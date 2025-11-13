Κορωπί: Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 22χρονος που προσπάθησε να καταπιεί αμάσητο μπέργκερ – «Το έχουμε ξανακάνει πάρα πολλές φορές» λέει φίλος του

Τιτάνια μάχη δίνουν οι γιατροί στο Νοσοκομείο «Γεννηματάς» για να κρατήσουν στη ζωή τον 22χρονο που κατάπιε αμάσητο μπέργκερ στα πλαίσια challenge. Φίλος του περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησε.

Ο 22χρονος φέρεται να κατάπιε αμάσητο ένα μπέργκερ, ενώ γευμάτιζε με φίλους του σε ταχυφαγείο των βορείων προαστίων. Το φαγητό έφραξε τους αεραγωγούς, του έκοψε την ανάσα, με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται από την Πέμπτη (6/11) σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Γεννηματάς.

Η κατάσταση της υγείας του είναι ιδιαίτερα σοβαρή καθώς έχει υποστεί βλάβη σε ζωτικά όργανά του, κυρίως ο εγκέφαλός του και οι νεφροί του. Σύμφωνα με τους γιατρούς έμεινε για περισσότερα από 3 λεπτά χωρίς οξυγόνο και η κατάστασή του ίσως και να είναι μη αναστρέψιμη.

«Κοπανούσε με την πλάτη του σε μια κολώνα»

«Τον έπιασε κάτι σαν κρίση πανικού. Σηκώνεται και τρέχει λίγο παραπέρα, εμείς νομίζαμε ότι θα πάει να το φτύσει και δεν θέλει να λερώσει τους γύρω. Δεν το έκανε αυτό, κάνει μια κίνηση να ξαναγυρίσει, ξαναφεύγει να το φτύσει, λέμε “εντάξει, μάλλον τώρα του ήρθε”. Ούτε αυτό έγινε» περιγράφει φίλος του 22χρονου.

Ο 22χρονος πνιγόταν και πετάχτηκε από τη θέση του, ωστόσο οι φίλοι του και οι άλλοι θαμώνες του ταχυφαγείου δεν αντιλήφθηκαν την κρισιμότητα της κατάστασης.

«Μετά ξεκινάει πάλι να έρχεται προς τα πίσω και εκεί που καταλάβαμε ότι κάτι έχει συμβεί, είναι που κοπανούσε με την πλάτη του σε μια κολώνα, μάλλον για να το φτύσει ή οτιδήποτε. Τρέχουν τα παιδιά να του δώσουν τις πρώτες βοήθειες, ο ένας είναι ναυαγοσώστης και ο άλλος πλήρωμα σε ιστιοπλοϊκό» πρόσθεσε ο φίλος του.

Οι φίλοι του 22χρονου αρνούνται ότι συμμετείχαν σε κάποιο διαδικτυακό challenge.

«Είναι κάτι που το έχουμε ξανακάνει πάρα πολλές φορές. Να το βάλει όλο με μια μπουκιά. Δεν υπήρξε ούτε challenge, ούτε τίποτα, ήταν ένα σύνηθες φαινόμενο. Απλά λέει “να, δες”. Άμα θέλετε να το πείτε κάπως, θα το πείτε πλάκα» κατέληξε ο φίλος τοy 22χρονου.

«Challenge δεν υπήρχε»

«Challenge δεν υπήρχε, τα παιδιά τρώγανε. Πήραν τηλέφωνο τα παιδιά το ΕΚΑΒ και τους είπαν κιόλας από το ΕΚΑΒ, που ήταν σε επικοινωνία, να μην του κάνουν ΚΑΡΠΑ, γιατί είχε σφυγμό. Σε κώμα είναι το παιδί», αναφέρει φίλη της οικογένειάς του.

Γιαννάκος: «Ανεπανόρθωτη εγκεφαλική βλάβη, με θαύμα θα σωθεί»

«Πώς είναι δυνατόν ένα νέο άτομο να υποβάλλει τον εαυτό του και τον οργανισμό του να δεχτεί ένα ολόκληρο μπέργκερ αμάσητο; Είναι βέβαιο ότι θα φράξει η τραχεία και θα καταλήξει εκεί που κατέληξε» ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος

Όπως επεσήμανε ο κ. Γιαννάκος, «και πρώτες βοήθειες να ήξεραν εκεί οι άνθρωποι, απαραίτητη θα ήταν η επέμβαση γιατρού έτσι κι αλλιώς, καθώς ο εγκέφαλος χωρίς οξυγόνο για κάποιο χρονικό διάστημα παθαίνει βλάβες που δεν επανέρχονται. Όταν έχει φράξει η τραχεία, ο εγκέφαλος έχει πάθει υποξία. Ουσιαστικά δηλαδή αυτήν τη στιγμή ο εγκέφαλος έχει υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη. Ακόμη κι αν υποθέσουμε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις επανέρχεται ένας άνθρωπος, μπορεί να του αφήσει βλάβες στον οργανισμό».

«Εδώ να πούμε για τον 22χρονο δυστυχώς με ένα θαύμα θα σωθεί, είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Ελπίζουμε να συμβεί αυτό το θαύμα να σωθεί το παιδί, αλλά δυστυχώς η κατάστασή του δεν είναι καθόλου καλή» πρόσθεσε ο κ. Γιαννάκος.