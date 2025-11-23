Ιταλία: Πρωτοποριακή μεταμόσχευση, με Ελληνίδα δότρια, στο νοσοκομείο Le Molinette – Πώς η καρδιά χτυπούσε στο αεροπλάνο

Enikos Newsroom

διεθνή

χειρουργείο μεταμόσχευση
Φωτογραφία: Unsplash

Πρωτοποριακή μεταμόσχευση, χάρη σε Ελληνίδα δότρια, πραγματοποιήθηκε στην Ιταλία,  στο κέντρο μεταμοσχεύσεων καρδιάς και ήπατος του νοσοκομείου Le Molinette, στο Τορίνο.

Όπως ανακοίνωσε το νοσοκομείο, η καρδιά του δότη συνέχισε να χτυπά -χάρη σε ειδική μηχανική υποστήριξη- τόσο κατά την μεταφορά, όσο και κατά την διάρκεια της επέμβασης. Συνολικά, δηλαδή, για πάνω από οκτώ ώρες, χωρίς να προκύψει ισχαιμία. Το μόσχευμα προήλθε από ασθενή που βρισκόταν σε νοσοκομείο της Αθήνας και μπόρεσε να μεταφερθεί στο Τορίνο, δηλαδή σε απόσταση 1.600 χιλιομέτρων. Τέσσερις Ιταλοί γιατροί έφτασαν στην Αθήνα με ιδιωτικό αεροσκάφος, παρέλαβαν το μόσχευμα και το μετέφεραν στο Τορίνο. Χάρη σε ειδικό μηχάνημα (το οποίο δωρήθηκε χάρη σε πρωτοβουλία εφημερίδας) το όργανο συνέχισε να αιματώνεται καθ’ όλη την διάρκεια της πτήσης.

Στο Τορίνο, οδηγήθηκε στο χειρουργείο του Le Molinette, εξηνταπεντάχρονος ασθενής με σοβαρής μορφής καρδιομυοπάθεια που είχε προκληθεί από έμφραγμα. Ο ασθενής βρισκόταν σε αναμονή μοσχεύματος εδώ και ένα χρόνο. Εν αντιθέσει με την συνηθισμένη τεχνική, το όργανο προς μεταμόσχευση δεν σταμάτησε να χτυπά, αλλά συνδέθηκε με το σύστημα εξωσωματικής κυκλοφορίας που κρατούσε στην ζωή τον ασθενή.

Ο εξηναπεντάχρονος αρχικά μεταφέρθηκε στην εντατική μονάδα θεραπείας και τώρα βρίσκεται σε ιατρικό θάλαμο, με τους γιατρούς να δηλώνουν ικανοποιημένοι από την μετεγχειρητική του πορεία.

Όπως υπογραμμίζει το νοσοκομείο του Τορίνο, με την νέα αυτή τεχνική το όργανο προς μεταμόσχευση διατηρείται σε άριστη κατάσταση και δημιουργούνται νέες ευκαιρίες -οι οποίες πρώτα έμοιαζαν αδιανόητες- για τις σύγχρονες μεταμοσχεύσεις.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι 5 κορυφαίες φαντασιώσεις των γυναικών που παρακολουθούν πορνό – Νέα έρευνα

Αντιγήρανση: Τι προκαλεί το ζαρωμένο δέρμα και πώς θα παραμείνει σφριγυλό και νεανικό, σύμφωνα με το Cleveland

Επιστροφή ενοικίου: Την Παρασκευή η καταβολή του – Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Παύλος Μαρινάκης: Μέσα σε 6,5 χρόνια ο μέσος μισθός έχει αυξηθεί κατά 28% – Τι είπε για ΕΛΤΑ και στεγαστικό πρόβλημα

Το Hyperscape της Meta μετατρέπει το σαλόνι σας σε VR χώρο για hangout με φίλους

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
02:35 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης Τραμπ – Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον τις επόμενες ημέρες

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Ουκρανίας συζητούν το ενδεχόμενο επίσκεψης του Ουκρανού Προέδρου ...
01:50 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Λευκός Οίκος: «Σημαντικό βήμα προς τα εμπρός οι συνομιλίες για την ειρήνη στην Ουκρανία»

Ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε τις συνομιλίες στην Ελβετία για την πρόταση τερματισμού του πολέμου...
01:20 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσική επίθεση με drones στο Χάρκοβο – Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και δεκάδες τραυματίες

Οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν την Κυριακή μια «μαζική» επίθεση με drones στο Χάρκοβο, τη...
00:35 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Πόλεμος στην Ουκρανία: «Υπάρχουν ενδείξεις ότι το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ “μας ακούει”», λέει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι καλό που η Ουκρανία βρίσκεται σε...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα