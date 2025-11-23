Νέο βίντεο-σοκ από περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων: Άγριο ξύλο μεταξύ κοριτσιών με γροθιές και κλωτσιές

Enikos Newsroom

κοινωνία

Νέο βίντεο-σοκ από περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων: Άγριο ξύλο μεταξύ κοριτσιών με γροθιές και κλωτσιές

Νέο βίντεο από περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων βλέπει το φως της δημοσιότητας με πρωταγωνίστριες δύο μαθήτριες, οι οποίες ξυλοφορτώνουν η μία την άλλη, μπροστά στα μάτια συμμαθητών τους, οι οποίοι όχι μόνο μένουν αμέτοχοι, αλλά προτρέπουν σε συνέχιση του καβγά.

Κάποιοι απ’ αυτούς που παρακολουθούν την άγρια συμπλοκή σηκώνουν τα κινητά τους και καταγράφουν τις άγριες σκηνές.

Στο βίντεο που μετέδωσε το Mega διακρίνονται τα δύο κορίτσια να επιτίθενται η μία στην άλλη με γροθιές, κλωτσιές και βρισιές μπροστά στους συμμαθητές τους.

-Μην με ακουμπάς, μην με ακουμπάς

-Άστο μαλλί θα σε…

-Μην με ακουμπάς

-Θα σε… το μαλλί

Σε άλλο σημείο, οι δύο πρωταγωνίστριες ακούγονται να λένε:

-Ρε με βαράς με το κινητό σου;

-Εγώ ρε … ;

-Τι να μην σε ακουμπήσω;

Το άγριο σκηνικό καταγράφουν με τα κινητά τους, κάποιοι εκ των παρισταμένων. Κάποιος φωνάζει «έσπασαν τα γυαλιά της», κι όμως οι ανήλικες συνεχίζουν.

-Σπάσαν τα γυαλιά σου

-Είσαι φουλ… μα την Παναγία, άμα ξαναγίνει σε έχω θάψει

Αυξάνονται τα περιστατικά βίας μεταξύ κοριτσιών

Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για την αύξηση των περιστατικών βίας μεταξύ ανήλικων κοριτσιών.

Μικρές κοπέλες συμπεριφέρονται σαν αρχηγοί συμμορίας. Τσακώνονται με το παραμικρό, απειλούν, δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν βία, συχνά έχοντας πάνω τους μαχαίρια και σουγιάδες.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, τα περισσότερα περιστατικά ανήλικης βίας και ιδιαίτερα ανάμεσα σε κορίτσια ξεκινούν από μία παρεξήγηση και μέσω ραντεβού, καταλήγουν σε ομαδικό ξυλοδαρμό έξω από τα σχολεία.

Δείτε το βίντεο:

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι 5 κορυφαίες φαντασιώσεις των γυναικών που παρακολουθούν πορνό – Νέα έρευνα

Αντιγήρανση: Τι προκαλεί το ζαρωμένο δέρμα και πώς θα παραμείνει σφριγυλό και νεανικό, σύμφωνα με το Cleveland

Επιστροφή ενοικίου: Την Παρασκευή η καταβολή του – Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Παύλος Μαρινάκης: Μέσα σε 6,5 χρόνια ο μέσος μισθός έχει αυξηθεί κατά 28% – Τι είπε για ΕΛΤΑ και στεγαστικό πρόβλημα

Το Hyperscape της Meta μετατρέπει το σαλόνι σας σε VR χώρο για hangout με φίλους

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
02:20 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε λεωφορείο του ΟΑΣΘ – Άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής

Φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Κυριακής 23 Νοεμβρίου σε λεωφορείο του ΟΑΣΘ στο κέντρο της Θεσσα...
01:05 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρό ένα κοριτσάκι δύο ετών ύστερα από ξαφνική αδιαθεσία – «Έσβησε» στην αγκαλιά της μητέρας του

Η τοπική κοινωνία της Τυλίσου στο Ηράκλειο της Κρήτης έχει βυθιστεί στο πένθος μετά τον αιφνίδ...
00:50 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Βάρκιζα: Νέα συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων στην Λεωφόρο Ποσειδώνος – Τέσσερις τραυματίες, δύο εξ αυτών στο νοσοκομείο

Μια νέα άγρια συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το απόγευμα στη Βάρκιζα, δημιουργώντας αναστ...
23:14 , Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

Ζεσταίνουν τα τρακτέρ οι αγρότες – Μπλόκα από τις 30 Νοεμβρίου, κινητοποιήσεις σε λιμάνια, τελωνεία, αεροδρόμια

Την σκληρή γραμμή κατά της κυβέρνησης επέλεξαν οι αγρότες, οι οποίοι αποφάσισαν κλιμάκωση των ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα