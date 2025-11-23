Εύβοια: Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας – 45χρονος ξυλοκόπησε άγρια την σύζυγό του

Enikos Newsroom

κοινωνία

κακοποίηση

Άλλο ένα σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας έλαβε χώρα στην Εύβοια, αυτή την φορά στα Πολιτικά, όπου ένας 45χρονος επιτέθηκε με βία στην σύζυγό του, μέσα στο σπίτι τους.

Το επεισόδιο συνέβη το βράδυ του Σαββάτου (22/11), όταν το ζευγάρι καβγάδισε για άγνωστους λόγους. Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας eviathema.gr, η κατάσταση γρήγορα κλιμακώθηκε, με τον 45χρονο, αλβανικής καταγωγής, να ξυλοκοπεί άγρια την άτυχη γυναίκα.

Η αντίδραση των αρχών ήταν άμεση, καθώς ειδοποιήθηκαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Διρφύων Μεσσαπίων, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο του συμβάντος για να αποτρέψουν τα χειρότερα.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 45χρονο, ενώ το θύμα προχώρησε στην υποβολή μήνυσης εναντίον του συζύγου της, κινώντας τις προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες που ακολουθούνται σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής κακοποίησης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 45χρονος δεν φαίνεται να απασχολεί για πρώτη φορά τις αρχές, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για άτομο γνωστό στην Ελληνική Αστυνομία για παλαιότερες παραβατικές συμπεριφορές.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι 5 κορυφαίες φαντασιώσεις των γυναικών που παρακολουθούν πορνό – Νέα έρευνα

Αντιγήρανση: Τι προκαλεί το ζαρωμένο δέρμα και πώς θα παραμείνει σφριγυλό και νεανικό, σύμφωνα με το Cleveland

Επιστροφή ενοικίου: Την Παρασκευή η καταβολή του – Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Παύλος Μαρινάκης: Μέσα σε 6,5 χρόνια ο μέσος μισθός έχει αυξηθεί κατά 28% – Τι είπε για ΕΛΤΑ και στεγαστικό πρόβλημα

Το Hyperscape της Meta μετατρέπει το σαλόνι σας σε VR χώρο για hangout με φίλους

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
02:20 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε λεωφορείο του ΟΑΣΘ – Άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής

Φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Κυριακής 23 Νοεμβρίου σε λεωφορείο του ΟΑΣΘ στο κέντρο της Θεσσα...
01:05 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρό ένα κοριτσάκι δύο ετών ύστερα από ξαφνική αδιαθεσία – «Έσβησε» στην αγκαλιά της μητέρας του

Η τοπική κοινωνία της Τυλίσου στο Ηράκλειο της Κρήτης έχει βυθιστεί στο πένθος μετά τον αιφνίδ...
00:50 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Βάρκιζα: Νέα συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων στην Λεωφόρο Ποσειδώνος – Τέσσερις τραυματίες, δύο εξ αυτών στο νοσοκομείο

Μια νέα άγρια συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το απόγευμα στη Βάρκιζα, δημιουργώντας αναστ...
23:14 , Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

Ζεσταίνουν τα τρακτέρ οι αγρότες – Μπλόκα από τις 30 Νοεμβρίου, κινητοποιήσεις σε λιμάνια, τελωνεία, αεροδρόμια

Την σκληρή γραμμή κατά της κυβέρνησης επέλεξαν οι αγρότες, οι οποίοι αποφάσισαν κλιμάκωση των ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα