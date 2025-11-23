Στις 23 Νοεμβρίου 2025, 3 ζώδια βιώνουν μια ελπίδα που δεν έχουν νιώσει εδώ και καιρό. Η Αύξουσα Ημισέληνος στον Αιγόκερω ενθαρρύνει τον καθορισμό προθέσεων, την εστίαση και την πρακτική δράση.

Την Κυριακή, το σύμπαν θα προσφέρει σε αυτά τα ζώδια λεπτές καθοδηγητικές ενδείξεις προς ένα θετικό μέλλον.

Αυτά τα ενθαρρυντικά σημάδια μας παρέχουν διαύγεια, καθησυχασμό και ενθάρρυνση για να προχωρήσουμε μπροστά. Μπορούμε να το κάνουμε, και θα το κάνουμε.

Η 23η Νοεμβρίου είναι μια ημέρα για να ξαναχτίσουμε. Τώρα εργαζόμαστε με ελπίδα και ανανεωμένη εμπιστοσύνη.

Τίποτα δεν μπορεί να μας σταματήσει και δεν θα αφήσουμε τίποτα να μπει εμπόδιο στον δρόμο μας.

Η αναγνώριση και η εμπιστοσύνη στα σημάδια μάς επιτρέπει να αδράξουμε ευκαιρίες που υποστηρίζουν τις πιο αισιόδοξες επιθυμίες μας.

Τα 3 ζώδια που αρχίζουν να ελπίζουν ξανά έπειτα από καιρό – «Δεν μπορεί τίποτα να σας σταματήσει»

Καρκίνος

Ζυγός

Τοξότης

Καρκίνος

Η Αύξουσα Ημισέληνος στον Αιγόκερω σας ενθαρρύνει να προσέξετε τα ανεπαίσθητα σημάδια γύρω σας, αγαπητοί Καρκίνοι.

Μηνύματα θα εμφανιστούν σε συνομιλίες ή ίσως μέσω παρατηρήσεων. Δώστε μεγάλη προσοχή στα μικρά πράγματα, καθώς εκεί θα βρείτε την ελπίδα και τις δυνατότητες.

Η καθοδήγηση που παρέχεται αυτήν την ημέρα, 23 Νοεμβρίου, είναι συγκλονιστική. Αν ακούσετε προσεκτικά, αυτή η διέλευση της Σελήνης θα σας βοηθήσει να λάβετε μερικές από τις πιο πιεστικές αποφάσεις που έχετε μπροστά σας.

Την Κυριακή, το ζητούμενο είναι η θετική σκέψη. Αν και αυτό μπορεί να ακούγεται κοινότοπο, είναι αυτό που κάνει τη δουλειά.

Αν θέλετε να φέρετε την ελπίδα πίσω στη ζωή σας, τότε θα πρέπει να τη συναντήσετε στα μισά του δρόμου, Καρκίνοι.

Όχι άλλη αρνητικότητα και αμφιβολία για τον εαυτό σας.

Μπορείτε να το κάνετε!

Ζυγός

Αυτή η ημέρα δίνει έμφαση στην επίγνωση και τον προβληματισμό, αγαπητοί Ζυγοί.

Η Αύξουσα Ημισέληνος στον Αιγόκερω θα σας κάνει να ξανασκεφτείτε μια συγκεκριμένη ιδέα στην οποία είχατε προσκολληθεί, αδυνατώντας να την αφήσετε.

Κατά τη διάρκεια αυτής της διέλευσης, θα συνειδητοποιήσετε ότι η ισχυρογνωμοσύνη σας είναι αυτό που σας εμποδίζει να νιώσετε την ελπίδα που κρυφά λαχταράτε.

Θέλετε πίσω αυτή την ελευθερία σκέψης, και αυτήν την ημέρα, θα μπορέσετε να απελευθερωθείτε από αυτήν την παγιωμένη ιδέα. Θα νιώσετε μια ανανεωμένη αίσθηση ελπίδας να έρχεται δυναμικά, και δεν είναι κακή ιδέα απλώς να την ακολουθήσετε.

Αφήστε την να αντικαταστήσει όλη αυτήν την καταστροφική αμφιβολία. Είναι τώρα η σειρά σας να λάμψετε, Ζυγοί. Αφήστε το να συμβεί.

Τοξότης

Η Αύξουσα Ημισέληνος στον Αιγόκερω σας βοηθά να δείτε πού κατευθύνεστε και σας κάνει να νιώθετε ελπίδα για το τι μέλλει γενέσθαι.

Μπορεί να μην γνωρίζετε ακριβώς πώς θα είναι το μέλλον, αλλά από όσο σας αφορά, θα είναι υπέροχο. Δίνοντας προσοχή σε επαναλαμβανόμενα μοτίβα, ιδέες ή συμβουλές που αντηχούν βαθιά μέσα σας, θα δείτε τι προορίζεστε να κάνετε.

Αυτή η ημέρα είναι γεμάτη μαθήματα και διορατικότητα.

Αν η ελπίδα είναι αυτό που θέλετε, τότε θα τη βρείτε κατά τη διάρκεια αυτής της διέλευσης της Σελήνης. Την Κυριακή, 23 Νοεμβρίου, είναι πιθανό να νιώσετε ότι το σύμπαν έχει παράσχει ουσιαστική καθοδήγηση και αξίζει να την ακολουθήσετε.

Η ελπίδα ενισχύεται και ενθαρρύνεστε να προχωρήσετε μπροστά με αυτοπεποίθηση, Τοξότες.

Με άλλα λόγια, να είστε ο συνηθισμένος, γεμάτος αυτοπεποίθηση, χαρούμενος εαυτός σας.