Νέο βίντεο-σοκ από περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων: Άγριο ξύλο μεταξύ κοριτσιών με γροθιές και κλωτσιές

Νέο βίντεο από περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων βλέπει το φως της δημοσιότητας με πρωταγωνίστριες δύο μαθήτριες, οι οποίες ξυλοφορτώνουν η μία την άλλη, μπροστά στα μάτια συμμαθητών τους, οι οποίοι όχι μόνο μένουν αμέτοχοι, αλλά προτρέπουν σε συνέχιση του καβγά.

Κάποιοι απ’ αυτούς που παρακολουθούν την άγρια συμπλοκή σηκώνουν τα κινητά τους και καταγράφουν τις άγριες σκηνές.

Στο βίντεο που μετέδωσε το Mega διακρίνονται τα δύο κορίτσια να επιτίθενται η μία στην άλλη με γροθιές, κλωτσιές και βρισιές μπροστά στους συμμαθητές τους.

-Μην με ακουμπάς, μην με ακουμπάς

-Άστο μαλλί θα σε…

-Μην με ακουμπάς

-Θα σε… το μαλλί

Σε άλλο σημείο, οι δύο πρωταγωνίστριες ακούγονται να λένε:

-Ρε με βαράς με το κινητό σου;

-Εγώ ρε … ;

-Τι να μην σε ακουμπήσω;

Το άγριο σκηνικό καταγράφουν με τα κινητά τους, κάποιοι εκ των παρισταμένων. Κάποιος φωνάζει «έσπασαν τα γυαλιά της», κι όμως οι ανήλικες συνεχίζουν.

-Σπάσαν τα γυαλιά σου

-Είσαι φουλ… μα την Παναγία, άμα ξαναγίνει σε έχω θάψει

Αυξάνονται τα περιστατικά βίας μεταξύ κοριτσιών

Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για την αύξηση των περιστατικών βίας μεταξύ ανήλικων κοριτσιών.

Μικρές κοπέλες συμπεριφέρονται σαν αρχηγοί συμμορίας. Τσακώνονται με το παραμικρό, απειλούν, δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν βία, συχνά έχοντας πάνω τους μαχαίρια και σουγιάδες.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, τα περισσότερα περιστατικά ανήλικης βίας και ιδιαίτερα ανάμεσα σε κορίτσια ξεκινούν από μία παρεξήγηση και μέσω ραντεβού, καταλήγουν σε ομαδικό ξυλοδαρμό έξω από τα σχολεία.

Δείτε το βίντεο: