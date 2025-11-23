Ηράκλειο: Τραγωδία με 41χρονο που πέθανε ενώ έπαιζε ρακέτες στην παραλία

Σε τραγωδία εξελίχθηκε το παιχνίδι για έναν 41χρονο, ο οποίος πέθανε ξαφνικά το απόγευμα της Κυριακής (23/11) σε παραλία του Καρτερού, στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με την patris.gr, ήταν περίπου 4 το μεσημέρι, όταν ο 41χρονος ένιωσε αδιαθεσία παίζοντας ρακέτες στις εγκαταστάσεις του πρώην ΑΚΤΗ στην Αμνισσό και κάθισε σε μια καρέκλα. Αφού πήρε μερικές ανάσες, στη συνέχεια σηκώθηκε και πήγε στα ντους για να ρίξει νερό στο πρόσωπό του, όπου και κατέρρευσε.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τον παρέλαβε για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο. Όμως, δυστυχώς, ο 41χρονος είχε ήδη αφήσει την τελευταία του πνοή.

Στην παραλία υπήρχε κόσμος λόγω των καλών καιρικών συνθηκών και κανένας δεν μπορούσε να πιστέψει την τραγική κατάληξη.