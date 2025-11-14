Λάρισα: Απεργία πείνας από κτηνοτρόφο έξω από το γραφείο του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης

Λάρισα: Απεργία πείνας από κτηνοτρόφο έξω από το γραφείο του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης

Σε απεργία πείνας προχώρησε ένας εκ των κτηνοτρόφων που βρέθηκαν χθες (13/11) έξω από το πολιτικό γραφείο του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστου Κέλλα, στη Λάρισα.

Ο Χρήστος Γκίζας, κτηνοτρόφος από τον Αλμυρό Μαγνησίας, έχει ως μοναδικό του αίτημα την απόδοση ενός μηνιαίου βοηθήματος στους κτηνοτρόφους που χάσανε ζώα λόγω των θανατώσεων που επεβλήθησαν ως μέτρο εκρίζωσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σε δηλώσεις του, σύμφωνα με το onlarissa.gr, ο ίδιος τονίζει πως «θα συνεχίσω τον αγώνα με την απεργία πείνας μέχρι να δώσουν ένα βοήθημα στον κτηνοτρόφο με θανόντα ζώα. Δεν μπορεί να θανάτωσαν τα ζώα του και να τον αφήνουν στον δρόμο, θα βοηθήσουν τους ανθρώπους αυτούς να επιβιώσουν οι οικογένειές τους και μετά όλοι μαζί θα χτίσουμε μία κτηνοτροφία να την ζηλεύει όλη η Ευρώπη».

Εν συνεχεία, ανέλυσε τον λόγο που δεν υπήρξε καμία διαπραγμάτευση με τον υφυπουργό λέγοντας πως «ζητήσανε να ανέβουνε τρία άτομα επιτροπή, για να μην διασπαστούμε εμείς ζητήσαμε να πάμε πέντε και αρνήθηκαν μετά τους είπαμε ελάτε εσείς κάτω να μιλήσουμε μπροστά σε όλο τον κόσμο ειρηνικά και ωραία αρνήθηκαν ξανά και εκεί ήταν που τους είπα ότι αν δεν κατέβουν σε μισή ώρα κάτω θα κάνω απεργία πείνας. Δεν το σεβαστήκαν. Νομίζουν ότι είναι “καπεταναίοι”, δεν είναι καπεταναίοι είναι υπηρέτες μας, το υπουργείο είναι δικό μας αυτοί είναι προσωρινοί, αν θέλουν να γίνουν μόνιμοι να βοηθήσουν την κτηνοτροφία καθώς χωρίς αυτή δεν υπάρχει πρωτογενής τομέας και χωρίς τον πρωτογενή τομέα δεν υπάρχει κράτος».

Τέλος έδωσε ξεκάθαρο μήνυμα πως «εάν δεν δώσουνε στους κτηνοτρόφους ένα εισόδημα μηνιάτικο για να ζήσουν τα παιδιά τους, να πληρώσουν λογαριασμούς και πρώτες ανάγκες, ντρέπομαι να ζήσω στην Ελλάδα, προτιμώ να πεθάνω σαν Έλληνας και να με πάρει ο Θεός».

 

