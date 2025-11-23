Εύβοια: Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας – 45χρονος ξυλοκόπησε άγρια την σύζυγό του

Άλλο ένα σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας έλαβε χώρα στην Εύβοια, αυτή την φορά στα Πολιτικά, όπου ένας 45χρονος επιτέθηκε με βία στην σύζυγό του, μέσα στο σπίτι τους.

Το επεισόδιο συνέβη το βράδυ του Σαββάτου (22/11), όταν το ζευγάρι καβγάδισε για άγνωστους λόγους. Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας eviathema.gr, η κατάσταση γρήγορα κλιμακώθηκε, με τον 45χρονο, αλβανικής καταγωγής, να ξυλοκοπεί άγρια την άτυχη γυναίκα.

Η αντίδραση των αρχών ήταν άμεση, καθώς ειδοποιήθηκαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Διρφύων Μεσσαπίων, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο του συμβάντος για να αποτρέψουν τα χειρότερα.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 45χρονο, ενώ το θύμα προχώρησε στην υποβολή μήνυσης εναντίον του συζύγου της, κινώντας τις προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες που ακολουθούνται σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής κακοποίησης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 45χρονος δεν φαίνεται να απασχολεί για πρώτη φορά τις αρχές, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για άτομο γνωστό στην Ελληνική Αστυνομία για παλαιότερες παραβατικές συμπεριφορές.