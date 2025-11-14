Ηράκλειο: Νεκρός 53χρονος σε τροχαίο – Έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και έπεσε σε τοιχίο

Enikos Newsroom

κοινωνία

Ηράκλειο: Νεκρός 53χρονος σε τροχαίο – Έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και έπεσε σε τοιχίο
Φωτογραφία Αρχείου

Ακόμη ένας άνθρωπος έχασε την ζωή του στην άσφαλτο, αυτή την φορά στο Ηράκλειο, όπου ένας 53χρονος φέρεται πως έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και προσέκρουσε σε τοιχίο.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες (13/11) λίγο πριν τα μεσάνυχτα, σε περιοχή των Κάτω Καστελιανών του Δήμου Μινώα Πεδιάδος.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την προανάκριση για τα αιτία πρόκλησης του δυστυχήματος, διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Μινώα Πεδιάδος.

