για τα σχέδια αυτά.

Το Reuters σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει άμεσα την πληροφορία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ