Στα λευκά τα χιονοδρομικά κέντρα του Πισοδερίου και της Βασιλίτσας – Έπεσαν τα πρώτα χιόνια

Μύρισε χειμώνας στα χιονοδρομικά κέντρα της Φλώρινας και των Γρεβενών, αφού έπεσαν τα πρώτα χιόνια σε Πισοδέρι και Βασιλίτσα.

Οι κορυφές, αλλά και πολλά σημεία από τις πίστες των χιονοδρομικών κέντρων ντύθηκαν στα λευκά, ενώ η χιονόπτωση αναμένεται να συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια της νύκτας.

Το πρώτο χιόνι γέμισε με αισιοδοξία τους υπεύθυνους των χιονοδρομικών κέντρων που περιμένουν επαρκή όγκο χιονιού για να ανοίξουν τα χιονοδρομικά κέντρα την περίοδο των Χριστουγέννων.

Η θερμοκρασία στις ορεινές περιοχές έπεσε αρκετά και όλα δείχνουν ότι οι πίστες την περίοδο των Χριστουγέννων θα έχουν χιόνι για να υποδεχθούν τους επισκέπτες τους.

Δείτε τις εικόνες από την ΕΡΤ: