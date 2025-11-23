Πλεύση Ελευθερίας: Η κυβέρνηση έχει εξαπολύσει οργανωμένη επίθεση εναντίον του Διαμαντή Καραναστάση – Τους ενοχλεί ότι έχουμε τους πιο καθαρούς ανθρώπους

«Από την περασμένη Τετάρτη η Κυβέρνηση της ΝΔ, με όλα της τα πληρωμένα μέσα, έχει εξαπολύσει οργανωμένη επίθεση εναντίον του Διαμαντή Καραναστάση, επίθεση που στοχεύει στην Πλεύση Ελευθερίας και στην Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τους ενοχλεί ότι έχουμε τους πιο καθαρούς ανθρώπους», σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Πλεύση Ελευθερίας.

Παράλληλα, αναφέρει ότι «τους ενοχλεί που ένας άνθρωπος, πυλώνας της δράσης μας, παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα, δηλώνοντας ότι δεν μπορεί να ανεχτεί άλλο τη βρωμιά.

Τους ενοχλεί ότι δεν εξαρτόμαστε από τίποτε. Τους ενοχλεί ότι υπηρετούμε μόνο το δίκιο και την αλήθεια. Και θέλουν να λασπώσουν αυτόν τον άνθρωπο, κανιβαλίζοντας την προσωπικότητά του με ψέματα, για να χτυπήσουν την Πλεύση Ελευθερίας».

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του κόμματος: «Λένε τόσο χοντρά ψέματα, που αρκεί η ίδια τους η εικόνα και ο λόγος για να καταλάβει κάθε πολίτης τον ξεπεσμό μιας Κυβέρνησης που έχει ήδη πέσει…».

Δείτε το βίντεο που δημοσίευσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου: