Ηράκλειο: Τραγωδία με 41χρονο που πέθανε ενώ έπαιζε ρακέτες στην παραλία

Enikos Newsroom

κοινωνία

Πρόστιμα για ρακέτες στην παραλία

Σε τραγωδία εξελίχθηκε το παιχνίδι για έναν 41χρονο, ο οποίος πέθανε ξαφνικά το απόγευμα της Κυριακής (23/11) σε παραλία του Καρτερού, στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με την patris.gr, ήταν περίπου 4 το μεσημέρι, όταν ο 41χρονος ένιωσε αδιαθεσία παίζοντας ρακέτες στις εγκαταστάσεις του πρώην ΑΚΤΗ στην Αμνισσό και κάθισε σε μια καρέκλα. Αφού πήρε μερικές ανάσες, στη συνέχεια σηκώθηκε και πήγε στα ντους για να ρίξει νερό στο πρόσωπό του, όπου και κατέρρευσε.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τον παρέλαβε για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο. Όμως, δυστυχώς, ο 41χρονος είχε ήδη αφήσει την τελευταία του πνοή.

Στην παραλία υπήρχε κόσμος λόγω των καλών καιρικών συνθηκών και κανένας δεν μπορούσε να πιστέψει την τραγική κατάληξη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι 5 κορυφαίες φαντασιώσεις των γυναικών που παρακολουθούν πορνό – Νέα έρευνα

Αντιγήρανση: Τι προκαλεί το ζαρωμένο δέρμα και πώς θα παραμείνει σφριγυλό και νεανικό, σύμφωνα με το Cleveland

Επιστροφή ενοικίου: Την Παρασκευή η καταβολή του – Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Παύλος Μαρινάκης: Μέσα σε 6,5 χρόνια ο μέσος μισθός έχει αυξηθεί κατά 28% – Τι είπε για ΕΛΤΑ και στεγαστικό πρόβλημα

Το Hyperscape της Meta μετατρέπει το σαλόνι σας σε VR χώρο για hangout με φίλους

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
02:20 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε λεωφορείο του ΟΑΣΘ – Άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής

Φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Κυριακής 23 Νοεμβρίου σε λεωφορείο του ΟΑΣΘ στο κέντρο της Θεσσα...
01:05 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρό ένα κοριτσάκι δύο ετών ύστερα από ξαφνική αδιαθεσία – «Έσβησε» στην αγκαλιά της μητέρας του

Η τοπική κοινωνία της Τυλίσου στο Ηράκλειο της Κρήτης έχει βυθιστεί στο πένθος μετά τον αιφνίδ...
00:50 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Βάρκιζα: Νέα συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων στην Λεωφόρο Ποσειδώνος – Τέσσερις τραυματίες, δύο εξ αυτών στο νοσοκομείο

Μια νέα άγρια συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το απόγευμα στη Βάρκιζα, δημιουργώντας αναστ...
23:14 , Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

Ζεσταίνουν τα τρακτέρ οι αγρότες – Μπλόκα από τις 30 Νοεμβρίου, κινητοποιήσεις σε λιμάνια, τελωνεία, αεροδρόμια

Την σκληρή γραμμή κατά της κυβέρνησης επέλεξαν οι αγρότες, οι οποίοι αποφάσισαν κλιμάκωση των ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα