Γεραπετρίτης: ΕΕ και Ελλάδα είναι υπέρ κάθε προσπάθειας για διακοπή των εχθροπραξιών στην Ουκρανία

Tο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεδριάζει σήμερα, Πέμπτη (20/11) με τη συμμετοχή του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη.

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται οι τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο στην Ουκρανία, με την άτυπη συμμετοχή του Ουκρανού υπουργού Εξωτερικών, οι αναταράξεις στη Μέση Ανατολή και η σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή του Σαχέλ και του Σουδάν.

Ο κ. Γεραπετρίτης από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων δήλωσε: «Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ασχοληθεί σήμερα με τρεις ανοιχτές πληγές της Διεθνούς Αρχιτεκτονικής Ασφαλείας: με τη, τη ζώνη του Σαχέλ και κυρίως με το Σουδάν.

Όσον αφορά στην Ουκρανία, υποδεχόμαστε τη νέα πρόταση για την ειρήνη στην Ουκρανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα ήταν πάντοτε υπέρ κάθε προσπάθειας, η οποία γίνεται για τη διακοπή των εχθροπραξιών, έτσι ώστε να ανοίξει ένα παράθυρο ειρήνης. Είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει το οποιοδήποτε σχέδιο να τύχει της αποδοχής εκ μέρους της Ουκρανίας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να υποστηρίζουμε την εδαφική ακεραιότητα και να στεκόμαστε απέναντι σε οποιαδήποτε μορφή αναθεωρητισμού.

Η Ελλάδα την προηγούμενη εβδομάδα, για μία ακόμα φορά, στάθηκε στο πλευρό της Ουκρανίας, εξασφαλίζοντας την ενεργειακή της επάρκεια για το επόμενο διάστημα μέσω μεγάλων συμφωνιών που υπογράψαμε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Προέδρου Ζελένσκι στην Αθήνα. Όσον αφορά στη Γάζα, η Ελλάδα συνέβαλε καθοριστικά τόσο στην παραγωγή όσο και στη διαδικασία της λήψης της απόφασης του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Πρόκειται για ένα σημαντικό παράθυρο ευκαιρίας το οποίο δεν πρέπει να παραμείνει ανεκμετάλλευτο. Θα πρέπει αμέσως να αναλυθούν δράσεις έτσι ώστε να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε τη μακρά ειρήνη στην περιοχή. Είναι αυτονόητο ότι θα συζητηθεί το ζήτημα της μεταρρύθμισης της Παλαιστινιακής Αρχής. Η Παλαιστινιακή Αρχή θα πρέπει να έχει σημαίνοντα λόγο στην περιοχή μετά τη διαδικασία της μεταρρύθμισής της.

Σε ό,τι αφορά στο Σουδάν, όπου σήμερα σοβεί μία άνευ προηγουμένου ανθρωπιστική κρίση, είναι απολύτως αναγκαίο να ληφθούν άμεσα και ριζικά μέτρα, έτσι ώστε να διακοπεί κάθε πράξη, η οποία αντιβαίνει το καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Είχα την ευκαιρία χθες να συζητήσω εκτενώς και να λάβω τις θέσεις του υπουργού Εξωτερικών του Σουδάν. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να έχει έναν άμεσο και ενεργό ρόλο έτσι ώστε να σταματήσει η αιματοχυσία, να διακοπεί οποιαδήποτε ανθρωπιστική κρίση και να προστατευτούν οι μετακινήσεις πληθυσμών που μπορεί να προκαλέσουν μεγάλα μεταναστευτικά ρεύματα. Η Ελλάδα είναι ενεργώς παρούσα σε μια κρίσιμη γεωγραφία, με δομημένες διπλωματικές συμμαχίες, με ένα μεγάλο διπλωματικό κεφάλαιο, από τη συμμετοχή της σε διεθνείς οργανισμούς. Θα συνεχίσει να στηρίζει το Διεθνές Δίκαιο υπέρ της ειρήνης και της ευημερίας των λαών. Ευχαριστώ».